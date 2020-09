Animafest: prvi 'radni dan' ispunjen filmskim i popratnim programima

Animafest u utorak, svom prvom 'radnom danu' u sva kina i izložbene prostore donosi gust program, počevši od Svjetske panorama, revijalnog programa originalnih i inovativnih naslova koji pomiču granice medija i upoznaju gledatelje s globalnim animacijskim trendovima, stilovima i zapletima

Svjetska panorama predstavlja ove godine 25 filmova iz 20 zemalja, među kojima su i novi filmovi Reinholda Bidnera, Adriaana Lokmana, Yanna Le Bota, Tae-woo Kim, Pietera Coudyzera.

Slijedi još jedan program "Mađarske u fokusu", u okviru kojega će se prikazati i prvi film iz serijala o popularnom Gustavu, ali i druga 'blaga' mađarske animacije u velikom povijesnom rasponu od 1942. do 2016. godine, poput Oscarom nagrađene "Muhe" Ferenca Rófusza ili intrigantno psihodeličnog "Njam-njama" Istvána Bányaija.

Tu su i dvije velike retrospektive, s 15 djela iz opusa dobitnika Animafestove Nagrade za životno djelo Georgesa Schwizgebela, uz sudjelovanje samog laureata. Među filmovima koje će ponovno pokazati u Zagrebu klasici su poput "Godine jelena", "Čovjeka bez sjene", "Igre", "Romanse" i "Kralja vilenjaka".

"Naročito cijenjen po radu u tehnici slikanja na staklu i foliji, Schwizgebel inspiraciju ponajprije nalazi u klasičnom i modernom slikarstvu, glazbi, književnosti i mitologiji, u što se Animafestova publika može uvjeriti i posjetom izložbi "Majstor poetskih vizija" u Galeriji Kranjčar za vrijeme trajanja festivala", najavljeno je.

Retrospektiva japanske umjetnice Yoriko Mizushiri

Nakon Natjecanja studentskog filma i Velikog natjecanja kratkometražnog filma dan završava retrospektivom Yoriko Mizushiri, jedne od najdistinktivnijih japanskih umjetnica mlađe srednje generacije i animatorica svjetskoga glasa "kojoj je s tek nekolicinom filmova jedinstvene i posebne, samosvojne i prepoznatljive estetike i poetike već pošlo za rukom izvršiti nezaobilazan umjetnički utjecaj na globalna animacijska strujanja od SAD-a do Hrvatske."

Iz Natjecanja studentskog filma izdvaja se "Portret žene" Natalije Durszewicz temeljen na pjesmi nobelovke Wisławe Szymborske i ekspresionističkom slikarstvu, diplomski američko-kineski film iznimno žarkih boja "Bilo nas je četvero" Cassie Shao te humorni "SH_T HAPPENS" sa slavne praške FAMU.

Konkurencija donosi i audiovizualne spektakle, poput novog eksperimentalnog filma mladog genija "slikane animacije" Shunsakua Hayashija "Život izmiče" i "Opere", pobjednika Annecyja i oskarovskog kandidata Ericka Oha, te "Ispeglaj me" Ivana Rabbiosija, "Toomas ispod doline divljih vukova" Chintis Lundgren, "Dijete-drvo i skrivena šumska majka" Stephena Irwina te dokumentarni film o ovisnosti o poker-aparatima "Blještava svjetla" Charbyja Ibrahima.

U Galeriji ULUPUH postavljena je izložba "Iza kulisa 2", making-of grupna izložba radova autora čiji su filmovi ušli u Veliko natjecanje, njih 13 sa slikama, skicama, crtežima, grafikama, kolažima, lutkama, dijelovima scenografija, instalacijama i videoigrama.

U hibridnoj, online i off-line, formi Teatar &TD od utorka je domaćin 7. međunarodnog znanstvenog simpozija o suvremenoj animaciji Animafest Scanner.

Animafest Scanner: od pandemije do panike i kaosa

Jutarnji panel bavi se animacijom kao sredstvom prilaza izazovima suvremenog svijeta, s temama poput apokalipse, pandemije, društvene panike i kaosa, masovnih protesta, a poslijepodne je na rasporedu predavanje putem videoveze na temu "Je li animirani film prestao biti smiješan?" dobitnika Nagrade za izniman doprinos proučavanju animacije Chrisa Robinsona.

Program &TD-a nastavlja se filmskim poslijepodnevom trećim programom Natjecanja studentskog filma koji donosi, između ostalog, njemački film "Ljepota" Pascala Schelblija, dobitnika Oscara u studentskoj kategoriji za 2020. godinu, koji se bavi zagađenjem oceana plastikom; rotoskopsku, alogičnu psihoterapijsku seansu minimalne scenografije "Helfer" Anne Szöllősi, energični "I'm Not Feeling Very Well" Sunčane Brkulj, makabrični, heavy metal prikaz raspjevanih pticolikih kostura "Goli" Kirila Hačaturova te 'slatkiš za oči' Ida Hartmanna "Sjena sunca".

Iz Velikog natjecanja 6 ističe se "Običan tip" Shoko Hare, glinamacijski dokumentarac s elementima arhivskog filma i kolaža o hibristofiliji iz perspektive triju žena koje održavaju odnose sa serijskim ubojicom Richardom Ramirezom te još jedna machinima "Kako nestati", film-esej o prirodi ratnih videoigara prikazan i na Berlinaleu. Tu je i "Poriv" Pedra Casavecchije te "The Closing Door" Lucije Mrzljak, spot za istoimenu pjesmu irskog kantautora, oskarovca i dobitnika Grammyja Glena Hansarda.

Od 20 sati u &TD-u iz Hollywooda će se javiti oskarovac Peter Ramsey, redatelj filma "Spider-Man: Into the Spider-Verse, koji će nakon prezentacije razgovarati s publikom. Ramsey je prvi Afroamerikanac dobitnik Oscara za dugometražni animirani film, a osim Spider-Mana režirao je i Pet legendi (Rise of the Guardians).