Dani smijeha u Vidri: Nikola Đuričko predstavlja svoj stand up show

Kraj veljače i početak ožujka u Vidri će se obilježiti smijehom. Naime, srpski stand up komičar, Nesha Bridges 26. veljače nastupa sa stand up komedijom Život, a 1. i 2 ožujka u Zagreb stiže jedan od najboljih glumaca regije, Nikola Đuričko. Zvijezda filmova 'Munje' i 'Vratit će se rode' premijerno predstavlja svoj prvi stand up show

Odlična stand up predstava Neshe Bridgesa pod nazivom 'Život', nakon što je obišla regiju, 26. veljače dolazi u Vidru. Nenad Danilović, poznatiji kao Nesha Bridges (Neša Bridžis) je srpski stand up komičar čiji je glavni moto 'Stand up je život, a život je stand up'.