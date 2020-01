Britanci spremaju veliku izložbu o tantri i kažu: Bit će i o seksu, ali ne o onakvom o kakvom je pričao Sting

Britanski muzej u Londonu za travanj priprema veliku izložbu posvećenu tantri i neće se, kako najavljuju, posvetiti samo seksu, nego će ponuditi sveobuhvatno istraživanje ove drevne radikalne ezoterične tradicije i duhovnog učenja koje je, od svog osnutka u Indiji u 6. stoljeću pa sve do danas, diljem svijeta pomicalo granice testirajući religijske, kulturološke i političke norme

Izložba neće biti o 'užitku radi užitka' niti o onome što je svojedobno sugerirao Sting, pričajući o svojim sedmosatnim sesijama vođenja ljubavi, kažu iz Britanskog muzeja.

'Kad god bih spomenula da radim na izložbi o tantri ljudi bi me pitali je li to Kama Sutra ili ono što prakticira Sting', kaže kustosica Imma Ramos za Guardian. Stinga se, naime, dugo povezivalo s tantrom, nakon što je u intervjuu iz 1990. rekao kako uživa u maratonskim tantričkim seksualnim seansama. Kasnije je to opovrgnuo, govoreći Guardianu 2013. da je bio pijan i da se samo zafrkavao.

Ramos kaže da se radi o popriličnom stereotipu koji je utjecao na krivo shvaćanje tantre, slično onome koje promovira da je Kama Sutra njezin dio.