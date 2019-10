49. Varaždinske barokne večeri nadmašile sva očekivanja

30 koncerata u 12 festivalskih dana u 12 gradova i mjesta, stotine sudionika, 100 % bogatiji popratni program objedinjen pod nazivom Total baroque, stotine izvođača i 10 000 posjetitelja koncerata. Sažetak je to 49. Varaždinskih baroknih večeri, čijeg je posljednjeg dana festivalski žiri dodijelio festivalske nagrade

'Uvijek je teško proglasiti najbolje, jer svake godine Varaždinske barokne večeri publici i javnosti daju izbor vrlo različitih programa. Šveđani su došli s sjajnim glazbenicima, famoznim solistima i jako različitim programima', naglasila je predsjednica žirija dr. sc. Zdenka Weber, dodajući kako su članovi žirija bili jednoglasni u odlukama.

Nagrada Ivan Lukačić za muzikološki rad i izvodilački domet ansambla dodijeljena je tako ansamblu Resposorium za njihov koncert održan u crkvi svetog Florijana. Bilo je to peto predstavljanje ansambla na Baroknim večerima, a Darko Solter u ime ansambla istaknuo je: 'Ova nagrada nam je posebna satisfakcija za rad na projektima i očuvanju hrvatske barokne glazbene baštine. Drago da se to i vrednuje, jer put je bio težak i naporan, no uživali smo u svakom koraku'.

Nagradu Jurica Murai za najbolju umjetničku interpretaciju festivalski žiri dodijelio je mezzosopranistici Marii Forsstrom koja je nastupila s ansamblom La Serenissima na koncertu 'Ludost i predanost' u palači Sermage, kao i baroknom ansamblu Oslo Circles za njihov koncert u dvorcu Trakošćan.

'Mislim da nismo mogli imati bolji glazbeni uvod u 50. Varaždinske barokne večeri. Ove 49. su nadmašile su sva očekivanja i sve što smo do sada radili. Ponajviše zahvaljujući zemlji partner Švedskoj koja se predstavila ne samo svojom glazbom, kulturom već i švedskim načinom života i nizom manifestacija koje su obuhvatile šaroliki program. Ovakav festival s pravom danas stoji uz bok vodećim svjetskim festivalima. Varaždinske barokne večeri uvrštene su 20 najboljih intimističkih festivala u svijetu i to nas sve obvezuje. Grad će i iduće godine zajedno s Koncertnim uredom i svima koji rade prirediti Barokne večeri koje će biti pod patronatom Europske komisije i posvećene europskoj glazbi. To malo koji grad u ovom dijelu svijeta može napraviti', istaknuo je na svečanosti varaždinski gradonačelnik dr. sc. Ivan Čehok.

Veleposlanica Kraljevine Švedske u RH Diana Helen Madunic naglasila je: 'Izuzetno smo zadovoljni i sretni, jer bio je ovo fantastičan doživljaj. Bila nam je velika čast biti partner Varaždinskim baroknim večerima', a ravnatelj Festivala Davor Bobić dodao: 'Posebnost je bila zemlja partner Švedska sa svim svojim glazbenicima na polju izvođenja autentične barokne glazbe. Imali smo i veliki broj koncerata hrvatske glazbene baštine. Švedski su glazbenici ostavili dubok dojam na publiku što su dokazali puni koncertni prostori. S oduševljenjem očekujemo iduću godinu i 50-te jubilarne Varaždinske barokne večeri, što će biti i velik izazov koji će biti postavljen pred nas, ali dat ćemo sve od sebe i opravdati povjerenje koje nam je ukazano'.

'Iduće godine Varaždinske barokne večeri donijet će presjek kroz zemlje koje su do sada bile zemlje partneri festivala. Pola stoljeća Baroknih večeri je impresivna brojka, a svakog nam se dana javljaju umjetnici koji su bili ove godine na festivalu i hvale najbolju organizaciju festivala na kojima su ikad nastupali. To je nešto na što možemo biti posebno ponosni i s veseljem pripremati ne samo festival iduće godine, već i u 2021. godini', istaknuo je izvršni organizator VBV-a Raymond Rojnik. U sklopu dodjele festivalskih nagrada u vijećnici je promoviran nosač Udruge Aulos posvećen 20 godišnjici zbora Chorus Angelicus koji donosi glazbene ulomke iz velikih djela baroka i klasike.