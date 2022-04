Druga sezona 'Zvjezdanih staza: Picard' bolja je od prve - što više govori o tome koliko je prva bila grozna

S uvrštavanjem nekoliko najpopularnijih momenata koje su fanovi oduvijek voljeli u 'Zvjezdanim stazama' i s blagim odmakom od budalaština koje su opterećivale prvu sezonu 'Zvjezdanih staza: Picard' druga je sezona ove serije postala sasvim podnošljiva za gledanje.

Već sam tisuću puta napisala, a napisat ću, evo, i tisuću prvi put - mi, fanovi 'Star Treka' gledat ćemo više-manje bilo što povezano s univerzumom te legendarne TV franšize i to će nas gledanje donekle radovati bez obzira na to koliko je ono što gledamo debilno. Pritom ne volimo par stvari. Prvo, da se naša spremnost na gledanje čak i debilnih inkarnacija ST-a skroz, ono, direktno iskorištava pa se snimaju budalaštine u koje nije uloženo nimalo truda, kreativnosti ni pameti jer, kao, 'bit će im Picard i Sedma od Devet pa će to bit dosta'. Ne volimo ni kad nam se servira nešto što se kosi s osnovnim postulatom 'Zvjezdanih staza' - da one prikazuju najbolju moguću verziju budućnosti čovječanstva. Tu i tamo pokoja mračna epizoda sa zrcalnim, zlim univerzumima - može. Prva sezona 'Discoveryja' - e, brate, ne može.