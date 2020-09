Ante Tomić predstavlja novog književnog junaka u čijem mu je stvaranju pomogao ilustrator Tomislav Torjanac

Jedna od najrasprostranjenijih ptica na svijetu, čvorak načekao se da uđe u književnost, ali i dočekao - novom slikovnicom u potpisu pisca Ante Tomića i ilustratora Tomislava Torjanca. 'Đuro Hodalica' izlazi u izdanju Hena coma

'Tako je Đuro Hodalica u tandemu Tomić-Torjanac postao sve ono što jest: čvorak s karakterom kojeg je nemoguće ne zavoljeti. A taj čvorak s karakterom nije baš tipičan predstavnik svoje ptičje vrste. On se, naime, zbog nezgode koja mu se dogodila u prvim danima života, boji letjeti. Njegovo jato nije za to imalo nimalo razumijevanja pa je siroti Đuro, kojemu su zlobnici nadjenuli nadimak Hodalica, bio izvrgnut ruglu i odbacivanju vršnjaka i starijih čvoraka, a čak ga se i rođena obitelj sramila. Tako je bilo sve do jednoga dana u kojem su se srčanost i hrabrost pokazale daleko važnijima od letačkih vještina.'