'Američki vandal' - prostački grafiti i srednjoškolski blues

Netflixov kvazidokumentarac o incidentu u kojem je netko sprejem iscrtao 27 muških spolovila na automobilima učitelja jedne srednje škole nije samo infantilna šala. On je izvrsna satira na račun dokumentaraca o zločinima i precizan prikaz međuljudskih odnosa u tipičnoj američkoj srednjoj školi

Dvije godine nakon tog serijala, Netflix je izbacio 'Američkog vandala' , seriju koja satirizira, čak se na neki način i ruga žanru true crimea iz kojega je iznikao 'Making a Murderer', i to još čini na način koji se čini najnezrelijim i najneozbiljnijim od svih mogućih: prostačkim šaranjem muških spolovila po javnim površinama.

Kao što već gore rekoh, 'Američki vandal' isprva se čini kao previše rastegnuta nezrela šala, ali odlučite li se na njegovo gledanje, brzo ćete shvatiti da je on mnogo više od toga. Da, naravno, ovaj se duhoviti kvazidokumentarac podosta izruguje sa žanrom true crimea, kopirajući njegove stilske elemente na najapsurdnije moguće situacije i najbizarnije moguće tinejdžerske rasprave - primjerice, što znači kada cura dečku pošalje SMS koji glasi: Heyy baš s dva ipsilona, tko je na čijoj listi za 'vatanje i kako točno tko crta muška spolovila - s dlakama ili bez - ali ono što ga doista čini zanimljivim jest plastičan prikaz međuljudskih odnosa unutar jedne srednje škole .

Pred kamerom dvojice tinejdžerskih dokumentarista, Petera i Sama, redaju se klasični akteri američkog srednjoškolskog bluesa, od popularnih ljepotica i sportaša, preko likova koji bi učinili sve da bi se uvukli u njihovo društvo - uključujući i lažno optuživanje Dylana Maxwella, pa sve do na marginu odbačenih štrebera ili pripadnika luzerskih klika koje svoje blentave, napušene vratolomije snimaju za YouTube. Peterova i Samova kamera otkriva i naoko nevidljive osobine pojedinih profesora - hiperambicioznu profesoricu španjolskog koja se ne libi manipuliranja situacijom da bi poboljšala svoj položaj u nastavničkom vijeću, ljigavog profesora povijesti koji se uporno pokušava ponašati kao da i sam tinejdžer i školskog sportskog trenera, koji je serijski zavodnik zgodnijih majki svojih učenika. No osim samih likova, Peterov i Samov dokumentarac zadire i u ključne događaje srednjoškolskog društvenog života, kao što je tulum u kući bake jedne od učenica, a koji se potpuno otima kontroli ili boravak u vikend-kampu tijekom kojega se spajaju i rastaju razni školski parovi. Peter i Sam sve to čine pribavljanjem brojnim multimedijskih materijala, kao što su snimke za Snapchat, instant-poruke i slično, vjerno prikazujući upravo ono što u današnje vrijeme čini tipično iskustvo američkog tinejdžera.

Pravi tvorci ovoga serijala, Dan Perrault i Tony Yacenda, do kraja ovoga kvazidokumentarca uspjet će u onome istom u čemu su uspjeli i tvorci serijala 'Making a Murderer' - osobno ćete se zainteresirati za sudbinu krivo optuženog Dylana, suosjećat ćete s njegovim osjećajem izolacije i odbačenosti, uronit ćete u drame drugih učenika, zamisliti se nad motivima pojedinih profesora te se, na kraju krajeva, prisjetiti i vlastitih tinejdžerskih dana, posebice onog čudnog, podjednako radosnog i tjeskobnog razdoblja pred samu maturu.