Animafest predstavio odabrane kratkometražne, studentske i hrvatske filmove

Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb, koji će se ove godine održati od 3. do 8. lipnja, 11. ožujka predstavio je službenu selekciju u kategorijama kratkometražnog, studentskog i hrvatskog filma

Između više od 1800 pristiglih filmova iz 86 zemalja svijeta, Animafest Zagreb odabrao je službenu selekciju u kategorijama Veliko natjecanje kratkometražnog filma, Natjecanje studentskog filma i Natjecanje hrvatskog filma.

U Veliko natjecanje kratkometražnog filma ušli su 'A Double Life', Studio Job, Joris & Marieke (Nizozemska / 2018), 'Acid Rain', Tomek Popakul (Poljska / 2019), 'Alexis Inside', Brandon Blommaert (Kanada / 2018), 'Am I a Wolf?', Amir Houshang Moein (Iran / 2018), 'At First Sight', Sjaak Rood (Nizozemska / 2018), 'Chimera', Caleb Wood (SAD / 2018), 'Conception: Catie + Jen', Moth Studio (Ujedinjeno Kraljevstvo / 2018), 'Death of the Filmmaker', Cornelius Koch (Njemačka / 2018), 'Deep in the Lake - Vanities', Zoltán Horváth (Švicarska, Belgija, Francuska / 2019), 'Dicks', John Morena (SAD / 2018) i 'Dont Know What', Thomas Renoldner (Austrija / 2018).

Tu su i filmovi 'Down Escalation', Shunsaku Hayashi (Japan / 2018), 'Egg', Martina Scarpelli (Francuska, Danska / 2018), 'Face Value', John Morena (SAD / 2018), 'Five Minutes to Sea', Natalia Mirzoyan (Rusija / 2018), 'Flood', Malte Stein (Njemačka / 2018), 'Flowing Through Wonder', Joanna Lurie (Francuska / 2018), 'Fox Boy', Do-yeon Tak (Južna Koreja / 2018), 'Gimme!', John Morena (SAD / 2018), 'Grand Canons', Alain Biet (Francuska / 2018), 'I’m Going Out For Cigarettes', Osman Cerfon (Francuska / 2018), 'In The Future', Phil Mulloy (Ujedinjeno Kraljevstvo / 2019), 'Invisible', Akihiko Yamashita (Japan / 2018) te 'Jedan od mnogih', Petra Zlonoga (Hrvatska / 2018).

U konkurenciju za kratkometražni film ušli su i 'Kids', Michael Frei (Švicarska / 2019), 'Marfa', Greg McLeod, Myles McLeod (Ujedinjeno Kraljevstvo / 2018), 'Muedra', Cesar Diaz Melendez (Španjolska / 2019), 'My Generation', Ludovic Houplain (Francuska / 2018), 'My Trip to Japan', Dante Zaballa (Argentina, Njemačka / 2018), 'No Objects', Moïa Jobin-Paré (Kanada / 2019), 'Per aspera ad astra', Franck Dion (Francuska / 2019), 'Per tutta la vita', Roberto Catani (Francuska, Italija / 2018), 'Róma Bukása', Balázs Turai (Mađarska, Hrvatska / 2018), 'Roughhouse', Jonathan Hodgson (Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska / 2018), 'Selfies', Claudius Gentinetta (Švicarska / 2018), 'Si So Mi', Zhan Zhang Xu (Tajvan / 2018), 'Slug Life', Sophie Koko Gate (Ujedinjeno Kraljevstvo / 2018), 'The Juggler', Skirmanta Jakaité (Litva, Francuska / 2018), 'The Opposites Game', Lisa LaBracio, Anna Samo (SAD / 2019), 'The Procession', Pascal Blanchet, Rodolphe Saint-Gelais (Kanada / 2019), 'The Proposal', Gerlando Infuso (Belgija / 2018), 'Udahnut život', Ivana Bošnjak, Thomas Johnson (Hrvatska / 2019), 'Uncle Thomas, Accounting for the Days', Regina Pessoa (Portugal, Kanada, Francuska / 2019), 'Under the Rib Cage', Bruno Tondeur (Belgija, Francuska / 2019), 'Where's the Butter, Betty?', Will Anderson (Ujedinjeno Kraljevstvo / 2019) i 'Windshrieke', Frédéric Doazan (Francuska / 2019).

Među studentskim filmovima koji se natječu na Animafestu 2019. ušli su 'Abeo', Brenda López Zepeda (Concordia University / Kanada / 2018), 'After', Matouš Valchář (University of West Bohemia, Češka Republika, 2018), 'Alef B'tamuz', Yael Reisfeld (Bezalel Academy of Arts & Design / Izrael / 2018), 'Almost There', Nelly Michenaud (National Film and Television School / Ujedinjeno Kraljevstvo / 2019), 'An Eye for an Eye', Julia Ploch (Jan Matejko Academy of Fine Arts / Poljska / 2018), 'Applesauce', Alexander Gratzer (University of Applied Arts Vienna / Austrija / 2019), 'Boozy Woozy Wonderland', Shiika Okada (Tokyo University of the Arts / Japan / 2019), 'Catplanets', Yi Luo (Filmakademie Baden-Württemberg GmbH / Njemačka / 2018), 'Cleaning in Progress', Grant Holden (Edinburgh College of Art / Ujedinjeno Kraljevstvo / 2018), 'Concrete', Pirmin Bieri, Aira Joana, Nicolas Roth, Luca Struchen (Luzern / Švicarska / 2018), 'Cuticle', Marie Houssin (École Émile Cohl / Francuska / 2018), 'Desire Line', Ruini Shi (Royal College of Art / SAD / 2018), 'Entropia', Flóra Anna Buda (Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest / Mađarska / 2018) i 'Evol', Kayu Leung (MoPA / Francuska / 2018).

U konkurenciji su i 'Forglemmegei', Katarina Lundquist (The Animation Workshop / Danska / 2019), 'Fun to Cook 'World's Best Food'', Dongjun Kim (School of Visual Arts / SAD / 2018), 'Grand Bassin', Héloïse Courtois, Victori Jalabert, Chloé Plat, Adèle Raigneau (Ecole des nouvelles images / Francuska / 2018), 'Happy Ending', EunJu Ara Choi (Royal College of Art / Ujedinjeno Kraljevstvo / 2018), 'Hors de l'eau', Simon Duong Van Huyen, Joël Durand, Valentin Lucas, Thibault Leclercq, Andrei Sitari (Gobelins, l’école de l’image / Francuska / 2018), 'Hors piste', Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet (Ecole des nouvelles images / Francuska / 2018), 'I have problems', Zsuzsanna Debreczeni (Budapest Metropolitan University / Mađarska / 2018), 'I Am Twisq', Red Wong, Ray Mok (Hong Kong City University / Hong Kong / 2018), 'Inseyed', Jess Hudak (School of Visual Art / SAD / 2018), 'It's Wet!', Alexis Godard, Nan Huang (EMCA (Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation) / Francuska / 2018), 'Izvan sebe', Stella Hartman (Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu / Hrvatska / 2019).

Tu su i 'Las del diente', Ana Perez Lopez (California Institute of the Arts / Španjolska, SAD / 2018), 'Love at the Crossroads', Hee-seung CHOI (Korea National University of Arts / Južna Koreja / 2019), 'Lust of hunt', Monta Andzejevska (Art Academy of Latvia / Latvija / 2018), 'My strange elder brother', Julia Orlik (National Film School in Łódź / Poljska / 2018), 'One person', Mahboobeh Kalaee (Tehran Art University / Iran / 2018), 'Pantin', Timothée Crabbé (LUCA School of Arts / Belgija / 2018), 'Sad Viking', Jennifer Alice Wright (The Animation Workshop / Danska / 2018), 'Saturn u Lavu', Anna Šagadin (Akademija likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu / Hrvatska / 2018), 'Shalva (Tranquility)', Danna Grace Windsor (California Institute of the Arts / SAD / 2018), 'Sounds Good', Sander Joon (Estonian Academy of Arts / Estonia, Danska / 2019), 'Spell of the West', Sam Lane (California Institute of the Arts, SAD, 2018), 'Stuck in the Middle', Julien Adoum, Etienne Bonafini, Denis Fleurion, Romain Marchetti, Cécile Minaud, Léo Nezot (Supinfocom Rubika / Francuska / 2018), 'Tamed', Ekaterina Mikheeva (HSE Art and Design School / Rusija / 2018), 'Techno', Atanas Filipov (NATFA ‘Krastio Sarafov’ / Bugarska / 2018), 'The Death Vendor', Jinkyu Jeon (Tokyo University of the Arts / Japan / 2019), 'The Eel', Silvia Bassoli, Giacomo D’Ancona, Maria Virginia Moratti (Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte / Italija / 2018), 'The Lizard', Ariane Teillet (EMCA, Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation / Francuska / 2018), The Ostrich Politic', Mohamad Houhou (Gobelins, l’école de l’image / Francuska / 2018), 'The Wave', Sae Yun Jung (Academy of Media Arts Cologne / Njemačka / 2018), 'Whispering Onion', Akari Hiraoka (Arts University Bournemouth / Ujedinjeno Kraljevstvo / 2018), 'Wild Love', Paul Autric, Quentin Camus, Léa Georges, Maryka Laudet, Zoé Sottiaux, Corentin Yvergniaux (Ecole des nouvelles images / Francuska / 2018) i 'Wong, Bitter Gourd', Weng Chon Wong (Shih Chien University / Tajvan / 2019).