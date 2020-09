[FOTO] U 'Superparu' se natjecatelji tresu od emocije – i struje!

Čini se da su neki od partnera u emisiji 'Superpar' predoslovno shvatili izreku da je ljubav bol

Daliborki je bilo teško slušati kako Mateja boli, no nije odustajala, a Nikolana je odustala čim je došlo do 50 V i Marko i ona prošli su zadatak! Nikolana se rasplakala od emocija koje su je preplavile, a suprug ju je grlio i ljubio. Ratka također nije mogla slušati koliko Gordona boli, no odlučila je pokušati još jedanput iako ga je ‘treslo’ 200 V. A kad je vidjela da ponovno ne ide, rekla je: ‘Draži mi je on nego ključevi i pare.’ Kad joj je Enis objasnio da su prošli zadatak, izgrlila je i Gordona i Enisa!

Daliborka se trudila, no nije mogla pokupiti sve ključeve i Mateja je tresla struja.

‘Odustajem!’ rekla je, a kad ju je Enis pitao zašto, kroz suze je rekla: ‘Žao mi ga je.’

Suze su se brzo pretvorile u osmijeh kad joj je Enis sve objasnio i odmah je potrčala Mateju u zagrljaj. Na kraju dame nisu baš bile presretne kad su doznale istinu o zadatku.

Dolores je objašnjavala Antonu zašto nije željela odustati, a u to su vrijeme neki parovi pričali o njima.

‘Drže se kao strašan par, ali jučer smo vidjeli da nemaju nijednu stvar zajedničku osim što žive zajedno i ta duhovnost’, komentirali su Ratka i Gordon.

‘Boli me i ljuta sam zbog toga što si mi nakon zadatka sasuo u facu da sam gruba i oštra i sad se osjećam kao govno’, rekla je Dolores Antonu.

Ratka i Gordon te Nikolana i Marko dotaknuli su se i Ozane i Ognjena.

‘Oni su se mjesecima pripremali za show’, komentirali su, a potom je Gordon objašnjavao kako mu je Ognjen rekao kako se rješavao straha od visine, da je pogledao sve strane verzije ‘Superpara'.

A oni su za to vrijeme pričali o Tini i Mati kako nisu prošli nijedan izazov.

‘Zaključila sam da smo mi superpar, ali nismo savršen par’, govorila je Tina svom Mati u kamp-kućici.