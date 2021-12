Božić je i u TV-svemiru - kako su ga slavili naši omiljeni likovi iz serija?

Neki su na Božić morali raditi jer imaju zahtjevne poslove, neki zato što su im šefovi poludjeli, neki su od uredskih božićnih partyja napravili cirkus, neki nisu uspjeli naći kostim Djeda Mraza pa su djeci došli kostimirane u čudnovate teksaške životinje, neki su negirali Božić i izmislili novi praznik, a neki su za blagdane postali lutke!

1. PRIJATELJI Još od prve sezone, kada su Monicu i Rossa mama i tata otfikarili, Rachel propao izlet na skijanje, Joeyja obitelj izopćila jer su zbog plakata na kojima je pozirao mislili da boluje od spolne bolesti - legendarni su prijatelji svašta doživljavali na Božić. Jednom im se radijator zaglavio na najjačoj postavci pa su imali tropski blagdanski party na kojem su se gosti gurali oko frižidera, Phoebe je tražila svojeg biološkog oca pa mu bakinim taksijem uspjela pogaziti psa, jednom je Monica odlučila peći kolačiće za susjede pa je pred njezinim vratima nastala jagma i tako dalje. No apsolutno najsmješnija bila je božićna epizoda u kojoj Ross ne uspije pronaći kostim Djeda Mraza u kojem bi razveselio svojeg sina Bena, pa umjesto toga na Božić dođe u kostimu pasanca ili armadilla, tvrdeći da je on Djedov Mrazov suradnik za Teksas i ostale južne države te da je zadužen i za Hanuku, o kojoj je Ross Benu htio i pričati. Kada se nakon toga pojavi i Joey u kostimu Supermana te naposljetku i Chandler kao Djed Mraz pa sva trojica počnu paliti svijeće na menori za Hanuku, Phoebe zaključuje da joj sve to izgleda kao sprovod uskršnjeg zeca.

2. FRASIER I Frasier Crane sa svojom je obitelji kroz 11 sezona proživio svakojake Božiće, počevši s onim kad mu je sin Frederick otkazao posjet za blagdane pa se na sam Božić dobrovoljno prijavio za dežurstvo na radiju i zajedno sa svojom producenticom Roz pao u depresiju zbog poziva očajnika i usamljenika. I tu je bilo svakojakih priča, među kojima je jedna od najkomičnijih ona kada si Frasier nađe curu koja je židovka i čija mama nikada ne bi odobrila vezu s nežidovom pa cijela obitelj Crane pokušava sakriti znakove božićnog slavlja, ali možda najbolja božićna epizoda 'Frasiera' ona s rašomonskim verzijama iste priče o predbožićnim pripremama. Frasier i Niles pokušavaju pripremiti oca Martina za nastup u crkvenoj blagdanskoj priredbi na kojoj treba otpjevati tešku pjesmu 'O Holy Night', a Daphne, koja iz svega toga čuje samo fragmente, krivo zaključi da Martin umire.

3. TELEVIZIJSKA POSLA Sumanuta ekipa iz 30 Rocka svake se sezone potrudila da Božić bude apsolutno nenormalan, počevši od njihove krajnje razvratne Ludachristmas zabave, pa sve do božićne situacije u kojoj je majka glavnog šefa Jacka Donaghyja razotkrila što se skriva iza blagdanske idile familije Liz Lemon i njihova pretvaranja da joj 40-godišnji brat ima 16 godina. No vrhunac božićne ludosti bio je u epizodi u kojoj Jackova mater Colleen Jacka spriječi u odlasku na božićni provod na Floridi pa ovaj iz bijesa i frustracije cijelu ekipu natjera da rade na Božić i pripreme božićni specijal uživo pokraj kojeg će, kako on kaže, 'Divan život' izgledati kao 'Pulp Fiction'. Uz mnoštvo ludih situacija Jack, međutim, na kraju otkrije da je njegova oštra, cinična i naporna majka zapravo mnogo požrtvovnija nego što je mislio.

4. TED LASSO Onaj kome 'Ted Lasso' (a i Ted Lasso) nije ugrijao srce, mora da ga nema ili hitno mora posjetiti kardiologa, a tako je i s božićnom epizodom 'Carol of the Bells' u drugoj sezoni ove serije. Isprva naveliko kritizirana zbog toga što je emitirana usred ljeta i zbog toga što se gotovo posve posvetila Božiću i zanemarila gotovo sve druge linije priče, ovo je postala jedna od najboljih epizoda u seriji. Inače optimistični i veseli Ted u cijeloj je ovoj sezoni mentalno nestabilan i depresivan, a to posebno dolazi do izražaja za Božić, kada mu sin otkazuje druženje putem videopoziva jer se želi igrati svojim poklonima. Roy i Keely provode Božić s Royevom nećakinjom Phoebe i moraju je suočiti s time da joj stvarno smrdi iz usta. Preslatki uštogljenac Leslie Higgins, kao i svake godine, na Božić otvara vrata svojeg obiteljskog doma svim onim članovima kluba koji ne mogu biti sa svojim obiteljima. Na kraju epizode gotovo svi se okupe kod Leslieja, a prije toga Roy i Keely riješe Phoebein problem dok šefica kluba, Rebecca, izvuče Teda iz blagdanskog bluesa. I sve uz nešto krasnog pjevanja.

5. SEINFELD S dolaskom 'Seinfelda' na Netflix, diljem svijeta su se u masovni opticaj vratile legendrne seinfeldovske fore, kao što je ona anti-božićna o Festivusu. Epizoda inače govori o tome kako Kramer prekida desetogodišnji štrajk i konačno ponovno počinje raditi, ali se u priču nekako upliće i 'tradicija' obitelji Costanza da se krajem prosinca ne slave Božić, Hanuka niti bilo koji drugi od mainstream blagdana, nego se slavi Festivus, blagdan koji je izmislio Georgeov otac kada Georgeu nije uspio za Božić kupiti lutku koju je htio. Za Festivus se umjesto kićenja jelke u kući Costanza postavlja aluminijski stup i svi govore o svojim frustracijama i prigovorima. Kao što George kaže - 'Zato sam takav kakav sam".

6. U UREDU Ekipa iz ureda firme 'Dunder Mifflin' imala je tijekom trajanja američke varijante serije 'U uredu' neke od najboljih, najgroznijih, najdebilnijih i svakakako naj-naj božićnih zabava u televizijskom svemiru. S Michaelom Scottom na čelu i ekipom naizgled prosječnih službenika u entourageu bilo je tu svačega - od toga da je Meredith na zabavi bez alkohola završila pijana u plamenu, preko toga da je Michael manipulirao božićnom tombolom zato da bi on dobio iPhone, pa sve do suludih karaoka na kojima je Kevin izveo vrlo emotivnu verziju pjesme 'You Oughtta Know' Alanis Morisette. Među upečatljivijim božićnim zgodama bila je ona u kojoj su se žene u uredu podijelile u dva tabora za organizaciju božićne zabave. Božićna sitničavost na najjače!

7. BIG MOUTH Možda je malo čudno spojiti seriju kao što je 'Big Mouth' - raskalašeno-odvratnu i urnebesno smiješnu seriju o pubertetlijama koji prolaze kroz sve moguće seksualne faze rane adolescencije uz pomoć svojih 'hormonskih čudovišta' - s Božićem. Riječ je naime o seriji koja je više puta plesala po granici između smiješnog i iskrenog te neukusnog i odvratnog. Zbog toga je odluka autora serije da u petoj sezoni naprave djelomično lutkarski božićni specijal istodobno muppetovski preslatka i pornografski blesava. Maury i Connie kao par koji organizira božićnu proslavu jednostavno su neodoljivi. OPREZ: isječak u nastavku nije za djecu, pufnastim krznenim lutkama unatoč!

8. MODERNA OBITELJ Klan Pritchet-Dunphy-Tucker u svojih je jedanaest sezona televizijskog postojanja također odradio svakojake Božiće - od onoga kada je bijesni Phil otkazao Božić zato što je mislio da je netko od djece pušio i spalio kauč ili onoga kada je ukrao drvce i poklone te ih postavio u kuću koju je prodavao. Imali su i 'ekspresni Božić' polovicom prosinca jer su ustanovili da na sam Božić nitko neće biti kod kuće pa su sve organizirali u jedan dan, zanimljiva je bila i epizoda u kojoj su Jay i Manny pokušavali nabaviti drvce direktno iz šume pa su ga u procesu potpuno uništili, ali jedna od najboljih božićnih epizoda ona je kada Gloria za cijelu obitelj unajmi kolibu u šumi da bi ondje dočekali idilični, bijeli Božić. Osim što u šumi bude 25 stupnjeva i svi umiru od vrućine uz kamin, nakalemi im se nepozvana gošća koja mrzi i Božić i ljude, Jay se posvađa s kćeri zbog toga što objavi da prepušta biznis nekom imaginarnom tipu, otkrije se da Hayley i Andy mute Andyjevoj zaručnici iza leđa, a Mitchu i Camu još povrh svega i - ukradu pjesmu!

9. BROOKLYN 9-9 Peralta, Rosa, Charles, Holt, Gina, Terry, Amy i kompanija redali su nenormalne Božiće u brooklynskoj policijskoj postaji broj 99. Napuhavali su božićno drvce od 10 metara zbog kojeg je Terry proletio kroz staklo, naganjali Pontiac Bandita po gradu odjeveni u Djeda Mraza, završivši potjeru s božićnim drvcima u paklenom plamenu dok Peralta s pištoljem u ruci pred djecom viče: 'Ovo se događa kad ste zločesti!', razbijali tučnjave između dva Djeda Mraza koji skupljaju novce za pse s dijabetesom, ali ništa nije bilo kao božićna epizoda u kojoj su Peralta i Charles dobili priliku da u stvarnosti odigraju 'Umri muški', odnosno da pohvataju pljačkaše koji su odlučili orobiti trgovinu u kojoj su u zadnji čas kupovali božićne poklone.

10. ZAPADNO KRILO I za kraj - jedna ozbiljna, dramska božićna epizoda. Vjerojatno najbolja televizijska božićna epizoda svih vremena, malo, dirljivo remek-djelo legendarnog Arona Sorkina, epizoda 'In Excelsis Deo' serije 'Zapadno krilo'. Toby dobije obavijest da se u jednom washingtonskom parku smrznuo i umro beskućnik-korejski veteran, koji je na sebi imao kaput koji je Toby darovao dobrotvornoj organizaciji, a u kojem je ostala Tobyjeva posjetnica. Toby u predsjednikovo ime organizira vojni sprovod sa svim počastima za tog veterana, taman u božićno vrijeme...