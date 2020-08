Antibiografski antifilm o Nikoli Tesli: Gledatelj na kraju zapravo ne zna što je sa svim tim zgodnim ficlekima redatelj htio reći

'Tesla', novi film Michaela Almereyde, u kojem je ovaj neobični američki filmaš pokušao dati neobičan prikaz ličnosti izumitelja Nikole Tesle. U tome je uglavnom i uspio te nas zasuo brojnim zanimljivim, anakronim i atmosferičnim trenucima, ali film mu je na kraju ipak pretežno dosadan

Pritom se služio simpatičnim i dovitljivim motivima, od kojih su neki napadni i namjerni anakronizmi, kao što je onaj gdje Anne Morgan (Eve Hewson) probija četvrti zid sjedajući za stol, otvarajući laptop i obraćajući se gledateljima s monologom o tome kako se googlanjem na internetu ne pronalazi baš previše različitih Teslinih slika. Zatim je tu scena u kojoj Tesla na disco-rolama pluži po mramorom obloženoj dvorani otmjenog hotela, pa sukob u kojem se Tesla i Edison (Kyle McLachlan) napadaju sladoledima u kornetu, a posebno je upečatljivo kada Tesla počne pjevati hit grupe Tears for Fears, 'Everybody Wants to Rule the World'.

Svi su ti elementi vrlo zanimljivi i Almereyda definitivno uspijeva u tome da 'Tesla' iskače iz šprance biografskih filmova. Problem je jedino u tome što nekako na kraju kao da iskače i iz koncepta filma pa gledatelj na kraju zapravo ne zna što je sa svim tim zgodnim ficlekima htio reći. Da, Tesla je očito bio čovjek izvan vremena u kojem je živio. I bio je osoba progonjena dubokom melankolijom zbog toga što niti je on razumio društvo niti je društvo razumjelo njega. No film bi, osim ako ja nisam pogrešno shvatila bit tog medija i umjetnosti, ipak iz toga trebao izvući nekakvu priču, makar ona bila i samo meditativna i emotivna. Ovdje je na kraju ipak samo - dosadna.