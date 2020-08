Četvrta sezona 'Boljih stvari' - Pamela se mora suočiti sa životom nakon kćeri

I ne samo to - ova je sezona prepuna dirljivih trenutaka koja će mnogim ženama, osobito onima koje su na pragu pedesete ili su upravo kročile u to životno desetljeće, 'zazvoniti' ponekad i bolno poznato.

Sjajne televizijske serije koje pratim, cijenim i volim dijelim u dvije kategorije - one koje me vesele i one koje me, unatoč tome što su sjajne, obožavam ih i redovito ih gledam - ne vesele. Jedan od najboljih primjera ovog potonjeg jest FX-ova serija 'Bolje stvari', koju u Hrvatskoj možemo gledati na HBO-u i čija je četvrta sezona gledateljima dostupna već neko vrijeme, ali sam njezino gledanje odgađala upravo zato što me ne veseli.

Nemojte me krivo shvatiti - 'Bolje stvari' je fantastična serija, nemam na nju gotovo nikakvih prigovora, obožavam njezinu glavnu junakinju Sam Fox (Pamela Adlon, ujedno i autorica serije), njezin uvid u život samohrane majke koja svojim trima kćerima doista nastoji pružiti bolje stvari u životu, okružujući ih ljepotom, istinom, umjetnošću, iskrenošću, ljubavlju, dobrom hranom i prekrasnim domom - svaki me put obogati, razgali i dirne. No brutalna iskrenost kojom Adlon u ovoj seriji zadire u sve aspekte života žene na pragu pedesete u gotovo me svakoj epizodi ove serije od samog početka nagoni da još neko vrijeme nakon odgledane epizode sjedim, zurim u zacrnjeni ekran i preispitujem iste te aspekte u svojem životu. A takvo preispitivanje zna biti bolno. I ne uvijek ono što čovjek traži od eskapističke televizijske zabave.