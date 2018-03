Slatki jazavčar voli prolaziti kroz labirint

#今日のお出迎え チョビリンピック2日目 VOLVICスラローム決勝 男子障害ラージヒル 決勝戦は200点満点 VOLVICを倒すと減点20 お手持ちのDボタンを押して 皆さんも参加してください エントリー1 世界ランキング1位 ジョビサン アレクサンドロニクス スットコビッチ #わんこなしでは生きていけません会 #ミニチュアダックスフント #いぬばか #老犬#犬バカ部 #いぬ#ダックス短足部#dog #mydog#dachshund#perro#パピヨン

A post shared by たかおう (@takaou5868) on Feb 23, 2018 at 11:52pm PST