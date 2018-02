Kaže se kako smijeh produžuje život za sedam godina. Prema našoj računici, ako pročitate sve viceve u ovom članku upoznat ćete i svoje praprapraprapraprapraunuke!

'Hej, vi gore! Jeste li normalni? Ubit ćete tu ženu!' 'Nije mi to žena! To mi je punica!'

☺ Bio jedan momak i svi ga zvali Žuti. I ode on jedan dan i kupi zeleni auto. Vrati se kući a majka mu kaže: 'Pa kud baš zeleni, crni Žuti?'

☺ Trči Mujo po ulici sa škarama i sretne ga Haso, pa ga pita što se događa, a on mu odgovara: 'Žurim u bolnicu. Punici mi život visi o koncu!'

☺ Razgovaraju dva prijatelja: 'Jesi li razmišljao da kažeš 'ne' alkoholu?' 'Mnogo puta sam mu to rekao, ali on neće ni čuti.'

☺ Sjede dva luđaka na obali. Jedan ubaci kocku šećera u more, a drugi gurne prst u vodu, izvadi ga i poliže, pa kaže: 'Fuj, još uvijek je slano!' 'Čekaj da promiješam!'

☺ Dođe Mujo kući i pita Fatu: 'Fato, gdje su djeca?' 'Na engleskom.' 'Ok! Where are the children?'

☺ Žena i muž leže u krevetu. On: 'Jesi li za seks?' Ona: 'Ne mogu, umorna sam.' On: Ma spavaj, ženo, na telefonu sam.'

☺ Kaže zeko zmiji: 'Oprosti što sam te neki dan zezao što nemaš noge.' Na to će zmija: 'Ma nema veze, bilo pa prošlo.' A zeko će: 'E, svaka ti čast! Evo ruka!'

☺ Mali Ivica izlazi van pa pita tatu: 'Tata, imaš li novaca?' A on odgovara: 'Imam ja, ne brini ti za mene.'

☺ Policajac zaustavlja pijanog vozača: 'Gospodine, vi ste prešli na crveno!' 'Jesam, hik! Od bijelog me ubije kiselina!'

☺ Kaže svekrva snahi na vjenčanju: 'Kćeri, nije ti baš nešto lijepa ta vjenčanica.' A snaha će na to: 'Sljedeći put će biti ljepša.'

☺ Djevojka mi kaže da će me ostaviti jer više volim poker nego nju. Mislim da blefira.

☺ 'Probudi se! Upravo sam čula miša kako cvili!', drma žena muža, a on joj u polusnu odgovara: 'I što očekujes od mene - da ga ulovim i podmažem?!'

☺ Otišao Haso kod jednog lovca i kaže mu kako bi se i on htio okušati kao lovac! Kaže ovaj njemu: 'Ako hoćeš biti lovac, moraš mi nabrojati pet divljih životinja.' A Haso njemu samouvjereno kaže: 'Vuk, lisica i tri medvjeda.'

☺ Dođe Mujo pijan kući i odjednom se čuje – tras! Pita Fata: 'Mujo, što je to palo?' 'Kaput', odgovara Mujo. 'Kako se kaput toliko čuje?' 'Bio sam ja u njemu!'

☺ Došla Muji punica u goste. Pita je Mujo: 'Do kad ćete ostati?' Punica: 'A, dok vam ne dosadim.' Mujo: 'Pa, zašto tako kratko?'

☺ Što je brak? To je period poslije života i prije smrti!

☺ Perica upeca zlatnu ribicu i ona progovori: 'Pusti me – ispunit ću ti jednu želju.' 'Samo jednu?' 'Da, samo jednu.' 'Želim upecati zlatnu ribicu koja ispunjava tri želje.'

☺ Kakva je razlika između društvenih mreža i zatvora? Nikakva - sjediš, gubiš vrijeme i pišeš po zidu.

☺ Mujo ulovi zlatnu ribicu, a ona ga odmah počne moliti da je pusti. 'Ispunit ću ti tri želje ako me pustiš! I Mujo je pusti.

☺ Priča Mujo Hasi: 'Zamisli, susjed mi pozvonio u tri sata ujutro na vrata! Toliko sam se preplašio da mi je čak i bušilica ispala iz ruku!'

☺ Ona: 'Dragi, došla sam! Kupila sam ti pivo, što želiš za večeru? Večeras je utakmica pa zovi društvo, a poslije možete van na pivo.' On: 'Jel' jako?' Ona: 'Ma nije, samo malo branik, lijevo svjetlo i retrovizor.'

☺ 'Mama, opet sam se svađala sa mužem! Ja to ne mogu izdržati! Doći ću živjeti s tobom!' 'Ne, draga, on mora platiti za svoje greške! Ja ću doći živjeti s vama!'

☺ Ide puž ulicom i spotakne se, pa kaže: 'Tako mi i treba kad žurim!'

☺ Mujo stiže kući i nađe Fatu u krevetu s nepoznatim muškarcem. Mujo podivlja i počne joj prijetiti, a ona mu samo kaže: 'Bolje pripazi što govoriš u prisutnosti mog odvjetnika!'

☺ Sretne Haso Muju na pa ga pita: 'Mujo, vidim da ste se Fata i ti pomirili?' 'Otkud ti to?' Haso zbunjeno odvrati: 'Pa, vidio sam vas da zajedno cijepate drva?' Mujo slegne ramenima: 'Ma, ne - to smo dijelili namještaj!'

☺ Pita žena muža: 'Jesi li rekao svom šefu da nas dvoje ne možemo živjeti od te tvoje male plaće?' Muž odgovara: 'Jesam.' Žena: 'I, što ti je rekao?' Muž: 'Da se razvedem...'

☺ Sin pita oca: 'Koje su boje šljive?' 'Plave.' 'Pa zašto je ova crvena?' 'Zato što je zelena.'

☺ Pita mama sina: 'Kako je bilo na testu?' 'Dobro.' 'Što ćeš dobiti?' 'Neopravdani.'

☺ Žena: 'Vara me muž.' Prijateljica: 'Nabijem ga!' Žena: 'Probušila sam mu sve kondome.' Prijateljica: 'Nabijem te!'

☺ Dođe Haso kući, a na vratima ga dočeka Fata: 'Zar se tako, dakle, u tri ujutro dolazi kući?' A odgovori Mujo: 'Ma ne, došao sam samo po gitaru.'

☺ Vozi momak motor i slučajno udari vrapca u letu. Bilo mu ga je žao, pa ga je ponio kući i stavio u kavez sa malo vode i kruha. Nekoliko sati kasnije vrabac se budi i ogledava. 'Rešetke, kruh i voda... K vragu! Ubio sam motorista!'

☺ Pita inspekcija radnike u jednoj firmi: 'Koliko ljudi radi ovdje?' 'Sa šefom - deset.' 'A bez šefa?' 'Bez šefa - nitko!'

☺ Muž i ja se svaki dan dogovorimo da će navečer pasti životinjski seks. Tako uvijek i bude. On zaspe pred TV-om kao medvjed, a ja koza blejim u računalo do dva ujutro.

☺ Došao Mujo kod liječnika. Nakon što ga je pregledao doktor mu kaže: 'Na žalost, moram Vam reći da ćete živjeti još godinu dana.' 'Ma, od čega, doktore? Od čega ću živjeti još godinu dana?'

☺ 'Jesi li ikada spavao s policajkom?' 'Ne. Uvijek me je bilo strah da će me kazniti zbog prekoračenja brzine.'

☺ Pita učiteljica Pericu: 'Perice, što je to - ide šumom ne šuška, ide vodom ne brčka?' Misli Perica, misli, i nakon nekog vremena pobjedonosno odgovori: 'To je zagonetka!'

☺ Dolazi Mujo u ambulantu i pita medicinsku sestru: 'Oprostite, gde se nedjeljom daju injekcije?' Sestra mu odgovara: 'U stražnjicu, isto kao i ponedeljkom.'

☺ Pričaju dvije plavuše: 'Doktor mi je rekao da idućih par dana živim samo na jabukama.' 'A što ako padneš?'

☺ Koja je jedina prilika u kojoj se muškarci sjete večere uz svijeće? Kad nestane struje.

☺ 'Tata! Tata! Izbio nam požar u kući!' 'Izađi brzo van i ne deri se toliko! Probudit ćeš mamu!'

☺ Što radi zlatna ribica u čaši mineralne vode? Uživa u hidromasaži.

☺ Pričaju Mujo i Haso: 'Poslao sam Fatu u trgovinu da mi kupi pivo i udario je auto.' 'I što ćeš sad?' 'A, imam još neke rakije koju sam dobio prošli tjedan.'

☺ Kuka Mujo Hasi: 'Joj, moram ti priznati da me je strah!' 'Čega?' 'Nisam platio struju – sijeku! Nisam platio vodu – dođu, pa sijeku! Nisam platio telefon – sijeku! Ne znam što ću... Nisam ovaj mjesec platio alimentaciju!'

☺ Zaustavio policajac plavušu i pita je za vozačku dozvolu. Plavuša odgovara: 'Što je sad? Jučer ste mi je uzeli, a danas tražite da vam je pokažem!'

☺ Probudi se mali Perica pred zoru i traži od mame da mu ispriča bajku, a ona mu kaže: 'Bez brige, Perice, sad će tata doći doma, pa će nam oboma pričati bajke.'

☺ Priča plavuša prijateljici: 'Još razumijem kako roda donosi dijete, ali ne ide mi u glavu kako pauk može odnijeti auto!'

☺ Prijatelji s društvenih mreža su kao kemijske olovke. Ima ih 150, a samo nekoliko piše.

☺ Sudare se biciklist i autobus. Biciklist ulazi u autobus i pita: 'Ima li povrijeđenih?'

☺ Vračara Fati proriče sudbinu: 'Vidim u kartama da će vam muž uskoro umrijeti.' Fata: 'To znam i ja, ali me zanima hoće li biti istrage.'

☺ Nakon odgovaranja pita učenik profesora: 'Za koliko sam odgovorio, profesore?' 'Za deset. Pišem jedan, pamtim nula!'

☺ Sudac pita optuženog: 'Zašto ste razbili izlog i ukrali nakit?' 'Pa, na njemu je pisalo ISKORISTITE PRILIKU!'

☺ Kaže jedan poduzetnik drugome: 'Smijao bih se na svoj račun, ali mi je blokiran.'

☺ Sretnu se dva pijanca i prvi kaže: 'Oprostite, mogu li proći između vas dvojice?' 'Svakako, ali samo jedan po jedan.'

☺ Mujo utrči u ljekarnu, a unutra ogroman red: 'Molim vas, pustite me preko reda, hitno mi je, djevojka mi tamo leži!' Svi se razmaknu i puste Muju koji kaže za pultom: 'Brzo jedno kutiju kondoma, požurite!'

☺ Dolazi čovjek na burzu rada i pita ima li posla za njega, a gospođa na šalteru mu odgovara: 'Nego što – plaća je 5.000 eura mjesečno, dva mjeseca godišnjeg, službeni auto, a radno vrijeme je od 11 do 15 sati.' 'Vi to mene zezate!?!' 'A tko je prvi počeo?'

☺ Budi Fata Muju usred noći: 'Mujo, Mujo! Nisi popio tabletu za spavanje!'

☺ Vrhunac pijanstva: Zagrliš tuš i moliš ga da prestane plakati.

☺ Kaže tata Perici: 'Perice, daj mi svjedodžbu!' Perica: 'Ne mogu, posudio sam Ivici da preplaši roditelje.'

☺ Discipline balkanskog triatlona: 1. DIZANJE kredita 2. PLIVANJE u dugovima 3. PRESKAKANJE rata otplate

☺ Muškarci hoće samo jednu stvar i traže je od svake žene. Žene hoće sve, i to traže samo od jednog muškarca.

☺ Razgovaraju djed i unuk: 'Djede, sjećaš li se kad si prvi put poljubio djevojku?' 'Prvi put? Ne sjećam se ni kad sam zadnji put poljubio djevojku!'

☺ Muž dolazi kasno kući i na frižideru vidi poruku od žene: 'Dosta mi je! Ovo više ne funkcionira, odlazim!' Muž se čudi, otvari frižider, svijetlo u frižideru radi, pivo je hladno, i pomisli: 'Što joj je? Što ne funkcionira?'

☺ Kako prepoznati najvećeg papučara u selu? Potrošio je više šljiva na pekmez nego na rakiju.

☺ Kaže muž ženi: 'Firma mi je bankrotirala, otac me izbacio iz nasljedstva i uzeo mi auto. Hoćeš li me i dalje voljeti?' 'Naravno, ali ćeš mi jako nedostajati!'

☺ Idu dvije krafne ulicom i sretnu pizzu. Nakon što su prošle, jedna krafna kaže drugoj: 'Jesi vidjela seljanku koliko se našminkala?'

☺ Pita muž ženu: 'Srce, što ima za ručak?' 'Ništa.' 'Kako ništa? Pa i jučer je bilo ništa!' 'Pa skuhala sam za dva dana.'

☺ Dere se Mujo na Fatu: 'Pa, dobro, gdje je ona prašina sa televizora? Tamo sam imao zapisane neke važne brojeve!'

☺ Šapuće žena svom mužu: 'Sjećaš li se, dragi, kako je grmjelo i sijevalo kad smo se upoznali?' 'Da, da, sjećam se. A ja nisam ozbiljno shvatio upozorenje!'

☺ Pita Mujo Hasu: 'Kad je ono tebi rođendan?' '22. siječnja.' 'Koje godine?' 'Pa, svake...'

☺ Žena govori mužu: 'Statistike pokazuju da se najviše nezgoda događa u kuhinji.' 'Znam! I ja ih svejedno moram jesti.'

☺ Stoje dvije plavuše na parkingu i pokušavaju otključati svoj auto sa spajalicom. 'Joj, ne mogu otključati...', govori jedna od njih. 'Požuri malo! Počinje kiša, a krov nam je spušten', odgovara druga.

☺ Mujo i Haso su u zatvoru. Mujo nađe neki flomaster i počne crtati, a Haso ga zaustavi: 'Mujo, nemoj šarati po zidovima - izbacit će nas!'

☺ Koja je definicija lovačkog društva? To je naoružana skupina pijanih ljudi koja kroz šumu ide u kafić.

☺ Pita žena muža: 'Jesi li rekao svom šefu da nas dvoje ne možemo živjeti od te tvoje bijedne plaće?' Muž odgovara: 'Jesam.' Žena: 'I, što ti je rekao?' Muž: 'Da se razvedem…'

☺ Što je trenutak istine? Kad žena skine šminku, a muškarac gaće.

☺ Zašto plavuša nosi naočale na trbuhu? Saznala je da ima slijepo crijevo.

☺ Tata mi je uvijek govorio: 'Uči sine da ne bi morao raditi.' I ja sam učio. I sad ne radim.

☺ Ode zrno pijeska u pustinju i kaže: 'Nisam znao da je danas nekakav miting!'

☺ Pala mi je Viagra na pod i sav mi se parket podigao!

☺ Prodajem kravu: crna metalik boja, HI-FI mukanje, spušteno vime, sportski rep i aluminijska kopita.

☺ Stoji žena ispred ogledala i gleda se, gleda, gleda... a onda se okrene mužu i kaže: 'Za bolje i nisi.'

☺ Tko se jedini bogati u Sjevernoj Koreji? Uranij!

☺ Sretnu se dva državna službenika na hodniku i jedan pita drugog: 'Što je, kolega? Ni vi ne možete spavati?'

☺ Dolazi žena na tržnicu i govori prodavačici: 'Skup vam je ovaj sir.' Prodavačica odgovara: 'Nije sir skup, nego si se ti loše udala.'

☺ Mujo stoji pokraj punice tijekom njenog liječničkog pregleda i u jednom trenutku se nagne i šapne doktoru: 'Doktore, bilo bi dobro, umjesto da joj stalno govorite 'udahnite-izdahnite', da jednostavno stanete na 'izdahnite'!'

☺ Djelatnik tehničke podrške za intenet: 'Gospođice, što je sada na vašem monitoru?' 'Roza medo kojeg mi je dečko kupio.'

☺ Što je zajedničko apstinenciji i ekonomskoj krizi? I jedna i druga nakon dužeg trajanja jačaju desnicu.

☺ Kaže žena mužu: 'Idiote, kupuješ CD, a nemaš CD player.' 'Pa što, i ti kupuješ grudnjak.'

☺ 'Haso, čime se ti baviš?' 'Ja sam bioenergetičar.' 'Ma, ne pitam te što si bio, nego što si sad!'

☺ Kako političari igraju skrivača? '2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, tko se nije obogatio magarac je bio!'

☺ Najlakši način kako udvostručiti novac je presavinuti ga i vratiti u džep.

☺ Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu: 'Imate li knjigu 'Muškarac - gazda u kući'?' A ona odgovara: 'Bajke su na prvom katu!'

☺ Policajac: 'Znate li da ne smijete psa voziti na prednjem sjedištu?!' Vozač: 'Ali to je plišani pas!' Policajac: 'Pasmina nije bitna.'

☺ Što je to kalorija? To je mali bezobrazni gad koji se noću uvuče u ormar, pa ti svu garderobu skupi za nekoliko brojeva.

☺ 'Jesi li rekla mami kamo ideš i s kim ćeš biti?', pita momak djevojku grleći je u parku. 'Nisam. Moja mama nije znatiželjna, ali za razliku od nje, muž mi je baš ljubomoran.'

☺ Zabili se Mujo i Haso u drvo. Mujo je proletio kroz prednje staklo i završio na cesti. Pružajući mu prvu pomoć na mjestu nesreće doktor ga grdi: 'Vidiš li sad - da si bio vezan, ne bi proletio kroz staklo. Vidi kako Haso lijepo sjedi – izgleda kao da je živ!'

☺ 'Ivice,kako prepoznaješ gljivu otrovnicu?' 'Po grčevima u želucu!'

☺ Posljednjim snagama Mujo se nakon brodoloma dovukao do obale pustog otoka. Izvali se umoran i sretan na plažu, teško dišući. Nakon minute kraj njega se stvori Fata i izdere se: 'Pa dobro gdje si ti do sad? Brod je potonuo još jučer!'

☺ Što je demokracija? Kad dvije budale imaju više prava nego jedan pametan.

☺ Umrla dobra baka i završila u Raju. Čim je stigla Bog joj kaže: 'Draga bako, budući da si bila tako dobra, izaberi da ti ispunim jednu želju.' 'Joooj, bogek moj dragi, znate, ja bi vam najviše na svetu htjela bit živa.' I Bog je stavi u toplomjer.

☺ Kaže otac Perici: 'Vrijeme je da popričamo o seksu!' A Perica mu odgovara: 'Nema problema, tata - što te zanima?'

☺ Bezalkoholno pivo je kao pornić na radiju!

☺ Policajac dolazi i vidi dječaka kako plače i pita ga: 'Zašto plačeš, dječače?' Dječak: 'Ma, bio sam na kiosku i Zagor još nije izašao.' Na to policajac izvadi pištolj, uperi ga u kiosk i poviče: 'Izađi, Zagore, nećemo ti ništa!'

☺ Tri nepisana pravila ponašanja na cesti su: 1. 2. 3.

☺ Kad crna mačka donosi nesreću? Kad si miš!

☺ 'Oprostite , gospođice , smijem li vam ponuditi jedno piće ?' 'Ne , hvala , gospodine. Alkohol nije dobar za moje noge .' 'Oh ?! Žao mi je. Sigurno vam nateknu ?' 'Ne, razmaknu se!'

☺ Dolazi Mujo u ambulantu i pita medicinsku sestru: 'Oprostite, gde se daju injekcije nedjeljom?' A sestra mu odgovara: 'U stražnjicu, isto kao i ponedjeljkom!'

☺ Došao Mujo sa skijanja i pita ga Haso: 'I kako Fata skija?' A na to kaže Mujo: 'K'o grom...' Upita Haso: 'Tako dobro?' A Mujo odgovori: 'Jok, nego svaki put u drugo drvo!'

☺ Nakon mjesec dana zabave pita napokon djevojka momka kad će je upoznati s obitelji. A on joj odgovara: 'Pa, teško... Tokom tjedna su djeca u školi, a žena je na poslu'.

☺ Pita učiteljica Ivicu: 'Koje vrste ptica su golubovi?' 'To su ptice serice.

☺ Zašto je Štef odlučio prestati piti? Zato jer su ga kad se prije par dana vratio kući pijan dočekale dvije punice.

☺ Što dobijete kad policajca polijete jogurtom? Batine!

☺ Mali Ivica išao s mamom u zoološki vrt. Ugledao je prvi put pauna, pa se čudi. Nakon nekog vremena Ivica kaže: 'Mama, mama, vidi, kokoš je procvjetala!'

☺ Utrčava Mujo u ambulantu: 'Gospodine doktore, pomozite, moja Fata ima temperaturu!' 'Je li visoka?' 'Ma, jok, mogu joj jesti burek s glave.'

☺ Na samrtnoj postelji obraća se baka unuku: 'Želim ti ostaviti svoju farmu s velikom vilom, tri traktora, ergelom konja i svom ostalom stokom, kao i 3.567.456 dolara.' Oduševljeni unuk: 'Ideš! Nisam znao da imaš to sve. A gdje se nalazi ta farma?' Baka odgovara: 'Na facebooku!'

☺ Utrčava Haso Muji u kuću i dere se: 'Mujo! Mujo! Fatu ti napao medvjed!' A Mujo mirno odgovara: 'Nije moj problem. Sam ju je napao - sam nek' se brani.'

☺ Došla kod slikara lijepa djevojka i njih dvoje se ljube. Odjednom se čuje ključ u bravi ulaznih vrata, a slikar sav uspaničen njoj kaže: 'Uf, moja žena je stigla! Brzo – skidaj odjeću!'

☺ Dolazi Ivica iz škole neraspoložen. 'Što je Ivice? Koji ti je predmet u školi danas bio najteži?' 'Klupa! Pala mi je na nogu.'

☺ Kako se zove osoba koja je i ljevak i dešnjak? Lješnjak!

☺ Došao Ivica kod prijatelja na ručak. Nakon što su počeli jesti začuđeno upita: 'Vi se ne pomolite prije ručka?' A prijatelj odgovori: 'Ne, naša mama dobro kuha.'

☺ Došao Mujo u apoteku i kaže: 'Daj mi aspirin i kafetin, uzmi sebi nešto, pa naplati.'

☺ Što je vrhunac muške vjernosti? Tri puta oženjen, a ima istu ljubavnicu.

☺ Zašto su tri mala praseta pobjegla od kuće? Zato jer su im roditelji svinje.

☺ Došla Muji punica u goste. Pita je Mujo: 'Do kad ćete ostati?' Punica: 'A, dok vam ne dosadim.' Mujo: 'Pa, zašto tako kratko?'

☺ Dok se s djevojkom mazio u kinu, muškarcu je pala perika. Tražeći je u mraku, ruka mu sklizne djevojci pod suknju. 'To! Pronašao si je! Nastavi', kaže mu ona. 'Ne, ne može biti moja – ja svoju češljam u desno!'

☺ Pričaju dvije flaše piva, kad kaže jedna: 'E, 'ajmo večeras kod mene! Imam praznu gajbu.'

☺ Prolazi Mujo pokraj prosjaka. 'Molim vas, nisam jeo tri dana', pruži mu ruku prosjak. A Mujo mu odgovori: 'Moraš, pa makar na silu.'

☺ Kaže Mujo Fati: 'Uf, slomio nam se umivaonik.' 'Kada?' 'Ne kada! Rekao sam umivaonik!'

☺ Zašto slon ne želi kupiti računalo? Boji se miša.

☺ Koliko sklekova je Chuck Norris napravio? Sve.

☺ Pita žena muža: 'Sjećaš se ono kad si išao na pecanje prije šest mjeseci?' 'Kako da ne, bio je odličan ulov!' 'E, pa zvala te je riba koju si ulovio - očekuje ribice!'

☺ Došao Haso kod Muje sredinom prosinca i vidi mu djecu golu do pojasa. Ulazi u kuću i viče: 'Jesi li ti normalan!?! Na ovakvu zimu si izbacio djecu iz kuće, a svi su goli do pojasa!' Na to mu odgovara Mujo: 'Ma našao sam neki sirup protiv prehlade, pa da se ne baci.'

☺ Otišao Mujo u Njemačku i šalje Fati telegram: 'Iskopaj onaj mitraljez, podmaži ga i vrati ga na isto mjesto.' Vidi to poštar i odnese u policiju. Policija dođe, prekopa vrt i ne nađe ništa. Šalje Mujo Fati drugi telegram: 'Ako je policija prekopala vrt, posadi krumpir.'

☺ Priča Mujo Hasi: 'E, moj Haso, kad sam bio mlađi sve su ženske trčale za mnom.' 'A sad više ne trče?' 'A kad ne kradem više torbice.'

☺ Došli muž i žena u bračno savjetovalište zbog seksualnih problema. Pita ih savjetnica: 'Kad ste zadnji put bili seksualno aktivni?' A muž odgovara: 'Ja jučer.'

☺ Znate da ste pošteno pijani kad stigne torta na vašoj vlastitoj svadbi, a vi pitate kome je rođendan.

☺ Otvara Chuck Norris frižider, vidi puding kako se trese i kaže: 'Smiri se, došao sam po pivo.'

☺ Idu dva penzionera ulicom i jedan pita drugoga: 'Kako si?' Ovaj odgovara: 'A kako ću biti? Bole me kosti, bole me leđa, bole me noge, ruke... a ti?' 'Ja se osjećam kao novorođena beba.' 'Ma daj, kako kao beba?' 'Pa nemam kose, nemam zuba i jutros sam se upišao.'

☺ Napravila punica zetu večeru, a on kaže: 'Joj, punice, ne mogu, nisam ni za što!' A ona će: 'Ma znam da nisi ni za što, ali barem pojedi nešto!'

☺ Kako se zove medvjed koji zna karate? Griz Lee!

☺ Zašto policajac stavlja mokre krpe na rub stola? Doktor mu je rekao da stavlja obloge tamo gdje se udario.

☺ Dolazi čovjek pred Svetog Petra i umire od smijeha. 'Što je smiješno, čovječe', upita ga sveti Petar. 'Kako se ne bih smijao - oni dolje me još uvijek operiraju!'

☺ Pita djevojka prijateljicu: 'Vidim imaš novog dečka - bildera - prava markantna frajerčina! Kakav je kao muškarac?' 'Kao moj laptop - odlična grafika ali slaba baterija!'

☺ Prodavačica na tržnici viče: 'Černobilske jabuke, černobilske jabuke!' Prilazi joj čovjek i pita je: 'Jesi li ti, ženo, normalna? Zašto govoriš da su jabuke černobilske? Tko će ti kupiti takve jabuke?' Odgovara žena: 'Aaa, kupuju, kupuju - netko za zeta, netko za svekrvu, netko za snahu... Kupuju, kupuju.'

☺ Što su tange? Gaćice koje nikad neće postati krpa za prašinu.

☺ Policajac: 'Gospođo, znate li da ste vozili više od dozvoljene brzine?' 83-godišnja gospođa mirno odgovori: 'Da znam, ali ja moram brzo voziti prije nego što zaboravim kamo idem.'

☺ Ušao kauboj Joe u saloon i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj i ubije ovu četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže: 'A kako to da ovako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?'

☺ Stoji Štef na autobusnoj stanici i ljubi svaki autobus koji se zaustavi. Pita ga jedan prolaznik: 'Štef, jesi lud? Zašto ljubiš autobuse?' 'Jedan mi je pregazio punicu, ali ne znam koji, pa ih sve volim!'

☺ Vidio sam da te je uhvatila policija. Šta se dogodilo?' 'Išao sam presporo.' 'Čekaj, misliš, išao si prebrzo?' 'Ne, da sam išao prebrzo ne bi me uhvatili.'

☺ Voze se dva popa na motoru kad ih zaustavi policija. 'Pope, zašto ste prekoračili brzinu?' 'Sine, žurimo na službu. Ne plašimo se, znamo da je Gospod s nama.' 'Trojica na motoru! Kolega, piši kaznu!'

☺ Poslije seksa ljubavnik vidi sliku muškarca na stolu i pita: 'Tko ti je ovo? Muž?' 'Ne.' 'Drugi ljubavnik?' 'Ne.' 'Brat?' 'Ne.' 'Pa, dobro onda, tko je?' 'Ja - prije operacije.'

☺ Peričin tata se vraća kući s posla, a sin ga dočeka pred vratima: 'Tata, tata, danas je mamu posjetio ekolog! Već na vratima je pitao je li zrak čist.'

☺ Opljačkali Mujo i Haso poštu i svaki uzme po jednu vreću. Za nekoliko mjeseci Mujo pita Hasu: 'Šta je bilo u tvojoj vreći?' 'Oko pola milijuna eura. Kupio sam kuću, auto... A u tvojoj?' 'Ma, puna vreća računa. Plaćam pomalo, koliko mogu.'

☺ Mujo i Haso odu u lov, ali se Haso sruši u šumi. Ne diše. Mujo panično zgrabi mobitel i nazove hitnu pomoć: 'Upomoć! Prijatelj mi je umro! Što da radim?' Dežurni operater kaže: 'Smirite se, ja ću vam pomoći. Za početak, moramo biti sigurni da je mrtav.' Uslijedi tišina, a onda se začuje pucanj... 'Dobro. I što sad?'

☺ Uhvatio Mujo zlatnog slona, pa mu slon kaže: 'Mujo, pusti me, ispunit ću ti tri želje!' 'Ma kakve tri želje, ideš ti meni kod zlatara!'

☺ Idemo učiti matematiku. Tebe i mene zbrojimo, odjeću oduzmemo, noge podijelimo, pa se množimo.

☺ Došao novi policajac u zatvor kao čuvar, pa ga šef upozorava na problematične zatvorenike. A on će na to: 'Ma nema frke, tko ne sluša, leti van!'

☺ Mujo se razbolio, ali nije imao zdravstvenu iskaznicu, pa ju je posudio od svog prijatelja Hase. Kad je došao kod doktora upita ga liječnik: 'Dakle, što je tebi, Haso?' 'Najbolji prijatelj.'

☺ Sreli se dvojica prijatelja i jedan upita drugog: 'Čujem da imaš problema sa srcem? Jesi li išao kod svog doktora?' 'Jesam.' 'I što ti je rekao?' 'Moram izbaciti roštilj i masnu hranu s jelovnika. Moram ostaviti pivo i rakiju i preći na vodu. Još mi je rekao da moram prestati gledati nogometna prvenstva i da ne smijem više juriti tuđe žene. Drugim riječima, moram potpuno promijeniti svoj život.' ' I? što si odlučio?' 'Promijenit ću doktora.'

☺ Gledaju Mujo i Haso pornić. Zavalili se u fotelje i uživaju. Mujo: 'Haso jel` ti se diže?' Haso: 'Diže mi se, diže.' Mujo: 'Pa daj se onda digni i donesi mi jednu pivu.'

☺ Došao mladić kod liječnice i govori joj: 'Eto, meni je neugodno, znate, ja imam trajnu erekciju već jedno dva mjeseca i bez obzira na sve što sam pokušao 'on' stalno stoji i ne pada. Je li mi možete što dati, doktorice?' 'Stan i hranu, mladiću. Stan i hranu.'

☺ Zet ispraća svoju punicu na aerodrom. Kad avion poleti kaže zet: 'Bože, uzmi je, sad ti je najbliže.'

☺ Kako se smije zla muha? Mu-ha-ha-ha-ha!

☺ Tko jednom propjeva za policiju, cijeli život izlazi na bis.

☺ Parkira čovjek auto ispred Sabora. Prilazi policajac i opominje ga: 'Ne možete ovdje parkirati, znate, tu je Sabor.' 'Znam, ali ne brinite, imam ja dobar alarm.'

☺ Što je ironija? Kad se snima serija 'Lovačke priče' po istinitim događajima!

☺ Mujo razgovara s Hasom: 'Haso, znaš li da je moj sretni broj sedam? Rodio sam se 07.07.1977. u 7 sati, 7 minuta i 7 sekundi, na lutriji sam osvojio 7 milijuna eura i sve to sam uložio na konjskim trkama na konja broj 7!' 'Mujo, pa to je fantastično! Naravno, konj broj 7 je bio prvi?' 'Ma ne, sedmi.'

☺ Što se dobije kada se spare krava i pčela? Med i mlijeko!

☺ Sjede dva slona kraj bazena i jedan kaže drugom: 'Daj, popij to pa da krenemo!'

☺ Nisi dovoljno pijan ako možeš ležati na podu bez držanja.

☺ Seminar o putovanju kroz vrijeme bit će održan prekjučer.

☺ Kako se slon penje na drvo? Sakrije se u lješnjak, pa čeka da ga vjeverica ponese gore.

☺ Pijanac je na pregledu kod doktora. 'Zbilja ne mogu ustvrditi što vam je. Mislim da je to zbog alkohola', kaže doktor, a pijanac odgovara. 'Dobro, gospon doktor, bum došel kad se otreznite!'

☺ Pesimist vidi samo tamu u tunelu. Optimist vidi svjetlo na kraju tunela. Realist vidi da je to svjetlo zapravo vlak. A strojovođa vidi tri idiota na pruzi.

☺ Kontrolni toranj se obraća Muji koji pilotira avionom: 'Recite nam svoju visinu i položaj.' 'Metar i osamdeset, sjedim!'

☺ Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita: 'Pa što će vam toliko karata za isti film?' 'Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj kreten na vratima mi svaku podere.'

☺ Kako policajci beru gljive? Traže jednu i kad je nađu tuku je dok im ne kaže gdje su ostale.

☺ Razgovaraju dva klitorisa. Kaže jedan drugom: 'Gle kakav si, sav si se ofucao, kao da imaš sto godina.' A drugi odgovara: 'Šta ćeš, zli jezici...'

☺ 'Zašto više ne igraš šah s onim penzionerom?' 'A bi li ti igrao šah s nekim tko stalno vraća poteze, mrmlja i krade figure?' 'Ne bih, naravno.' 'E, pa neće ni on.'

☺ Ženski pokret je zaista dobra stvar, osobito ako je ritmičan!

☺ Kako se razmnožavaju ježevi? Vrlo, vrlo oprezno!

☺ Perica piše pismeni iz matematike i priđe mu profesor. 'Nadam se da te ovoga puta neću uhvatiti da prepisuješ', kaže profesor Perici. 'I ja se to nadam, gospodine profesore.'

☺ Pita učiteljica Pericu: 'Je li ti tata još uvijek pomaže s domaćom zadaćom?' 'Ne više. Ona zadnja jedinica ga je totalno slomila!'

☺ Obavijest na jednoj srednjoj školi: 'Umro je prosvjetni radnik. Obdukcijom će biti utvrđeno od čega je uopće i živio'.

☺ Što je Chuck Norris slušao sedamdesetih? Devedesete!

☺ Mujo otišao na koncert klasične glazbe, a kad se vratio Haso ga pita: 'I, kako je bilo?' 'Uf, baš je bilo dobro.' 'Dobro, a koji dio ti je bio najljepši?' 'Onaj na kraju, kad su dijelili kapute. Ja uzeo tri!'

☺ Učiteljica zadala temu za zadaćnicu koja glasi 'Da sam direktor'. Svi pišu osim Perice. Pita ga nastavnica: 'Zašto ne pišeš, Perice?' Perica odgovara: 'Čekam tajnicu.'

☺ Mujo i Fata su u krevetu i ona kaže njemu: 'Znaš Mujo, ti si kao mobitel u krevetu?'

'Zato jer tako lijepo vibriram?' 'Ne, zato jer gubiš signal u tunelu.'

☺ Umro Pero, dođe mu žena kod lijesa i kaže: 'Dabogda se okrenuo onoliko puta koliko si me varao.' Poslije nekog vremena umre i žena, ode i ona u raj i pita Boga: 'Jel' znate gde je moj muž Pero?' A Bog pita na to: 'Pero ventilator?'

☺ Došao Perica kući i sav sretan kaže tati: 'Tata, tata! Čuo sam jedan dobar vic o policajcu!' A tata mu odgovara: 'Ali Perice, znaš dobro da sam i ja policajac.' 'Bez brige, tata, ispričat ću ti ga jako polako.'

☺ Zamolio Haso Muju da mu pomogne nasjeći drva za zimu. Dolazi Mujo kod njega i počnu rezati drva, no kako pila nije dobro rezala, kaže njemu Mujo: 'Stara ti je pila?' Uto se otvara prozor na kući, pojavljuje se Fata i odbrusi: 'Ak' sam pila, pila sam za svoje novce!'

☺ Pričaju Mujo i Haso. Mujo: 'Zašto slon ima crvene čarape?' Haso: 'Ne znam.' Mujo: 'Da bude neprimjetan među jagodama. Jesi li ikad vidio slona među jagodama?' Haso: 'Ne.' Mujo: 'Eto vidiš.'

☺ Upecao Mujo zlatnu ribicu, a ona mu kaže: 'Ako me pustiš, ispunit ću ti tri želje. Mujo je pusti, pa kaže: 'Prva mi je želja da me Fata ne vara, druga, ako me i vara, da ja ne saznam, a treća, ako i saznam, da se ne sekiram puno.'

☺ Izlazi Fata iz salona ljepote, a vani je čeka Mujo i kaže: 'A, barem si probala...'

☺ Zašto je Chuck Norris najjači? Zato što vježba dva dana dnevno.

☺ Zašto pogrebna vozila nemaju rotacijska svjetla? Nema potrebe - ništa nije hitno!

☺ Učiteljica: 'Kupujem, kupuješ, kupujemo, kupujem... Koje je to vrijeme, Ivice?' Ivica: 'Pa, to je vrijeme rasprodaje.'

☺ Što znači 20 traktora ispred poljoprivedne škole? Roditeljski sastanak.

☺ Utrči Haso u kafić: 'Mujo! Netko ti je upravo ukrao auto!' Mujo: 'Jesi li vidio tko je to bio?' Haso: 'Ne, ali zapisao sam registraciju.'

☺ 'Tražim napet krimić', kaže kupac u knjižari. 'Uzmite ovaj - tek se na zadnjoj stranici otkriva da je vrtlar ubojica.'

☺ Koja je razlika između zahoda i groblja? Nikakva - kad moraš ići, moraš ići.

☺ Grafit na fakultetu: Tu me cijene, tu kupujem!

☺ 'Halo, jesi li to ti, draga?' 'Jesam, tko zove?'

☺ Pita mama Ivicu: 'Zašto ne jedeš? Rekao si da si gladan kao vuk!' 'A kad si ti vidjela vuka da jede mahune?'

☺ Stoje na noćnom ormariću banana i vibrator. Banana kaže vibratoru: 'Ne razumijem zašto se ti treseš - neće tebe pojest!'

☺ 'Moja žena zna kuhati, ali neće', žali se prijatelj prijatelju. 'Šuti, ti si još dobro prošao! Moja ne zna, a hoće!'

☺ Koja je razlika između trećeg i četvrtog stupnja radijacije? Kod trećeg stupnja, kad provučeš ruku kroz kosu, ostane ti kosa u ruci. Kod četvrtog stupnja, kad provučeš ruku kroz kosu, ostane ti ruka u kosi.

☺ Pita pacijent liječnika: 'Doktore, koliko mi je života još ostalo?' 'Deset.' 'Deset? Deset čega? Deset mjeseci? Deset godina?' '9, 8, 7, 6, 5...'

☺ Dolazi starica kod doktora i žali se: 'Uštipnuo me je rak za prst!' 'Koji?' 'A šta ja znam, meni svi rakovi izgledaju isto.'

☺ Pitaju Muju: 'Mujo, reci jednu dugačku riječ.' 'Guma.' 'Pa to nije dugačka riječ!' 'A, nije, ali se može razvući.'

☺ Ako je žena imenica, onda je ljubavnica zamjenica.

☺ Upita policajac vozača: 'S kim ste se sudarili?' 'Nemam pojma s kim. Pobjegao je, onuda, niz provaliju.'

☺ Zašto zec mrda ušima dok trči kroz šumu? Mijenja brzine!

☺ Što dobijete kad križate muhu i slona? Nobelovu nagradu.

☺ Kako se zove policijski pas? Drotvajler!

☺ Bakica vidi dječaka kako puši i pije pivo na klupi u parku. Prilazi mu i pita ga: 'A kako to da ti nisi u školi u ovo doba dana?' 'U školi? Što vam pada na pamet, pa ja imam samo šest godina!'

☺ Zove pauk muhu na mobitel, a ova njemu kaže: 'Uzalud me zoveš, nisam u mreži.'

☺ Pročitao negdje starac da je kruh odličan protiv impotencije, pa se zaleti u pekaru: 'Molim vas pet kilograma kruha!' Pekar: 'Ma, što će vam toliko kruha, pa stvrdnut će vam se!' 'Onda 15 kilograma!'

☺ 'Dobro, kako ste pretpostavili da je privedeni bio pijan', pita sudac policajca. 'Stajao je na sredini ceste.' 'I što je tu sumnjivo?' 'Pokušavao je podići bijelu liniju.'

☺ Idu dve čačkalice ulicom i vide ježa, pa jedna kaže drugoj: 'Kako smo mi glupe! Mogle smo ići autobusom!'

☺ Fata peče jaja Muji za doručak, kad odjednom Mujo uleti u kuhinju i počne vikati: 'Pazi! Pazi! Stavi još malo ulja! Oh, Bože! Pečeš ih previše istovremeno. Previše! Okreni ih! Sad ih okreni! Treba još ulja. Joj! Gdje ćemo naći još ulja? Zalijepit će se ! Pazi... Pazi! Rekao sam ti - pazi! Nikad me ne slušaš dok kuhaš! Nikad! Okreni ih! Požuri! Jesi li luda? Jesi li totalno poludjela? Ne zaboravi ih posoliti. Znaš, uvijek ih zaboraviš posoliti. Posoli! Posoli! Posoli!' Fata ga zaprepašteno gleda i upita: 'Mujo, što je tebi? Misliš da ne znam ispeći par jaja?' Mujo mirno odgovori: 'Ne, samo sam ti htio pokazati kako je meni dok vozim.'

☺ Koja je razlika između policajca i vlaka? Vlak ima i drugi razred.

☺ Jedino je Chuck Norris uspio zadaviti čovjeka bežičnim telefonom!

☺ Žena se jada svom liječniku: 'Doktore, imam ogroman problem - svaki put kad moj muž doživi orgazam, on zaurla kao da ga kolju!' 'Pa, to zvuči potpuno normalno.' 'Ma, problem je što me to svaki put probudi!'

☺ Što je to 'Superman poza'? Kad si u javnom WC-u i držiš ruku na kvaki od vrata da netko ne uđe.

☺ 'Doktore, ja sam došao na operaciju krajnika, a vi ste mi izvadili i slijepo crijevo?!' 'Da, istina je. Kolege su mi toliko pljeskali poslije prve operacije, pa sam morao nešto izvesti na bis.'

☺ Dolazi žena kod doktora: 'Doktore, patim od impotencije.' 'Kako to mislite? Pa vi ste žensko.' 'Ma muž boluje, a ja patim.'

☺ Došao otac u posjetu sinu studentu rano ujutro. Pozvoni na vrata i otvori mu gazdarica. 'Stanuje li ovdje Perica?' 'Stanuje! Unesite ga unutra i stavite na krevet u prvu sobu desno.'

☺ Pričaju dvojica prijatelja: 'Kako si?' 'Ma, grozno! Prije tri tjedna djed mi je ostavio u nasljedstvo dva milijuna eura. Tjedan dana poslije umrla mi teta koju sam jako volio i ostavila mi vilu u Švicarskoj. Prošlog tjedna ode i baka koja mi je ostavila svu svoju imovinu. A ovaj tjedan - ništa pa ništa!'

☺ Mladić se vozi u novom autu. Lijevom rukom drži volan, a desna mu je u naručju lijepe djevojke. Policajac ga zaustavi i kaže: 'Ne bi li ti radije upotrebljavao obje ruke?' 'A kako bih onda vozio?'

☺ Gledaju Mujo i Fata pornić. Nakon sat vremena kaže Mujo: 'Fato, dođi sa mnom u spavaću sobu da ti objasnim neke stvari.' A Fata mu odgovara: 'Evo, čekaj samo da vidim hoće li se vjenčati.'

☺ Kako Mujo i Haso vježbaju matematiku? Zbroje se pred kafićem, uđu unutra, pa se oduzmu.

☺ Koji su omiljeni obroci Chucka Norrisa? DoruCHUCK i ruCHUCK.

☺ Dolazi Mujo ranije nego obično kući i Fata brzo sakriva svoj vibrator, a zatim ga pita: 'Otkud ti ovako rano?' 'Ma, dobio sam otkaz. Moje radno mjesto zamijenila je neka mašina...'

☺ Kuca Muji neko na vrata, on otvori, kad ono Smrt koja mu kaže: 'Došao sam vam uzeti dušu!' Mujo: 'Fato, dušo, došao neki čovjek u crnom po tebe.'

☺ Probudi Fata Muju usred noći i uplašeno mu kaže: 'Mujo, ružno sam sanjala i prepala se. Kad sam bila mala, mama bi me zagrlila i poljubila…' Mujo se okrene i promumlja: 'Ma, jesi poludjela, pa neću te valjda sad mami voziti?!'

☺ Ide Mujo Saharom i naiđe na nekog beduina pa ga upita: 'Koliko još ima do mora?' 'Tri stotine kilometara', odgovori beduin. 'Dobra vam plaža, al` je more daleko!', na to će Mujo.

☺ Zove čovjek i pita: 'Halo, je li to savjetovalište za alkoholičare?' 'Da, izvolite.' 'Pa, zovem ako bi mi mogli dati kakav savjet što da pijem večeras!'

☺ Razgovaraju dvije flaše piva, kad jedna kaže: 'Ma, 'ajmo večeras kod mene - imam praznu gajbu!'

☺ Što je to sreća u nesreći? Kad te pregazi šleper pun djeteline s četiri lista!

☺ Oko čega se četiri policajca svađaju prije nego što uđu u auto? Oko toga tko će sjediti pokraj prozora.

☺ Za sahranu mladog kardiologa kolege kupili vijenac u obliku srca. Jedan od njih uz smijeh komentira: 'Kakav ćete meni kupiti? Ja sam ginekolog!'

☺ Čovjek lupa na vrata kabine javnog toaleta: 'Brzo, brzo! Izlazi - imam proljev!!! 'A iz kabine čuje stenjanje: 'Blaaago teeebi!'

☺ Mujo i Haso leže slomljeni u bolnici: 'Što se tebi dogodilo?' 'Nisam htio ženi kupiti auto. A tebi?' 'Ja sam svojoj kupio auto.'

☺ Kaže Mujo Fati: 'Ajmo si priuštiti jedan lijep vikend.' Fata: 'Može, super ti je ta ideja.' Mujo: 'Super, vidimo se u ponedjeljak.'

☺ Pita Mujo Fatu: 'Jesam li ti ja prvi?' A Fata mu odgovara: 'Može biti. Izgledaš mi nekako poznat.'

☺ Idu tri policajca i pričaju. Kaže prvi: 'Ljudi, čuo sam da će u studenom biti 40 stupnjeva!' 'Ma kakvi, ja sam čuo da će padati snijeg.' Treći razmišlja naglas: 'K vragu, kome se da čistiti snijeg na 40 stupnjeva!'

☺ Govori učiteljica Perici: 'Perice, ne smiješ se tuči. Trebaš naučiti uzimati i davati.' 'Pa, baš sam to i napravio. Dao sam mu šamar i uzeo užinu.'

☺ Pita Haso Muju bi li možda htio knjigu za rođendan. Mujo: 'Nemoj knjigu, Haso – već imam jednu!'

☺ Dolazi muž kući i kaže ženi: 'Kupio sam ti tablete za glavobolju.' 'Što će mi? Pa, ne boli me glava.' 'Tu sam te čekao… Skidaj se!'

☺ Uhvatili Muju u pljački banke pa ga doveli na sud. Kaže mu sudac: 'Ako vratite novac, kazna će vam biti manja.' A Mujo odgovori: 'Dragi suče, da sam mislio vraćati novac, digao bih kredit.'

☺ Zamolio Haso Muju da mu pomogne nasjeći drva za zimu. Dolazi Mujo kod njega i počnu rezati drva, no pila ne reže dobro i Mujo kaže: 'Stara je pila!' Kroz prozor se nato samo čuje Fatin glas: 'Možda sam pila, al' sam pila za svoje novce!'

☺ Djeca na stražnjem sjedištu uzrokuju nesreće. Nesreće na stražnjem sjedištu uzrokuju djecu.

☺ Žali se Mujo liječniku: 'Doktore, teško dišem...' 'Sestro, donesite mi instrument.' 'Ja se tu gušim, a tebi je do muzike!'

☺ Koji je glavni uzrok razvoda? Brak.

☺ Idu dva krastavca po cesti i nalete na mrkvu. Prvi kaže drugom: 'Gle budalu, okrenuo je spitku!'

☺ Zaboravio Mujo papagaja u frižideru. Nakon nekoliko sati otvori frižider i kaže: 'Ma koga to moje oči vide?' 'Pingvina, idiote maloumni!!!'

☺ Ubio bih za Nobelovu nagradu za mir.

☺ Leži Fata na intenzivnoj njezi. Izlazi doktor i kaže Muji: 'Žena vam ne izgleda dobro.' 'Znam, doktore, ali dobro kuha i dobra je s djecom.'

☺ 'Mujo, razgovaraš li ti ikada sa ženom tijekom seksa?' 'Pa čuj, ponekad, ako mi je mobitel baš pri ruci!'

☺ Vraća se Mujo pripit kasno navečer kući i Fata ga bijesno dočeka na vratima: 'Tako dakle, u tri ujutro se vraćaš kući?' 'Tko kaže da se vraćam? Samo sam došao po gitaru!'

☺ Zatekao Perica mamu kako oralno zadovoljava tatu u spavaćoj sobi, pa kaže: 'Vi niste normalni! A mene ste vodili kod psihologa jer sam sisao palac!'

☺ Što radi Mujo kad završi ekonomski fakultet? Premjesti skelu na građevinski.

☺ Uleti Mujo Fati u krevet u sitne sate, i mazno kaže: 'Nemam gaće.' A Fata odgovara: 'Pusti me da spavam, sutra ću ti oprati jedne.'

☺ 'Ja se nesanice brzo riješim. Uvijek brojim do tri. I gotovo.' 'Samo do tri?' 'Pa dobro, nekad i do pola četiri.'

☺ Razgovaraju dvije prijateljice: 'Čudno, čim kihnem, doživim orgazam.' 'Pa, jesi li nešto napravila u vezi toga?' 'Jesam. Uvijek sa sobom imam vrećicu papra.

☺ Vraća se državni službenik s posla kući i dočekuje ga ljuta žena. 'Pa, dobro, gdje si ti do sada?' 'Oprosti, draga, ali nisam čuo budilicu'

☺ 'Kako sam sretna što te vidim', dočekala je zabrinuta žena muža na vratima. 'Zašto', pita je on. 'Javili su na radiju da je neki idiot upao autom u rijeku!'

☺ Oglasi: Slatka, zgodna plavuša sa plaćom od 10.000 eura, kućom sa bazenom i stanom u centru Londona ne traži ništa - samo se hvali.

☺ Sretnu se dvojica prijatelja i jedan upita ovog drugog: 'Što ima u tvojoj firmi?' 'Ma, tražimo novog blagajnika.' 'Pa, zar niste prije mjesec dana zaposlili novog blagajnika?' 'Jesmo - upravo njega i tražimo!'

☺ Leži pijanac pored puta i nailazi policajac: 'Što ležiš tu?' 'Ma, nešto sam izgubio.' 'Što si izgubio?' 'Ravnotežu!'

☺ Dolazi žena kod doktora i pita: 'Doktore, koliko bih trebala biti visoka za svoju težinu?' Doktor: 'Pa, oko 4 metra.' Žena: 'Pa to i ja kažem, a svi zapeli - debela pa debela.'

☺ Kad Chuck Norris prolazi, i zid okameni od straha.

☺ Draga, vitka si kao srna ili kako se već ono zove ona životinja sa surlom.

☺ Razgovaraju djevojka i mladić i ona ga pita: 'Koliko me voliš, od jedan do deset?' A on odgovara: 'Ma, volim te od jedan do deset, ali poslije toga idem s ekipom na pivo!'

☺ Mujo htio u lov, pa posudio od Hase psa ptičara. Kad se vratio iz lova Haso ga pita: 'I , kakav je ovaj moj ptičar?' 'Pa, ne znam... Ili ga ja loše bacam ili on ne zna letjeti.'

☺ Što je to uravnotežena prehrana? Po jedan hamburger u svakoj ruci.

☺ Na ulazu u restoran stoji natpis: Jela s gljivama naplaćujemo unaprijed!

☺ Pita kulturna muha drugu muhu: 'Ispričavam se - je li ova stolica slobodna?'

☺ Hvali se Mujo Hasi: 'Haso, vidi ti moje Fate, jučer naučila plivati, a danas već sat vremena roni!'

☺ Razgovaraju dva alkoholičara: 'Jesi li što doručkovao? 'Ni kapi!'

☺ Došao seljak na tržnicu da proda pijetla. Dolazi do njega prvi prolaznik i kaže: 'Imate dobrog pijetla, svaka čast! Penje li se na kokoši?' 'Nego što, i na kokoši, pa i na guske, patke, koze, a prije neki dan se popeo i na psa!' 'Zašto ga onda prodajete?' 'Pa, od jučer me malo čudno gleda…'

☺ 'Dobar dan, ovdje razrednica vašeg sina. Znate, vaše dijete puno laže.' 'Očito – mi nemamo sina!'

☺ Koja je e-mail adresa mađarske sove? hu@hu.hu

☺ Mujo i Fata vodili ljubav, pa poslije razgovaraju: 'Mujo moj, kakve ti žene više voliš - lijepe ili pametne?' 'Mujo se zamisli, pa odgovara: 'Fato, ne volim ti ja ni lijepe ni pametne - ja volim samo tebe!'

☺ Zašto balerine plešu na prstima? Da ne probude publiku!

☺ Kako prometni policajac smanjuje gužvu na kružnom toku? Ode na pauzu.

☺ Unuk narkoman: 'Bako, jesi li vidjela one moje male tablete? Bile su na stolu.' Baka: 'Ma koga briga za tablete? Jesi ti vidio zmaja u kuhinji?'

☺ Vratila se Fata s dva paketa kući, pa je djeca pitaju: 'Je li to tata poslao iz Njemačke?' 'Eh, tata... Da sam čekala vašeg tatu, ne bih ni vas imala.'

☺ Toliko smo se puta selili da se ni Lassie više ne bi znala vratiti kući.

☺ Došao Mujo kući i zatekne Fatu u krevetu sa nepoznatim čovjekom. 'Fato, što radi ovaj čovjek u mom krevetu?!' 'Čuda, Mujo! Čuda radi!'

☺ Kaže Mujo Fati: 'Fato, dođi večeras kod mene – neće nikog biti kod kuće!' I dođe Fata, pozvoni dva-tri puta, kad stvarno – nema nikog kod kuće!

☺ Zašto mali crv plače? Mama mu je otišla na pecanje.

☺ Zašto morski pas nema rogove? Što će mu?

☺ Kaže žena mužu: 'Pročitala sam da se najveći broj nesreća događa u kuhinji.' 'Znam. Ja ih uvijek poslije moram jesti.'

☺ Pričaju Mujo i Haso. Mujo: 'Joj ponovo mi se ide u Australiju!' Haso: 'A kad si ti to bio u Australiji?' Mujo: 'Ma nisam, nego mi se i jučer išlo!'

☺ Što je sreća u nesreći? Kad ti žena kaže da imaš najvećeg u kvartu.

☺ Mama kaže Perici: 'Perice, ne ljuljaj baku! Nije se zato objesila.'

☺ Mujo: 'Fato, znaš li gdje su Alpe?' Fata: 'Ne znam, Mujo. Ti si zadnji pospremao po kući.'

☺ Što je to dekolte? Dekolte je rashladni uređaj za zagrijavanje.

☺ Objašnjava stari student svom cimeru brucošu: 'Znaš, na faksu su ti najteže prve tri godine. Onda upišeš drugu, pa je sve lakše.'

☺ Što je to sreća u nesreći? Kad te pregazi kamion pun djetelina s četiri lista!

☺ Idu dvije palačinke preko mosta, jedna padne, a druga kaže: 'Baš si smotana!'

☺ Zašto Mujo gleda snimku svog vjenčanja unatrag? Muzika mu vraća novac, a Fata se vraća roditeljima.

☺ Što rade radnici u tvornici oružja? Ubijaju se od posla!

☺ Došla punica u goste, a Mujo je pita: 'Do kad ostajete?' 'Dok vam ne dosadim.' 'Pa, zašto tako kratko?'

☺ Zašto su tri praščića pobjegli od kuće? Zato jer su im starci svinje!

☺ Najlakši način da udvostručite svoj novac je da ga presavinete i vratite u džep!

☺ Nakon više od par pića u kafiću, muž se sav hrabar vraća kući i kaže ženi: 'Od sad slušaš ono što ti kažem! Sad kuhaj ručak, serviraj stol, a onda se gubi peglat moje rublje. Večeras idem van, a ti ćeš pozavršavat poslove po kući. I još jedna stvar - pogodi tko će mi od sada prati noge i brijati me!' 'Pogrebnik?'

☺ Na sljedećim izborima glasamo za Ali Babu - on ima samo 40 lopova!

☺ Srcedrapajuće plačem na sprovodima i veselo pjevam po svadbama. Šifra: Može i obratno

☺ Došla Fata s Mujom kod ginekologa. Nakon dva sata pregleda izlazi iz ordinacije, a za njom liječnik. 'Gospodine Mujo, vaša žena je bila impotentna, ali smo to riješili – dao sam joj Hoffmanove kapi', kaže liječnik. 'Doktore, viri vam Hoffman.'

☺ Neki piju od radosti, neki od tuge, a neki od ranog jutra!

☺ Došli Mujo i Fata u trgovinu odjećom. Fata obuče minicu i upita Muju: 'Kako mi stoji?' 'Vidi ti se stražnjica kao kombajn!' Navečer dođu oni kući i Mujo pipka Fatu u krevetu pod pokrivačem, a Fata njemu kaže: 'Neću valjda paliti kombajn zbog jednog klipa kukuruza?'

☺ Grdi kokoš svog pilića: 'Uf, da te otac sad vidi, tri puta bi se okrenuo na ražnju!'

☺ Idu Mujo i Haso s posla. Haso: 'I, što ćeš sad prvo napraviti kad dođeš kući?' Mujo: 'Potrgat ću Fatine gaćice!' Haso: 'Toliko si napaljen?' Mujo: 'Ne. Toliko me žuljaju!'

☺ Ulazi žena u dućan i pita prodavačicu: 'Htjela bih probati onu haljinu u izlogu.' Prodavačica odgovara: 'Ne može, gospođo, morat ćete je probati u kabini.'

☺ Muž dolazi umoran s posla i pita ženu: 'Draga, što si mi danas spremila?' Žena se popne na stolac i kaže: 'Recitaciju, ljubavi!'

☺ Kaže Perica tati: 'Tata, na vratima je neki čovjek. Traži dobrovoljni prilog za bazen.' 'Dobro, daj mu čašu vode.'

☺ Prilazi muškarac ženi u nekom baru: 'Oprostite gospođice, mogu li vam ponuditi jedno piće?' 'Ne, hvala gospodine, alkohol nije dobar za moje noge.' 'Oh!? Žao mi je. Kako to? Zar vam oteknu?' 'Ma, ne. Razmaknu se!'

☺ Diplomirao političar na privatnom fakultetu, pa kaže ženi: 'Da sam znao da je ovako lako, završio bih i srednju!'

☺ Vraća se Mujo kući i zatekne Fatu u krevetu s drugim. Počne psovati i zasukavati rukave kad ga Fata prekine: 'Ma, što psuješ toliko? Što će si čovjek misliti o nama?'

☺ Pričaju dva prijatelja: 'Kako se završila tvoja svađa sa ženom?' 'Dopuzala je na koljenima do mene!' 'I što je rekla?' 'Izlazi ispod kreveta da ti ja ne bi došla tamo!'

☺ Što kaže pas kada vidi okićeni bor? 'Konačno su mi stavili svjetlo na zahod!'

☺ Pitaju novinari lopova: 'Jeste li vi politički aktvini?' 'Ma, nisam – ja sam samo sitni lopov!'

☺ Dolazi muž kući poslije posla, izvali se na trosjed i požali se: 'Noge su mi mrtve umorne!' 'Ako je suditi po mirisu – umrle su prije tri dana!'

☺ Otišao Mujo prvi put u kazalište, pa ga pita Haso: 'I, kako je bilo?' 'Ma ne pitaj, dosadno, jedva sam izdržao. Jedino je dobro bilo na kraju kad su dijelili kapute. Ja uzeo tri komada!'

☺ Šeće bakica grobljem i sretne grobare: 'Oprostite, možete li mi reći gdje je polje 564, grob 93?' 'A kog si vraga izlazila, ako se ne znaš vratiti?'

☺ Pita psihijatar pacijenta: 'Kako vam je ime?' 'Bog mi je rekao da sam Napoleon Bonaparte.' Iz čekaonice se čuje: 'Ništa mu nisam rekao. Laže!'

☺ Žali se Mujo Hasi da mu je netko ukrao novčanik sa svim dokumentima. 'I? Jesi li prijavio krađu policiji?' 'Ma, nisam, ni neću!' 'Zašto?' 'Pa, tko god da mi je ukrao novčanik troši manje nego moja Fata!'

☺ Zovu Muju na proslavu 20-godišnjice mature, a on im odgovara: 'Pa, kud baš sad, usred ispitnog roka!'

☺ Pročitao djed negdje da je kruh odličan protiv impotencije i evo ti njega u pekari: 'Molim vas pet kilograma kruha.' 'Ma, što će vam pet kilograma? Pa, stvrdnut će vam se!' 'Dajte mi onda 15 kilograma!'

☺ Vraća se čovjek kući sav tužan od doktora. Pita ga žena što je bilo: 'Bio sam kod liječnika, pregledao me je i dao mi tablete. Rekao mi je da ću ih morati piti do kraja života.' 'Pa, ne vidim ništa strašno u tome.' 'Dao mi je samo tri tablete.'

☺ Ulazi Mujo u kafić i još s vrata se dere: 'Konobar, daj pivo!' 'Koje?' 'Kako tko je? Pa, Mujo je!'

☺ Trojica zatvorenika prenose kamenje na Golom otoku i počnu pričati: 'Zašto ste vas dvojica tu?' 'Ja sam svaki dan kasnio na posao, pa su me optužili da planiram revoluciju.' 'A ja sam svaki dan dolazio ranije na posao, pa su me optužili da špijuniram.' 'Nevjerojatno! Ja sam svaki dan dolazio točno na posao, pa su me optužili da sam ušvercao sat sa zapada!'

☺ Mujo se žali liječniku: 'Ne mogu više ovako – stalno sam umoran! Ništa ne mogu raditi!' 'Dobro, Mujo, reci mi – koliko dnevno spavaš?' 'Ma, najviše dva, tri sata.' 'Uf, pa malo je to.' 'A što mogu? Ne stignem od posla više, ali barem po noći uspijem ulovit osam, devet sati...'

☺ Dolazi Mujo kući u sitne sate, skroz pijan, pa se spotiče se po kući. Fata se probudi i zavapi kroz suze: 'Mujo, nesrećo! Rekao si da ćeš postati drugi čovjek, a ti opet pijan k'o zemlja dolaziš kući!' 'Fato, ja jesam drugi čovjek, kunem ti se! Ali što ja mogu kad i ovaj pije!'

☺ Sjela baka pokraj djeda i nasmiješila mu se. Nakon par minuta pita ona njega: 'Reci ti meni - koliko ti imaš godina?' '93.' 'Uf, pa dobro se držiš - nikad ti ne bih dala.' 'Ma, ne bih ni mogao.'

☺ Fata razgovara s prijateljicom: 'Znaš li da je Mersiha umrla u snu?' 'Auuu, kako će se samo iznenaditi kad se probudi!'

☺ Dobio Mujo dva sina blizanca i obojici im nadjene ime Huso. 'Pa, zašto si im obojici dao isto ime, Mujo', pita ga Haso. 'Evo zašto - dođem ja kući i viknem: ‘Huso! Donesi tati pivo!’ - a kad tamo - dva piva!'

☺ Nakon što je Chuck Norris posjetio Djevičanske otoke, zvali su se samo Otoci.

☺ Pričaju dvije susjede: 'Za sljedeći rođendan kupit ću ti zavjese da se ne vidi kad ti je u posjeti ljubavnik!' 'A ja ću tebi kupiti naočale – da vidiš da je to tvoj muž!'

☺ Mujo i Haso švercaju tvorove preko granice. 'Mujo, a gdje ćemo sakriti tvora?' 'U gaće, naravno.' 'Nemoj u gaće - smrdi!' 'Ma, baš me briga – nek' krepa!'

☺ Fata daje podatke na šalteru. 'Koliko imate godina?' '29.' 'Ali, to ste mi rekli i prije tri godine.' 'Pa nisam ja od onih žena koje danas pričaju jedno, a sutra drugo!'

☺ Kupio Mujo akvarij s ribicama i nakon tjedan dana mu uginu. Mujo ode u trgovinu kako bi se žalio i trgovac ga pita: 'Jeste li im redovito mijenjali vodu?' 'Ma, nisu popile ni onu koju sam im prvi put natočio!'

☺ Razgovaraju Fata i Mujo: 'Što bi ti, Fato, napravila da otkriješ da sam te prevario?' 'Hm, objavila bih to u novinama.' 'Da? I što bi napisala?' 'Mujin sprovod je u 15 sati na gradskom groblju.'

☺ Susjeda ugleda Ivicu kako sjedi na klupi u parku, puši i pije pivo, pa mu priđe i kaže: 'Ne bi li ti trebao biti u školi, Ivice?' 'Ma, kakva škola, pa ja imam pet godina!'

☺ Šeću dva psa ulicom i jedan kaže: 'Postavili su nove ograde.' A drugi odgovara: 'E, to treba zaliti!'

☺ Zašto internet nikad neće moći zamijeniti novine? Pa, kako ćeš internetom ubijat muhe?

☺ Zašto slon nosi baloner i sunčane naočale? Ima puno viceva o njemu, pa ne želi da ga ljudi prepoznaju!

☺ Kaže Mujo Hasi: 'Zamisli, sinoć oko ponoći stigne mi SMS u kojem me netko pita trebaju li mi drva! I ja odgovorio - ne trebaju!' 'I?' 'Jutros pogledam iza kuće... Kad ono - nema mi drva!'

☺ Odmarao se Mujo u vikendici pokraj ribnjaka i čuje neki smijeh. Kad je stigao do ribnjaka, vidi pet djevojaka kako se gole kupaju. Djevojke ga primijetile, pa otplivaju u dublji kraj ribnjaka i poviču: 'Bježi, perverznjače, nećemo izaći dok si ti tu!' 'Ma, nisam ja došao gledati. Došao sam nahraniti krokodila!'

☺ Vraća se političar kući i odmah po ulasku obasipa ženu poljupcima. 'Gotovo je! Izabrali su me!' 'Stvarno? Ne lažeš?' 'Ne, sad više nema potrebe!'

☺ Što je gore od žirafe s upaljenim grlom? Stonoga sa spuštenim stopalima!

☺ Razgovaraju dvojica prijatelja i jedan kaže: 'Najbolje je biti dužan!' 'Zašto?' 'Nedužni uvijek stradaju!'

☺ Koja je razlika između slona i miša? Na slona se možete nasloniti, a na miša se ne možete namišiti!

☺ Pita sin tatu: 'Tata, što je to kolibri?' 'Ma, to ti je neka glupa riba.' 'Ali tu piše da leti od cvijeta do cvijeta.' 'Eto, vidiš koliko je glupa!'

Idu dva balona pustinjom i jedan kaže: 'Pazi, kaktusss...' A drugi mu odvrati: 'Što kažeššš...'

☺ Pita Ivica tatu: 'Tata, koliko košta vjenčanje?' 'Ne znam, sine. Ja svoje još uvijek otplaćujem!'

☺ Koja je definicija bankara? To je osoba koja će vam posuditi kišobran kad je sunčano i tražiti ga natrag kad počne padati kiša!

☺ Mujo u autobusu pokazuje svoju kartu kontroloru na što mu ovaj kaže: 'Gospodine, to je dječja karta!' 'Evo, vidite koliko sam dugo čekao autobus!'

☺ Kaže Haso: 'Vidi što piše za ovaj film - dva sata smijeha, dva sata zabave, dva sata uzbuđenja.' Mujo odgovara: 'Ma, tko je dovoljno lud sjediti šest sati u kinu?'

☺ Španjolske sapunice završavaju sretnim krajem, turske sapunice završavaju tužnim krajem, a indijske sapunice jednostavno ne završavaju!

☺ Razgovaraju dva blizanca i jedan pita drugog: 'Pa, gdje si ti cijeli dan?' 'Ma, mama me okupala dva puta!'

☺ Pita Haso Muju: 'Voliš li seks utroje?' 'Da!' 'Onda se bolje požuri kući!'

☺ Kako se zove muškarac koji je izgubio pamet? Udovac!

☺ 'Mujo, znaš li ti gdje je New York?' 'Ne, gdje?' '10.000 kilometara od Sarajeva.' 'Auuu, koja zabit!'

☺ Pijanog momka prate tamburaši iz kafića. To ugleda svećenik i kaže mu: 'Sram te bilo kad te svirači prate!' 'Bolje oni nego ti!'

☺ Doktor savjetuje pacijenta: 'Smijete jesti samo nemasnu i nezačinjenu hranu, ne smijete piti alkoholna pića, a cigarete odmah zaboravite!' 'A seks?' 'Samo sa suprugom jer se ne smijete previše uzbuđivati.'

☺ Mujo ulovi zlatnu ribicu koja mu odmah ponudi tri želje ako je vrati natrag u more. 'Ma, imam sve. Ne treba mi ništa', kaže Mujo ribici. 'Jesi li siguran? Baš ništa ne mogu napraviti za tebe?' 'Zapravo, ima jedna stvar – volio bih da Fata i ja svršavamo u isto vrijeme.' Ribica mu kaže da mu je ispunila želju i Mujo je baci natrag u more. Po putu kući je svršio dva puta.

☺ Mujo i Haso otišli na nogometnu utakmicu. Dogovore se da će popiti gutljaj piva svaki put kad netko zabije gol. Utakmica završi 0:0, a Mujo kaže Hasi: 'Haso, idemo mi na košarkašku utakmicu.'

☺ Bakica se vraća kući preko groblja, no kako ju je bilo strah zamolila je prvi par koji je srela da joj prave društvo. 'Bakice, je li vas strah?' 'Nego! A vas?' 'I nas je bilo strah dok smo bili živi!'

☺ 'Zašto više nisi prijatelj s onim Markom', pita majka sina. 'Pa, bi li se ti družila s nekim tko pije, puši i drogira se', odgovara joj sin. 'Naravno da ne bih', odgovara ponosna majka. 'E, pa vidiš, ne bi ni Marko!'

☺ Hrabrost je kada dodeš kući usred noći pošteno pijan, žena te čeka sa metlom u ruci, a ti je upitaš: 'Čistiš ili se spremaš negde odletjeti?'

☺ Što je Mujo učinio kad je čuo da se 90 posto nesreća događa kod kuće? Odselio je!

☺ Kako prokleti taksista? 'Dabogda ti se električno brojilo kod kuće okretalo istom brzinom kao taksimetar!'

☺ Idu dvije dlake ulicom. Jednu pregazi auto, a druga kaže: 'Uh, za dlaku!'

☺ Zaustavio policajac plavušu i traži je vozačku dozvolu. Plavuša odgovara: 'Što sad? Jučer ste mi je uzeli, a danas me opet tražite da je pokažem!'

☺ Kuca Mujo na vrata doktoru. Doktor će: 'Tko je?' Ovaj odgovara: 'Tmujo.'

☺ Pita učiteljica Ivicu: 'Ivice, koliko znaš o Platonu?' Ivica: 'Isto koliko i Platon o meni!'

☺ Šta se dobije kada se sretnu četiri svećenika? Pop grupa!

☺ Može li plavuša od muškarca napraviti milijunaša? Može, ali samo ako je milijarder.

☺ Hvali se deda od 85 doktoru da mu je mlada žena ostala trudna, a ovaj mu kaže: 'Znate onu priču... Naletio lovac u šumi na medvjeda. Krene vaditi pušku kad shvati da je umjesto nje ponio kišobran. Ali, gle čuda, kišobran opali i ubije medvjeda!' Deda: 'Nemoguće! Sigurno je netko opalio iza njegovih leđa, da nije primijetio.' Doktor: 'Upravo tako, deda, upravo tako...'

☺ Prekinuo 50-godišnjak sa 20-godišnjom curom. Pita ga njegov vršnjak: 'Pa jesi ti normalan?' 'Gle, ako oženimo, ja imam 50, a ona 20. To je u redu. Kad ću ja imati 60, ona će imati 30, i to može. Kad ću ja imati 70, ona će imati 40, pa ni to nije strašno. Ali kad ću imati 80, ona će imati 50!' 'Pa što?' 'Pa što će mi baba od 50 godina?'

☺ Ivica dolazi iz škole: 'Tata, ti si nogometaš pa ćeš me sigurno razumjeti.' Otac ga pita: 'O čemu ti to, sine?' Ivica će: 'Produžio sam ugovor s petim razredom na još godinu dana...'

☺ Prometna policija radi na solarnu energiju - izlaze na cestu samo kad je sunčano!

☺ U tramvaju Mujo pokazuje kartu kontroloru. 'Gospodine, pa ovo je dječja karta!' 'E, pa sad vidite koliko sam dugo čekao tramvaj!'

☺ Par se mazi na klupi u parku. Ona mu šapće: 'Znaš, imat ćemo troje djece.' 'Kako znaš?' 'Pa, trenutno su kod mame.'

☺ Idu miš i slon pustinjom. Miš vidi da je slon ožednio, pa mu prigovori: 'Pa, što ne tražiš da ti dam malo vode iz moje čuturice?'

☺ Dolazi Mujo u teretanu i pita: 'Na kojoj spravi trebam raditi da bih privukao što više cura?' 'Na bankomatu! Ima tu odmah jedan pokraj ulaza!'

☺ Šeću dva psa ulicom i jedan kaže: 'Jučer su postavljali nove stupove.' A drugi će: 'E, to moramo zaliti!'

☺ Pita tata Ivicu: 'Jesi li znao sva pitanja na ispitu?' 'Jesam!' 'Kako onda nisi dobio dovoljan?' 'Nisam znao odgovore!'

☺ Što rade mladenci prve bračne noći? Jedan broji novce, a drugi stavlja slike na Facebook.

☺ Usred noći budi Fata Muju: 'Mujo, Mujo, probudi se brzo, nisi popio tabletu za spavanje!'

☺ Mama grdi kćer: 'Eto kakva je današnja mladež! Imaš 15 godina, a svaku večer s drugim momkom u disko. A mamin 30. rođendan zaboravila!'

☺ Što je to dva jaja i 100 zuba? Krokodil. A što je to 100 jaja i dva zuba? Penzionerski dom.

☺ Kad crna mačka donosi nesreću? Kad si miš!

☺ Stoje dvojica policajaca pokraj zaustavljenog vozila. Jedan zapisuje prednju, a drugi stražnju tablicu.

☺ Sjedi starica u autobusu preko puta nekog momka. On žvače kaugumu, a bakica mu kaže: 'Uzalud ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem...'

☺ Idu dva spermija ulicom i jednog zgazi auto. Drugi će na to: 'E moj prijatelju, nikad od tebe čovjeka.'

☺ Sjedi Mujo u fotelji pred televizorom, pije pivo i gleda, zamisli se, pa pozove Fatu. 'Fato, nešto me muči – što će biti sutra ako ja umrem?' 'Subota, moj Mujo, subota ...'

☺ Kako raspoznati žensku od muške ribe? Date im jesti - ako je pojela, žensko je, a ako je pojeo, muško je!

☺ Ugleda dječak policajca koji jede bananu, pa mu kaže: 'Daj griz!' 'Ovo nije griz, tupane, nego banana!'

☺ Što je socijalna pomoć? Svota novca s kojom ne možete preživjeti, ali ni umrijeti od gladi!

☺ Mujo i Fata, dečko i cura, idu ulicom držeći se za ruke. Fata mu kaže: 'Hodamo već trideset godina. Mislim da je krajnje vrijeme da počnemo razmišljati o braku.' 'Draga Fato, pa tko će nas htjeti ovakve stare?'

☺ Ulazi Mujo u kafić i dere se: 'Sretna Nova godina!' 'Ma, kakva Nova godina u veljači!' 'Veljača?! Ubit će me žena - još se nikad nisam tako kasno vratio kući!'

☺ 'Našao sam 500 eura na ulici.' 'I što si napravio s njima?' 'Odnio sam ih na policiju.' 'I ja bih isto lagao da sam ih odnio na policiju!'

☺ Koji je glavni uzrok razvoda? Brak!

☺ Mujo i Haso završe u zatvoru. Haso počne šarati po zidovima, a Mujo mu kaže: 'Nemoj to raditi. Još će nas na kraju izbaciti!'

☺ Kako se pare ježevi? Oprezno. Vrlo, vrlo oprezno.

☺ Pita sin mamu: 'Mama, hoćeš li plakati kad se budem ženio?' 'Neću, sine, neka plaču oni kojima dolaziš!'

☺ Dođe Ivica kući i kaže tati: 'Danas sam dobio 5!' 'Bravo, sine! A iz čega?' '4 iz tjelesnog i 1 iz matematike.'

☺ Koja je kazna za poligamiju? Više od jedne punice!

☺ Pita Eva Adama: 'Dragi, voliš li me?' 'A koga bih drugog?'

☺ Što je kontroverzno ime? Ratomir!

☺ Brak je ono što dođe poslije života, a prije smrti.

☺ Chuck Norris otvorio frižider i vidi puding kako se zatrese. Kaže on: 'Smiri se, došao sam po pivu!'

☺ Razgovaraju punica i zet. Punica se hvali: 'Ovaj ručni rad star je više od sto godina!' A zet kaže: 'Divan je... Za koji ste ga rođendan dobili?'

☺ Debela žena kaže premršavom mužu: 'Kad tebe vide, ljudi mogu pomisliti da na svijetu vlada glad.' Muž: 'A kad tebe vide, mogu pomisliti da si ti tome kriva.'

☺ Žali se prodavačica najboljoj prijateljici: 'Ah, nisam više lijepa kao što sam bila...' 'Ma odakle ti to?' 'Pa muškarci su počeli brojati sitniš kad im vraćam novac.'

☺ Haso nije imao zdravstvenu iskaznicu, pa je posudio od Muje i otišao doktoru. Pita ga doktor: 'Što je tebi, Mujo?' 'Pa najbolji prijatelj!'

☺ Pitali prijatelji Muju: 'A od čega je umro susjed?' Mujo: 'Ne znam ni od čega je živio, a kamoli od čega je umro.'

☺ Djeca su naše najveće bogatstvo - i ove godine očekuje se dobar izvoz!

☺ Dva policajca su na patroli i jedan od njih cijelo vrijeme puše u ruke ne bi li ih ugrijao. Drugi ga pita: 'Je li, prijatelju, zašto ne staviš ruke u džepove?' 'Nemam mjesta – u džepovima su mi rukavice!'

☺ Uđe kauboj Joe u krčmu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže: 'Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?'

☺ Vozi se Mujo kući iz kafića i 100 metara pred kućom zaustavi ga patrola. Policajac mu pokaže da spusti prozor i zatraži dokumente. Gleda on Mujine papire, pa Muju, pa ga na kraju pita: 'Je li, Mujo, koliko si ti popio večeras?' 'Skoro ništa. Eto, samo jedan kapučino.' 'E, moj Mujo, ja bih prije rekao da ih je bilo bar pet, šest komada...'

☺ U službenom autu pita direktor vozača: 'Što stalno mičeš tu polugu?' 'Mijenjam brzine', odgovori vozač. Direktor: 'Pa jesam li ti rekao da promijeniš sve što treba prije nego što krenemo?'

☺ Sjedi plavuša u tramvaju, priđe joj bakica i pita: 'Djevojko, bismo li se mogli zamijeniti?' 'Što? Da ja budem baka?'

☺ Žena budi muža usred noći i kaže mu: 'Upravo sam čula miša kako cvili!' 'I što očekuješ od mene? Da ga ulovim i podmažem?'

☺ Bezalkoholno pivo je kao pornić na radiju!

☺ Išli miš i slon u kino, no miš nije kupio kartu, pa kaže on slonu: 'Budi dobar, pa daj meni svoju kartu, a ti ćeš se već nekako provući...'

☺ Znate li zašto vojna mornarica prima više neplivača nego plivača? Duže će braniti brod!

☺ Pričaju Mujo i Haso: 'Jesi li čuo da će biti građanskog rata?' 'Ha! Baš nas briga! Mi živimo na selu!'

☺ Najzaslužniji dio ženske odjeće je grudnjak. On snaži malene, podržava slabe i obuzdava velike.

☺ Kakva je razlika između keksa i seksa? Nikakva - i jedno i drugo ovisi o kvaliteti jaja!

☺ Dečko: 'Ti si najljepša i najbolja djevojka koju sam ikad upoznao.' Djevojka: 'Ma daj, to govoriš samo da bi me odveo u krevet.' Dečko: 'A još si i pametna!'

☺ Kupio Haso u Njemačkoj novi mercedes, pa se žuri kući pohvaliti, no na samom ulasku u selo pukne mu guma. Krene on mijenjati gumu kad naiđe Mujo: 'Haso, što to radiš?' 'Skidam gumu.' Mujo istog trena uzme kamen i razbije staklo na vratima, a Haso ga u nevjerici pita: 'Mujo, što radiš?' 'Ako ćeš ti gumu, onda ću ja muziku!'

☺ Pita Haso Muju: 'Mujo, što bi ti bilo draže - da si glup ili lijep?' 'Da sam glup, naravno.' 'A zašto?' 'Ljepota je prolazna.'

☺ Chuck Norris je umro još prije 20 godina. Smrt još uvijek skuplja hrabrost da mu to kaže.

☺ Razgovaraju dvije prijateljice: 'Ah, baš bih voljela da moj ima onu stvar do koljena!' 'Ja bih radije da je mom do pupka!'

☺ Zašto se masturbacija cijeni više od seksa? Zato jer je u pitanju ručni rad.

☺ Vrati se žena sa pregleda gdje su joj rekli da će živjeti još samo 12 sati, pa kaže mužu da bi voljela provesti još jednu divlju i strastvenu noć s njim, a on joj odgovara: 'Lako je tebi – ti ne moraš sutra rano ustati!'

☺ Pita djevojka prijateljicu: 'Vidim imaš novog dečka, nabildan, pravi mačo tip! Kakav je kao muškarac?' 'Kao moj laptop, odlična grafika, ali slaba baterija!'

☺ Mujo: 'Fato, znaš li da žena dnevno izgovori 32.000 riječi, a muškarac 16.000, upola manje?' Fata: 'To je zato što vam sve moramo dva puta objašnjavati!'

☺ Puž priča što mu se dogodilo prije neki dan: 'I tako ja jurim šumom, kad odjednom ispred mene izraste hrast i – BUM – ja se zabijem u njega!'

☺ Mujo stoji pred automatom za gazirana pića, ubacuje kovanice i vadi limenke. I tako Mujo nastavi raditi dok se netko iz kolone koja se stvorila iza njega ne oglasi: 'Oprostite, gospodine, jeste li gotovi? I mi smo žedni!' A on odgovori: 'Dok Mujo dobiva, Mujo igra!'

☺ Chuck Norris je oteo vanzemaljce!

☺ Ivica piše ispit iz matematike i profesorica mu kaže: 'Nadam se da te ovog puta neću uhvatiti u prepisivanju!' 'I ja se nadam, profesorice!'

☺ Dolaze doktoru mlada zgodna plavuša i s njom naborana starica. Doktor: 'Skinite se.' Baka: 'Oprostite! Mi smo došli radi mene.' Doktor: 'Pa dobro. Onda isplazite jezik.'

☺ Ušao Sveti Nikola kroz dimnjak i ugledao golu ženu na krevetu, pa si misli: 'Ako legnem pokraj nje, neću više biti svetac, no ako ne legnem, neću moći natrag kroz dimnjak!'

☺ Vraćaju se dva mrava iz lova na slonove i razgovaraju: 'Jesi li uspio nešto uloviti?' 'Ne, a ti?' 'Nisam ni ja.' 'Lažeš! A što ti je onda to među zubima?!'

☺ Dođe Mujo kod psihijatra i žali mu se: 'Doktore, pomozite mi, gubim pamćenje!' 'Recite mi zašto to mislite.' ' Pa kad legnem na moju Fatu, za pet minuta zaboravim što sam htio.' 'Dobro, ima li još nekih sličnih primjera?' 'Nego što! Kad legnem na susjedu, zaboravim da bih trebao sići s nje!'

☺ Došao Bobi Rudiju u goste i ostao do kasno u noć, a tad se spustila gadna kiša. Kaže mu Rudi – 'prespavaj kod mene, kud ćeš sad po toj kiši'. 'Može', odgovori Bobi. Ode Rudi pripremiti mu krevet, a kad se vratio u sobu, Bobija nema. Tek nakon sat vremena netko zvoni na vratima - a ono Bobi, mokar do kože! 'Pa gdje si ti bio', pita njega Rudi. 'Otišao sam kući po pidžamu!'

☺ Pogodio potres grad u kojem žive Mujo i Fata. Ujutru susjeda doziva Fatu: 'Fato! Jesi ga osjetila noćas?' 'Nego što nego osjetila - da je bio duži, umrla bih!'

☺ Ljubav ne zna za godine, al' zna policija.

☺ Kaže pacijent doktoru: 'Doktore, ja vidim duplo.' 'Sjednite na kauč.' 'Na lijevi ili desni?'

☺ Žena i muž razgovaraju. 'Onaj naš balavac mi je opet krao iz novčanika', kaže on. 'Kako znaš da je on? Možda sam bila ja', pita ga žena. 'Ma, nisi ti – on barem nešto ostavi kad uzima!'

☺ Što je sreća u nesreći? Kad te pregazi kamion pun djetelina s četiri lista.

☺ Na poslu sam Bog - svatko zna da postojim, ali me još nitko nije vidio.

☺ Slom živaca je nasljedna bolest - roditelji ga dobivaju od djece.

☺ Koja je razlika između policajca i prostitutke? Nema razlike - oboje stoje na ulici i sramote obitelj.

☺ Mladoženja se na svadbi obraća gostima: 'Dragi prijatelji, pošto više neću imati prilike govoriti...'

☺ Pita profesor povijesti Ivicu: 'Što je bilo nakon smrti Napoleona?' 'Sprovod, profesore.'

☺ Perica ulazi u pekaru i pita: 'Imate li kruh star tri dana?' 'Imamo.' 'Pa što ga onda ne bacite?!'

☺ Dobio Mujo blizance. Dođu oni kući, a susjed pita: 'Jesu jednojajčani ili dvojajčani?' 'Ovaj je dvojajčani, a ovo je cura', kaže Mujo.

☺ Nađe plavuša knjigu na klupi, a prijatelj je pita: 'Što ćeš sada?' 'Vratit ću je vlasniku.' 'A kako znaš čija je?' 'Pa, lijepo na njoj piše - Ivo Andrić!'

☺ Dok su se druga djeca igrala u pijesku, Chuck Norris se igrao u betonu!

☺ Gleda Fata tursku seriju, pa se okrene u suzama i kaže Muji: 'Vidi, Mujo, koliko je Murat voli!' Mujo: 'Naravno, a znaš li koliko njemu plaćaju za to?'

☺ Pričaju koza i puž: 'Pužu, znaš što, ja bih se udala za tebe!' A puž joj odgovori: 'Priznaj, kozo, to je zbog kućice.'

☺ Voze se dvojica svećenika na motoru kad ih zaustavi policija zbog prekoračenja brzine. 'Gdje tako žurno, pope?' 'Kasnimo na misu, ali ne plašimo se nesreće jer je Gospodin s nama.' 'Trojica na motoru! Kolega, piši kaznu!'

☺ Idu dvije čačkalice ulicom kad ugledaju ježa, pa jedna pita drugu: 'Hoćemo autobusom?'

☺ Kako se hlade hakeri? Desni klik - osvježi!

☺ Stoji debeli policajac kraj vrtića. Izlazi odgojiteljica i ljubazno ga pita: 'Čekate li vi dijete?' Policajac pogladi trbuh i kaže: 'Ma ne! To je od piva!'

☺ Ulovio čovjek zlatnu ribicu u Dunavu i ribica mu kaže: 'Ako me pustiš, ispunit ću ti tri želje.' 'Dobro. Neka cijeli Dunav bude od rakije.' I želja mu se ispuni. 'Neka i cijela Sava bude od rakije.' I želja mu se ispuni. 'A treća želja', pita ribica. 'Pa, daj mi još litru rakije!

☺ Pita profesor studenta na jednom hrvatskom fakultetu: 'Gdje se vidite nakon što završite fakultet?' Student: 'Na burzi.'

☺ Došao mali Mujica iz škole i za ručkom pita Fatu: 'Mama, a što si ti htjela - sina ili kćer?' A Fata će: 'Moj Mujice, ja sam samo htjela gledati film.'

☺ Razgovaraju dva pacijenta u bolnici: 'Uf, užasna je ova kava!' 'Ma, nije to kava, to je čaj!' U tom trenutku ulazi sestra u sobu i pita: 'Hoće li netko ovdje još juhe?'

☺ Koliko programera je potrebno da se promijeni žarulja? Nijedan – to je hardverski problem!

☺ Šeću Ivica i njegov prijatelj ulicom kad ugledaju novopečeni bračni par kako izlazi iz crkve. Ivica kaže: 'Pazi sad panike!' Prilazi mladoženji i kaže: 'Bok, tata! Što to radiš?'

☺ Razgovaraju trudna plavuša i njena mama. Mama: 'I, što si htjela dobiti – muško ili žensko?' Plavuša: 'Ja sam samo htjela pogledati film.'

☺ Dvije plavuše razgovaraju o nedavnom nestanku struje. 'Ja sam bila u liftu potpuno sama u mrklom mraku!' 'Nije to ništa', kaže druga. 'Ja sam dva sata stajala na pokretnim stepenicama.'

☺ Kaže baka Perici: 'Idem ja biciklom na groblje!' Perica će na to: 'A tko će vratiti bicikl?'

☺ Ide plavuša na kampiranje i dobije zadatak da zapali vatru. Počne paliti šibice, ali nijedna ne radi. Vodič je pita: 'Vidim da imate problema s paljenjem vatre.' Plavuša mu odgovara: 'Ne znam što je sad tim šibicama. Doma sam ih probala i sve su radile!'

☺ Kako pas laje kad se napije deterdženta? Arf, arf, arf...

☺ Zašto je plavuša stavila računalo na pod? Da joj ne padne sustav.

☺ Mujo se vraća kući i kaže Fati: 'Dobio sam na lutriji!' 'Koliko?' 'Oko 100.000 eura.' Fata na to dobije srčani udar i padne mrtva, a Mujo kaže: 'Kad te ide, onda te ide!'

☺ Pričaju dvojica prijatelja: 'Jesi li čuo da postoji život izvan interneta?' 'Ozbiljno? Daj link!'

☺ Ode Mujo u restoran i sjedne za švedski stol i počne jesti. Stiže konobar i kaže mu: 'Oprostite, gospodine, ali to je švedski stol.' A Mujo mu odgovara: 'Ma, nema problema, prijatelju, kad stignu Švedi, ja ću odmah ustati!'

☺ Prije operacije pacijent sav nervozan. Kirurg ga pita što mu je, a on mu odgovara: 'Doktore, ovo mi je prva operacija.' 'Nevjerojatno, koja slučajnost, i meni!'

☺ Pita Mujo Hasu: 'Zašto uvijek sjediš na prozoru dok tvoja žena pjeva?' 'Da ne pomisle ljudi da je tučem.'

☺ Mujo završio na sudu zbog provale i sudac ga pita: 'Mujo, kad si već uzeo zlatan nakit, zašto nisi uzeo i onih 2.000 eura iz druge ladice?' A Mujo odgovara: 'Pa, nemojte još i vi, suče! Već me cijelo selo zbog toga zeza!'

☺ Djevojka, 23 godine, visoka, zgodna, crna kosa, plave oči, uspješno zaposlena, bogata, traži mušku osobu sličnih osobina kojoj bi prodala deset metara bukovih greda!

☺ Koja je razlika između žene i komarca? Komarac pije krv samo ljeti!

☺ Poslali Muju obojiti nekoliko prozora. Vraća se on nakon završenog posla, pa pita: 'Treba li bojati i okvire?'

☺ Što Babaroga radi prije spavanja? Pogleda je li joj Chuck Norris ispod kreveta!

☺ Zaposlila se plavuša kao čistačica u velikom trgovačkom centru. Šef joj na odlasku kaže: 'Nemojte zaboraviti očistiti i pod lifta.' Ona: 'A jel' na svakom katu?'

☺ Kako kulturan mladić kaže djevojci da ide pišati? 'Idem se rukovati s jednim gospodinom s kojim ću te kasnije upoznati.'

☺ Ulazi Mujo u dućan i kaže prodavačici: 'Dajte mi papir za stražnjicu!' 'Izvolite, i ne kaže se 'za stražnjicu' nego toaletni papir.' 'Dobro, dajte mi i jedan sapun.' 'Toaletni?' 'Ma ne, za lice!'

☺ Priča Perica prijatelju: 'Mama mi se preudala i novi tata me uči plivati.' 'I? Kako se snalaziš?' 'Odlično! Već sam naučio kako se izvući iz vreće.'

☺ Pijanac pita prolaznika: 'Gdje je druga strana ulice?' 'Prekoputa.' 'K vragu! Tamo su mi rekli da je ovdje!'

☺ Muškarac prilazi djevojci: 'Oprostite, gospođice, već sat vremena želim nešto reći, ali mi je malo neugodno...' 'Slobodno recite.' 'Kad god se nasmijete, poželim vam reći da dođete kod mene.' 'O, pa vi ste jedan pravi zavodnik!' 'Ne, gospođice, ja sam zubar.'

☺ Perica se vraća iz škole i sav nezadovoljan kaže mami da ga svi u razredu zadirkuju da mu je tata mafijaš. Mama mu obeća da će sljedećeg dana otići razgovarati s ravnateljem, a Perica joj na to kaže: 'Samo te molim da ovaj put to izgleda kao nesretan slučaj!'

☺ Pričaju dvije plavuše: 'Pala sam na vozačkom ispitu!' 'Pa, kako?' 'Došla sam do kružnog toka i na tabli je pisalo 30, pa sam 30 puta napravila krug i instruktor me nakon toga srušio.' 'A, joj... Valjda si krivo brojala.'

☺ Dolazi mlađa žena u dućan: 'Kupila bih mužu neku lijepu kravatu, neku koja bi mu istaknula boju očiju.' Prodavačica: 'Svaka kravata lako muškarcu istakne oči, samo je treba dobro zategnuti...'

☺ Sjede tri djevojke u kafiću i pita jedna konobara: 'Koja je šifra za net?' Konobar: 'je*ovaskonobar' 'Je li to odvojeno?' 'Ne, nego sve zajedno!'

☺ Što je sreća u nesreći? Kad vas pregazi vozilo hitne pomoći!

☺ Ušao Mujo u ženski toalet obaviti nuždu i nakon kratkog vremena ulazi i neka žena koja ga ugleda i samo procijedi: 'Životinja.'A Mujo joj odvrati: 'Ne brinite se gospođo. Držim je za glavu!'

☺ Tko pjeva, zlo ne misli. A tko misli, njemu se sigurno ne pjeva.

☺ Perica se vratio iz škole i ponosno kaže mami: 'Danas sam ja jedini znao odgovor na učiteljevo pitanje!' 'Da? Koje?' 'Tko je razbio prozor?'

☺ Samo Chuck Norris ima dva sina jedinca.

☺ Kako se zove vepar s tri noge? Nepar!

☺ Obavještavamo sve ljude dobre volje da je jučer umro Chuck Norris. Danas mu je već puno bolje.

☺ Chuck Norris je bio u svim nastavcima 'Ratova zvijezda' - u ulozi Sile!

☺ Sretne Mujo Hasu na ulici i sav ga iznenađen pita: 'Haso, pa kako to izgledaš?! Lice ti je puno ogrebotina i masnica! Jedva stojiš! Hajde, vodim te kući!' 'Ma, jesi ti poludio? Pa, od kuće i dolazim!'

☺ Kako se zove motorist bez kacige? Donor organa.

☺ Zašto nikad nema leda u plavušinom frižideru? Ne zna recept!

☺ Hodaju Mujo i Haso ulicom. Zaskoči ih pljačkaš i zatraži sav novac koji imaju. Obojica brzo izvade novčanike i počnu vaditi lovu. Na to se Mujo okrene prema Hasi i pruži mu novčanicu: 'Haso, evo ti onih 100 eura koje ti dugujem...'

☺ U ludnici jedan luđak nešto piskara. 'Kome pišeš', pita ga drugi luđak. 'Pišem sebi ljubavno pismo.' 'Pa, što u njemu piše?' 'Nemam pojma, još ga nisam dobio.'

☺ Peričina majka piše pismo ravnatelju škole: 'Dragi gospodine ravnatelju, nikako ne smijete kažnjavati našeg Pericu. On je divan, nježan i slabašan. Mi ga kod kuće nikad ne tučemo, osim u samoobrani...'

☺ Na semaforu plavuša udari auto ispred sebe. Ljutiti vozač izlazi i viče: 'Pa jesi li ti normalna? Jesi li ti uopće polagala vozački?' 'Sigurno više puta nego ti!'

☺ Plavuša: 'Ali, mama, ja njega volim!' Mama: 'Pa reci mu.' Plavuša: 'Muuuu...'

☺ Profesorica pita Pericu: 'Perice, koliko znaš o Platonu?' A Perica će: 'Isto koliko i Platon o meni!'

☺ 'Dragi, kad se pogledam u ogledalo vidim staru ženu, punu bora, na kojoj sve visi, prepunu celulita... To me jako rastužuje. Molim te, reci mi nešto što će me razveseliti!' 'Pa, i dalje fantastično vidiš!'

☺ Vozi se svećenik na biciklu i ne drži volan. Zaustavi ga policajac i kaže: 'Plati kaznu!' 'A zašto?' 'Pa ne držiš volan!' 'Pa Bog drži volan!' 'Onda plati kaznu zato što se vozite dvojica na biciklu.'

☺ Hvali se Fata prijateljicama: 'Smršavila sam čak 10 kila!' 'Pa kako si to uspjela?' 'Krumpir, mrkva, paprika...' 'Kuhala ili pržila?' 'Kopala!'

☺ Zakasni Ivica u školu pa ga pita učiteljica: 'Ivice, zašto si zakasnio?' Ivica: 'Kasno sam krenuo od kuće.' Učiteljica: 'Zašto nisi krenuo ranije?' Ivica: 'Bilo je kasno da krenem ranije!'

☺ Učiteljica zadala temu za zadaćnicu 'Da sam direktor'. Svi pišu osim Ivice. Pita ga učiteljica: 'Zašto ne pišeš, Ivice?' Ivica odgovara: 'Čekam tajnicu!'

☺ Mujo kaže Fati prije spavanja: 'Laku noć, majko šestoro djece!' Fata odvrati šapatom: 'Laku noć, oče jednog djeteta!'

☺ Kako prepoznati kratkovidnog ginekologa? Po vlažnom nosu.

☺ Pita Haso Muju: 'Što to radiš, Mujo?' 'Kako to misliš - što radim?' 'Pa, jedeš lješnjake sa ljuskom.' 'Pa?! Ionako znam što je unutra!'

☺ Zašto plavuša baca sijeno na cestu? Hrani zebru.

☺ Kaže Perica: 'Pročitao sam da svaki put kad udahnem i izdahnem, jedan čovjek na svijetu umre.' 'Krajnje je vrijeme da počneš prati zube', odgovori Jovica.

☺ Žali se plavuša majci: 'Mislim da me muž vara.' 'A zašto to misliš?' 'Pa, ova naša djeca uopće ne sliče na njega!'

☺ Zašto plavuša nosi sat na nozi? Ide ukorak s vremenom.

☺ Dođe klinac kod tate i žali se kako na plaži nijedna cura ne želi s njim pričati. Kaže mu tata: 'Radi što sam i ja radio, staviš krumpir u gaće i vidjet ćeš kako se lijepe za tebe.' Drugi dan zove mali tatu: 'Pa sad još više bježe od mene!' Na to će otac: 'Krumpir ide sprijeda!'

☺ Pita plavuša plavušu: 'Jesi li bila na IQ testu?' 'Jesam.' 'I?' 'Na svu sreću, negativan je!'

☺ Razgovaraju dvije susjede: 'Nadam se da ćete prodati tog vašeg psa. Moja kćerka jučer nije mogla završiti sat pjevanja jer je vaš pas užasno zavijao!' 'Oprostite, gospođo, ali vaša kćerka je prva počela!'

☺ Ulovi Mujo zlatnu ribicu u Dunavu i ribica mu kaže: 'Ako me pustiš, ispunit ću ti tri želje.' 'Dobro, neka cijeli Dunav bude od rakije.' Puf i želja mu se ispuni. 'Neka i cijela Sava bude od rakije.' Puf i želja mu se ispuni. 'A treća želja', pita ribica. 'Pa, daj mi još litru rakije!'

☺ Plavuša u pošti, govori joj službenik: 'Pismo vam je preteško, morate zalijepiti još jednu markicu.' 'Što, onda će kao biti lakše?'

☺ Zavodi Mujo Fatu: 'Fato, ljubavi moja, za tebe bih otišao i na kraj svijeta!' 'Mujo, dragi, a bi li ti meni za ljubav tamo i ostao?'

☺ Sjede Mujo i Haso u kafiću i piju, pa poslije pete rakije povedu razgovor o muško-ženskim odnosima. Haso ispali: 'Meni ti moja Habiba stalno prigovara da više nema džentlmena među muškarcima.' Mujo odmahne glavom: 'Ma, nije istina, evo ja sam neki dan držao Fati kišobran da ne pokisne!' Haso zadivljeno upita: 'Kada?' Mujo otpije i odgovori: 'Dok je mijenjala gumu na okretištu na povratku iz trgovine.'

☺ Vrati se Mujo kući s posla i već s vrata viče: 'Fato, što je za ručak? Gladan sam k'o vuk?' Fata sjedi u dnevnoj sobi i mrtva hladna odgovori: 'Ništa!' Mujo se namršti: 'Kako ništa? Pa, ni jučer nije bilo ručka!' A Fata nastavi gledati televiziju i ispali:'E, pa, računaj da sam jučer kuhala za dva dana!'

☺ Sjede tri prijatelja u kafiću i raspravljaju čija je žena glasnija za vrijeme seksa. Veli Joža: 'Moja je tak glasna da susjed cijelu noć ne može zaspati!' Jura se pohvali: 'Od moje ne može spavati cijeli kvart!' A Štef se posprdno nasmije: 'Moja Bara je tak glasna da je čujem skroz iz birtije!'

☺ Opatica stopira, a Mujo zaustavlja kombi. 'Puno vam hvala, stojim već sat vremena.' 'Upadaj! Svi Batmanovi prijatelji su i moji prijatelji.'

☺ Razgovaraju dva prijatelja u kafiću: 'Bojiš li se paukova?' 'Ne.' 'To je dobro jer ti jedan upravo diže auto.'

☺ Stariji par je kod liječnika na pregledu. Doktor prvo pregledava muškarca. 'Meni se čini da je sve u redu. Zašto ste došli?' 'Pa, doktore, radi se o seksu. Kad vodim ljubav s ženom, prvi put je sve u redu, no u drugoj rundi se dosta znojim.' Liječnik nakon toga uvede ženu, pa s njom razgovara. 'I vi ste također zdravi. Znate li da vam se muž dosta znoji kad drugi put vodite ljubav?' 'Pa, naravno da se znoji kad se prvi put seksamo u siječnju, a drugi put u srpnju!'

☺ Dolazi djevojka u dućan: 'Kupila bih mužu lijepu kravatu, neku koja bi mu istaknula oči.' Prodavačica: 'Svaka kravata lako muškarcu istakne oči, samo je treba dobro zategnuti.'

☺ Razgovaraju dvije plavuše i jedna pita drugu: 'I? Kako ti je u braku?' 'Užasno... Tretira me kao psa' 'Strašno! Pa, što ti radi?' 'Očekuje da mu budem vjerna!'

☺ 'Mama, tata je opet pijan!' 'Kako znaš, sine?' 'Opet pokušava obrijati svoj odraz u ogledalu!'

☺ Haso pita Muju: 'Što bi rekao da ti kažem da sam ti spavao s ženom?' 'Rekao bih da smo kvit.'

☺ Prva žena na Mjesecu: 'Houston, imamo problem.' 'Što je?' 'Nema veze, ništa.' 'U čemu je problem?' 'U ničemu!' 'Molim te, reci mi što je problem.' 'Znaš ti dobro što je problem!'

☺ Perica je dobro napisao test i sav sretan izlazi iz škole. Nailazi neka žena i pita ga: 'Oprosti, dečko, znaš li možda gdje je pošta?'Perica odgovara: 'Znam - pitaj me nešto teže!'

☺ Zbog krađe u trgovini žena se našla pred sucem: 'Što ste ukrali?' 'Konzervu breskvi' 'Koliko je bilo breskvi u njoj?' 'Šest.' 'Šest breskvi je šest dana zatvora.' U tom trenu se iz pozadine izdere njen muž: 'Ukrala je i konzervu graška!'

☺ Pričaju dvije susjede. 'Susjeda, kupit ću ti zavjese za rođendan.' 'Zašto?' 'Da se ne vidi kad se ljubakaš s ljubavnikom.' 'A ja ću tebi kupiti naočale.' 'Zašto?' 'Da vidiš da je to tvoj muž.'

☺ Koja je razlika između punice i lešinara? Lešinar čeka da umreš pa ti tek onda ide na jetra.

☺ Pita mama sina: 'Sine, jel' se ti možda drogiraš?' 'Paaa, u jednu ruku da, a u drugu ne.'

☺ Sjede Mujo i Haso i piju. Mujo: 'Mislim da ću se razvesti. Žena mi već dva mjeseca nije rekla ni riječ' Haso otpi gutljaj i odgovori: 'Dobro razmisli, prijatelju! Nije lako opet naći takvu ženu.'

☺ Vode roditelji malog Pericu na nudističku plažu. Perica: 'Tata, zašto je nekim muškarcima veći, a nekima manji?' Tata: 'Vidiš, sine, onaj tko ima većeg taj je gluplji, a onaj tko ima manjeg on je pametniji.' Perica: 'Vidi, tata, onaj što priča s mamom sve je gluplji i gluplji...'

☺ Prijatelji odlučili izbiti optimizam iz svog iritantnog pozitivnog prijatelja. 'Jesi li čuo za sinoćnu tragediju kod Pehovića?' 'Ne, što se dogodilo?' 'Našao ženu s ljubavnikom u krevetu, ubio ih oboje, zapalio kuću i onda ubio i sebe!' 'Uf! No, moglo je biti i gore!' 'Ma, jesi li ti normalan? Kako je moglo biti gore?' 'Da je naišao preksinoć, ja bih bio mrtav!'

☺ Uhvatili Muju u pljački banke pa ga doveli na sud. Kaže mu sudac: ‘Ako vratite novac, kazna će vam biti manja.’ A Mujo odgovori: ‘Dragi suče, da sam mislio vraćati novac, digao bih kredit.’

☺ Policajac zaustavi vozača i kaže: 'Četvrti ti put vičem da ti nešto curi iz kamiona!' 'A ja tebi četvrti put odgovaram da je ovo cisterna za pranje cesta!'

☺ Došao šef policije u stanicu i kaže policajcima: 'Kupio sam svima karte za operu 'Figarov pir' – samo nemojte izvesti nekakvu glupost kao zadnji put kad ste svi došli u kupaćim kostimima na 'Labuđe jezero'!'

☺ Što viče plavuša djetetu koje ulazi u more? Nemoj daleko - ima grčeva!

☺ Pita Mujo ženu: 'Odakle ti ovaj recept? Ovo jelo je odvratno!' 'Sa televizije.' 'Pa, nisam li ti lijepo rekao da nam je televizor pokvaren!'

☺ Sin pita oca: 'Je li istina da u nekim dijelovima Afrike muškarac ne upozna ženu sve dok se ne vjenčaju?' Otac: 'Tako ti je, sine moj, u svim zemljama.'

☺ Izašla dva kostura iz groba i odu u vožnju motorom. Uskoro jedan kaže: 'Hej, moramo se vratiti do groba, nešto sam zaboravio.' Kad su se vratili drugi kostur ga pita: 'Što si zaboravio?' 'Dokumente – u slučaju da nas policija zaustavi', odgovori prvi i uzme nadgrobni spomenik.

☺ Koliko ima viceva o policajcima? Nijedan - sve je istina!

☺ Razgovaraju dvije plavuše sekretarice i jedna pita drugu što će napraviti za sljedeći 1. travnja, a kolegica joj odgovara: 'Razglasit ću da sam trudna, pa će svi šefovi biti u panici!'

☺ Razgovaraju dvije bakterije: 'Izgledaš mi malo blijedo. Jesi li dobro?' 'Ma, izgleda da me je ulovio nekakav antibiotik!'

☺ Žena govori mužu ribolovcu: 'Naš sin ima 14 kg, sinoć sam ga mjerila.' 'Pobogu, ženo, ali on ima samo tri mjeseca! Gdje si ga mjerila?' 'Na onoj tvojoj vagi kojom mjeriš svoje ribe!'

☺ Budi majka sina da ide u školu. On joj odgovara: 'Neću!' 'Zašto?' 'Sva djeca i nastavnici me mrze.' 'Sine, moraš u školu - pa ravnatelj si!'

☺ Uhvati pop zlatnu ribicu koja mu kaže da će mu ispuniti dvije želje ako je pusti. Pop pristane i kaže: 'Moja prva želja je da ne želim više biti svećenik!' Ribica mu na to uzme Bibliju iz ruku, baci je i pita ga za drugu želju. 'Moja druga želja je da sam bogat, a da ništa ne moram raditi.' Bijesna ribica mu vrati Bibliju u ruke i izdere se na njega: 'Ma, koga ti zezaš!'

☺ Sastala se dva penzionera u parku i jedan pita drugog: 'Kako te služi ona stvar?' 'Paaa.. kao u studenta!' 'Kako, kao u studenta?' 'Pa lijepo - ja mu nađem posao, a on neće raditi!'

☺ Pita mama Pericu: 'Zašto ti brat plače?' 'Ne znam, samo sam mu pomogao pojesti čokoladu!'

☺ Odabrali Muju kao govornika na otvorenju Olimpijskih igara. Stane on pred mikrofon i kaže: 'O, oo, o, ooo!' I cijeli stadion ponovi za njim. Mujo ponovi cijelu stvar i stadion opet ponovi za njim. Tad ga trkne netko tko je stajao kraj njega i kaže: 'Ne moraš to čitati, to su Olimpijski krugovi!'

☺ Mali Huso pao prvi razred osnovne škole. Ljut k'o pas kaže Mujo: 'Što misliš, Fato, da mi njega upišemo u specijalnu školu?' 'Daj, ne glupiraj se! Ne može završiti ni ovu običnu...'

☺ Zašto se plavuša posipa čilijem? Pravi se ljuta.

☺ Pitaju Muju: 'Koje djevojke više voliš, one što puno pričaju ili one druge?' Mujo: 'Koje druge?!'

☺ U muzeju Ivica sjedne u raskošni naslonjač. 'Dečko, ne možeš tu sjediti, to je naslonjač Louisa XV', ljutito mu kaže kustos. A dječak mu odgovori: 'Dobro, dobro - dignut ću mu se kad dođe.'

☺ Pita tata Pericu: 'Kako stojiš u školi, sine?' A Perica mu odgovara: 'Dobro, tata - svaki dan u drugom kutu!'

☺ Idu dvije pikule ulicom i prva kaže: 'Pazi, kaktusss...' A druga odgovara: 'Šuti, glupačo, pa nismo mi u tom vicu!'

☺ Pitaju Muju što on misli koja je najjača životinja i on odmah odgovori: 'Lav!' 'Zašto lav?' 'Pa, zato jer je jak k'o konj!'

☺ Vozila se plavuša taksijem i na kraju vožnje prizna da nema novca. 'Mogu li vam možda platiti ovako', diže ona suknju. Gleda taksist i odgovara: 'Nemate baš ništa sitnije?'

☺ Ulovio vampir zlatnu ribicu. Ona mu kaže ako je pusti, ispunit će mu jednu želju. Vampir pristao i kaže joj da godinama želi piti krv samo ženama. I ribica ga pretvori u uložak.

☺ Dolazi plavuša u salon kupiti auto i prodavač joj reklamira auto: 'Na otvorenoj cesti troši sedam litara, a u gradu troši devet'. Tad ga plavuša prekine: 'Oprostite što vas prekidam, ali kako on zna da je u gradu?'

☺ Ulazi čovjek u teretanu i pita trenera: 'Na koju spravu trebam ići da bi privukao žene?' 'Na bankomat, on je tu ispred.'

☺ Kaže Mujo Fati: 'Ajmo si priuštiti jedan lijepi vikend.' Fata: 'Može, super ti je ideja.' Mujo: 'Ništa onda, vidimo se u ponedjeljak.'

☺ 'Što se podrazumijeva pod korištenjem snage vode', pita učiteljica. 'Kad mama plače sve dok joj tata ne kupi novu haljinu', odgovara Perica.

☺ Crnka i plavuša voze auto i ostanu bez benzina.'Zašto smo stale', pita plavuša. 'Ostali smo bez benzina.' 'Vidiš kako si ti pametna – ja bih nastavila voziti!'

☺ Zašto plavuša drži računalo na podu? Da joj sistem ne padne.

☺ Sretnu se dva pijanca i jedan pita drugog: 'Ispričavam se, smijem li proći između vas dvojice?' 'Nema problema - ali jedan po jedan, molim vas!'

☺ Što kaže miš kada vidi šišmiša? Gle, anđeo čuvar!

☺ Dolazi Mujo i žali se pčelaru: 'Jedna od vaših pčela me ubola!' 'Ti mi samo pokaži koja i ja ću je kazniti!'

☺ Mujo zavodi djevojku u noćnom klubu. 'Čime se ti, ljepoto, baviš?' 'Režijom.' 'Voda, struja, komunalije, a!'

☺ Sjedi mali Ivica i piše pismo. Naiđe mama i pita ga što radi. 'Pišem pismo Perici.' 'Ali, Ivice, ti ne znaš pisati.' 'To je u redu jer ni Perica ne zna čitati.'

☺ Hvali se jedna žena novinaru: 'Ja sam od svog muža napravila milijunaša!' A novinar je na to pita: 'A što je bio prije?' 'Milijarder!'

☺ Pita Perica oca: 'Tata, što bi htio da ti kupim za rođendan?' 'Ništa, sine, nemam trenutno baš novca!'

☺ Svađaju se tri luđaka. 'Ja sam Isus Krist, Božji sin!' 'Ne, ja sam Isus Krist i mene je Bog poslao da spasim svijet!' 'Što vas dvojica trkeljate? Ja jako dobro znam koga sam poslao i to sigurno niste bili vas dvojica!'

☺ Mujo: 'Imate li prašak protiv buha?' Prodavač: 'Imate psa ili mačku?' Mujo: 'Imam buhe!'

☺ Došla bakica kod liječnika i žali se na probleme sa srcem. Doktor je pregleda i preporuči joj da se ne napreže i da izbjegava stepenice, te da ga ponovo posjeti za mjesec dana. Na sljedećoj kontroli liječnik joj nakon pregleda kaže: 'Evo, sve je u najboljem redu – možete se vratiti starim navikama.' A bakica mu odgovara: 'Hvala Bogu! Već mi je postalo dosadno uspinjati se uz oluk do prvog kata!'

☺ Medicina je zaista mnogo napredovala - ono što je nekada bilo obično češanje sada je alergija!

☺ Hvali se Amerikanac Muji da ima ranč koji ne može ni za tri dana obići autom, a on ga samo gleda i na kraju kaže: 'Imao sam i ja takav auto, pa sam ga prodao.'

☺ Pita žena muža: 'Što ti se najviše sviđa na meni - moje lijepo lice ili moje seksi tijelo?' Muž je pažljivo pogleda i odgovori: 'Najviše mi se sviđa tvoj nenadmašni smisao za humor.'

☺ Šeću vuk i zec noću šumom. Stišće se zec uz vuka i govori: 'Jao, kako je strašno u ovoj šumi, stvarno se bojim.' 'Kako će tek biti meni kada se budem sam vraćao kući?!'

☺ Sjedi zeko sav jadan za šankom s kriglom piva. Dabar koji sjedi pokraj njega mu ukrade i ispije pivo dok zeko nije gledao. Zec shvati da mu je nestala krigla i zavapi: 'Nevjerojatno! Koji dan! Prvo sam se pokušao ubiti pištoljem, pa loš metak. Kad sam se pokušao objesiti mi pukao konopac. Zadnjim novcem kupim pivo i usipam otrov u njega – i sad je nestalo!'

☺ Zvoni telefon u policijskoj stanici i javi se dežurni: 'Dobar dan, izvolite.' 'Brzo, pomozite mi! Ušla mi je mačka u kuću! 'Nema razloga za paniku, gospođo.' 'Ma, kakva gospođa - ovdje papagaj!'

☺ Ide Haso i vodi magarca. Sretne Muju koji upita: 'Kamo ćeš ti s tim konjem?' 'Nije ovo konj nego magarac', kaže Haso. 'Ti šuti! Tko je tebe što pitao!'

☺ Ako misliš da nikog na ovom svijetu nije briga jesi li uopće živ, samo preskoči jednu kreditnu ratu!

☺ Poslije sprovoda svi dolaze ožalošćenom udovcu. Samo što su sjeli počne strašno nevrijeme s grmljavinom. Udovac uzdahne i tužno kaže: 'Evo, upravo je stigla gore.'

☺ Što narkomanima najčešće pada na pamet? Fiks ideja!

☺ Mujo i Haso se vraćaju iz vojske s bruhom. Doktor ih pita: 'Pa, kako ste bruh dobili?' 'Poručnik nam je rekao da dignemo tenk u zrak - i mi digli!'

☺ Zaustavi policajac Muju u vozilu koje je spremno za otpad i kaže mu: 'Molim vozačku, prometnu i knjižicu vozila iako, moram Vam reći, ovo što Vi vozite ne može se nazvati automobilom!' A Mujo mu odgovara: 'Apsolutno se slažem! Zato ni nemam vozačku dozvolu!'

☺ Kad Mujo grli svoju ženu? Samo kad vozi u rikverc!

☺ Mujo se u par godina braka s Fatom udebljao. Kad je prešao sto kilograma pošalje ga Fata doktoru. Doktor ga pregleda od glave do pete i na kraju mu kaže: 'E moj Mujo, ovako ćemo - moraš jesti deset deka špinata, dva tvrdo kuhana jaja, čašu jogurta, pet deka posnog sira i šnitu integralnog kruha. Mujo kimne glavom i upita: 'Dobro, doktore, samo mi recite - to uzimam prije ili poslije jela?'

☺ Došla Fata na svoje glasačko mjesto u cipelama veličine 55. Ode ona i zaokruži na listićima sve što je htjela, pa kad je ubacila listiće u kutiju pita je netko iz izborne komisije: 'Fato, zašto si obukla tako ogromne cipele?' Fata zbunjeno odgovori: 'Pa, rekli su na televiziji da moramo izaći u što većem broju!'

☺ Chuck Norris je pogriješio samo jednom - kad je mislio da je pogriješio.

☺ Kako životinje idu na more? Tigar sa društvom, lav sam, a majmun sa ženom.

☺ Dečko: 'Moramo razgovarati.' Djevojka: 'I ja tebi imam nešto za reći.' Dečko: 'Prekidamo.' Djevojka: 'Trudna sam.' Dečko: 'Ja sam prvi rekao!'

☺ Policajac ispituje privedenoga: 'Je li vam taj diler davao drogu?' 'Nije.' 'Je li vam davala njegova žena?' 'Još uvijek pričamo o drogi?'

☺ Kaže plavuša svojoj prijateljici plavuši: 'Zamisli, jučer kad je nestalo struje, ostala sam sama u liftu sat vremena!' 'Nije to ništa. Ja sam ostala tri sata na pokretnim stepenicama!'

☺ Plavuša dolazi u apoteku i pita: 'Imate li test za trudnoću?' 'Imamo.' 'A kakva su pitanja?'

☺ Razgovaraju dva prijatelja. 'Imam problema sa spavanjem – dugujem na sto mjesta.' 'Ja, spavam kao beba otkad sam uzeo kredit.' 'Kao beba?' 'Da - budim se na svakih sat vremena i plačem.'

☺ Zaglavili Mujo i Haso u zatvoru. Mujo pregleda cijelu ćeliju i pronađe neki flomaster, pa počne šarati po zidovima. Haso, kad je shvatio što Mujo radi, poludi i izdere se na njega: 'Što radiš, budalo!?! Još će nas izbaciti zbog tebe!'

☺ Svađaju se dvije plavuše: 'Zašto si spavala s mojim mužem?' 'Pa, da vidim koji je bolji.' 'Glupačo! Mogla si mene pitati!'

☺ Došao Perica na ispit i izvlači pitanja. Prvo ne zna, drugo ne zna, treće ne zna. Profesor mu upiše u indeks 'majmun'. Perica vidi što mu je profesor napisao i kaže: 'Profesore, ovdje je samo potpis – niste mi napisali ocjenu.'

☺ U apoteci Mujo kupuje 100 prezervativa. Iza ugla ga promatraju dvije djevojke i smijulje se. Na to kaže Mujo prodavačici: 'Molim, još dva komada.'

☺ Pita žena muža: 'Dragi, što bi ti napravio da padnem u rijeku?' 'Potrčao bih do sela po pomoć.' 'Ali selo je daleko!' 'Draga, za tebe bih trčao i dalje.'

☺ Došao pacijent kod doktora: 'Doktore, kašljem i teško dišem.' 'Pa je li pušite?' 'Pušim, ali ne pomaže!'

☺ Doveo sin kući tri djevojke i kaže majci: 'Mama, pogodi koja od ove tri djevojke je moja zaručnica?' Majka će kao iz topa: 'Ova skroz s desna...' 'Ali kako si pogodila!?' 'Čim je ušla, počela me nervirati!'

☺ Uveden novi zakon o penziji - tko ima osmoro djece dobije penziju, starost nije važna. Mujo ima sedmoro djece i jedno vanbračno i kaže Fati: 'Ženo, priznajem, imam osmo dijete. Idem po njega, pa možemo u penziju.' Vraća se Mujo kasnije kući s vanbračnim djetetom, a kuća prazna. 'Fato, gdje su djeca?' 'Svatko došao po svoje. Nisi samo ti čuo za novi zakon!'

☺ Pričaju Mujo i Haso: 'Joj, kakav mi je vic ispričala tvoja Fata jučer!' 'Čekaj malo, kad si se ti vidio s mojom ženom? Nije mi ništa rekla.' 'Ma, sreli smo se slučajno u autobusu. Ali koji vic! Kad mi je ga je ispričala skoro sam pao sa kreveta od smijeha!'

☺ O čemu razgovaraju tri muškarca na pustom otoku? O pivu, nogometu i ženama. O čemu razgovaraju tri žene na pustom otoku? Dvije su se odvojile, pa ogovaraju treću.

☺ Što je to kad se sretnu četiri svećenika? Pop grupa!

☺ Zaspao Mujo na parkingu, kad eto policajca. Ovaj mu priđe i kaže: 'Ustaj, Mujo, nisi auto, pa da tu ležiš!' A Mujo mu mrzovoljno odvraća: 'Nisi ni ti pauk da me dižeš!'

☺ Jedan blizanac pita drugog: 'Pa, gdje si ti cijeli dan?? 'Ma, mama me dva puta kupala!'

☺ Što danju laje, a noću pliva? Puničina zubna proteza.

☺ Kaže učiteljica Ivici: 'Jučer opet nisi bio u školi.' 'Baka mi je bolesna.' 'To kažeš svaki put kad izostaneš iz škole, ne vjerujem ti.' 'Da, učiteljice, i mi mislimo da baka glumi.'

☺ Rodila Fata i Mujo stiže u rodilište vidjeti bebu. Onako debeljuškast, neobrijan i mamuran pogleda sina i kaže babici koja ga je držala: 'Vidite, liči na mene!' Babica ga pogleda i utješnim glasom mu odgovori: 'Šta je tu je - bitno je da je živ i zdrav!'

☺ Kako se zove mačak Chucka Norrisa? Ma Čak.

☺ Kojih pet životinja su najpotrebnije ženi? Kuna u džepu, lisica oko vrata, jaguar u garaži, tigar u krevetu i majmun koji sve to plaća!

☺ Otišao Mujo u zoološki vrt. Kada je došao do kaveza s majmunima, obrati se jednom majmunu koji je držao dvije banane u rukama: 'Hoćeš li mi dati jednu bananu?' A majmun mu odgovori: 'Dat ću ti obje ako mi kažeš kako si pobjegao.'

☺ Što je to ironija? Kad si ateist, a zoveš se Bogoljub!

☺ Što čudovišta rade prije spavanja? Provjere je li im Chuck Norris pod krevetom.

☺ Prodajem vola da školujem konja.

☺ Pita mali Perica tatu: 'Tata, tata, što to mama ima između nogu?' 'Raj, sine, raj!' 'A ti, tata, što ti imaš među nogama?' 'Ja imam ključ za raj.' 'Tata, moraš hitno promijeniti ključ! Susjed ga je već kopirao!'

☺ Ulovio student zlatnu ribicu koja mu kaže da će mu ispuniti jednu želju ako je pusti. 'Čekaj malo! Kako to samo jednu? Nisu li obično tri želje?' 'Eeee, sad je po Bolonji.'

☺ Što se dogodi kada dvije plavuše razdragano dotrče jedna drugoj u zagrljaj? Razbije se ogledalo.

☺ Došla stogodišnjakinja nas sud i razgovara s jednom službenicom: 'Dobar dan. Željela bih podnijeti zahtjev za razvod.' Službenica zbunjeno zatrepće i upita: 'Pa, vi imate 100 godina – što ste čekali do sada?' 'Čekala sam da mi djeca umru da ih ne sekiram.'

☺ Dolazi Mujo kući nakon posjeta ljubavnici, legne u krevet, pa se počne znakovito pribijati uz Fatu. 'Dragi, ne mogu večeras - boli me glava.' 'Što je vama ženama danas? Kao da ste se sve dogovorile!'

☺ Dolazi jednog dana Mujo bijesan kući, udara vratima i urla već pri ulasku u dnevnu sobu: 'Fato, priča se da me varaš s cijelim selom!' Fata mirno lakira nokte u kuhinji, pa procijedi: 'A, vel'kog mi sela - 30 kuća ...'

☺ Pijanog momka prate tamburaši iz birtije. Gleda to svećenik, pa mu kaže: 'E, nesrećo jedna, zar te takvi prate?' 'Bolje oni nego ti!'

☺ Vratio se Štef s ljetovanja u Australiji i priča ekipi u kafiću kako mu je bilo: 'Dečki, obećana zemlja! Stvarno smo imali sve što nam treba - barove s plesačicama za mene, odlične plaže za djecu, nove prijateljice za ženu, morske pse za punicu...'

☺ 'Doktore, koliko bih trebao biti visok za svoje kilograme?' 'Hmmm... Negdje oko četiri metra.' 'Znao sam! Svi zapeli – debeo, debeo – a ja sam zapravo nizak!'

☺ Štef pita premijera: 'Gospo'n premijer, a tko je smislio ove gospodarske mjere – političari ili znanstvenici?' Premijer: Mi, političari.' Štef: 'I mislio sam da je tako. Znanstvenici bi cijelu stvar prvo isprobali na majmunima.'

☺ Kad je Kristofor Kolumbo dalekozorom našao kopno Amerike ugledao je Chucka Norrisa kako mu maše s obale.

☺ Što je hrabrost? Kad muškarac na vlastitoj svadbi naruči pjesmu 'Nije život jedna žena'.

☺ Ja svojoj ženi svakog jutra donosim kavu u krevet. Ona je onda samo treba samljeti.

☺ Pita mama sina: 'Kako je bilo na testu?' 'Dobro.' 'Što ćeš dobiti?' 'Neopravdani.'

☺ Momak pita djevojku: 'Jesi li prije mene s nekim hodala?' 'Nisam - svi su imali auto.'

☺ Došao Mujo u Amsterdam i vidi prostitutku u izlogu, pa priđe, pokuca na staklo i pita: 'Koliko košta?' '50 eura.' 'Zvuči stvarno povoljno. Jel' to duplo staklo?'

☺ Momak u taksiju jede čokoladu i taksist mu kaže: 'Dečko, to će ti uništiti zube.' Momak odgovara: 'Moj djed je doživio 102 godine.' 'Zato jer je jeo čokoladu?' 'Ne, nego zato jer je gledao svoja posla!'

☺ Koja je to seksualna poza 84,87? 69 s PDV-om.

☺ 'Mama, hoću konja!' 'Dobit ćeš ga kad se udaš!'

☺ Tražim vračaru za dobro plaćen posao. Ona će znati gdje se treba javiti.

☺ Sreli se Mujo i Haso u gradu. Haso ostane iznenađen kad ugleda da Mujo nosi naušnice, pa ga pita: 'Mujo, pa od kad ti nosiš naušnice?' Mujo uzdahne: 'Od kad ih je Fata našla u autu.'

☺ Student piše roditeljima: 'Već mi se dugo ne javljate. Pošaljite mi 300 eura da znam da ste dobro!'

☺ Ulazi zgodna djevojka u apoteku i pita prodavača: 'Imate li kondome XXL?' 'Imamo. Koliko vam treba?' 'Ma, trenutno ništa. Sjest ću i pričekati da vidim tko će ih kupiti.'

'Nevjerojatno koliko vam je pas pametan - igra poker s vama!' 'Ma, nije baš toliko pametan. Kad ima dobre karte, uvijek maše repom.'

☺ Bacač koplja kaže klupskom kolegi: 'Danas se moram posebno potruditi, u gledalištu mi je punica.' Kolega odgovara: 'Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi.'

☺ 'Dragi, čini mi se da se karburator napunio vodom.' 'Znaš li ti uopće gdje se nalazi karburator?' 'Pa znam - u autu!' 'A gdje je auto?' 'U jezeru.'

☺ Samo se u ratu isplati biti promašen slučaj.

☺ Razgovaraju Fata i njena prijateljica: 'Čujem da si se zaposlila!' 'Da, radim kao ulična prodavačica.' 'I koliko košta jedan metar?'

☺ Mujo kaže Fati: 'Daj mi one čarape za golf!' 'A koje su ti to?' 'One s devet rupa.'

☺ Chuck Norris je glumio u svim nastavcima Ratova zvijezda - u ulozi Sile!

☺ Mladi bračni par ne priča već tri dana. Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše: 'Probudi me sutra u sedam sati. Tvoj muž.' Sutra se muž budi u pola deset i vidi papir na kojem piše: 'Probudi se, sedam je sati. Tvoja žena.'

☺ Chuck Norris ima pečat.

☺ 'Prijatelju, primi moje iskreno saučešće. Sigurno nije lako izgubiti punicu.' Ne, nije lako. Već sam počeo misliti da je nemoguće!'

☺ Odsjeli Mujo i Haso u hotelu i izboli ih komarci. Žale se oni recepcionaru, a ona ih pita: 'Jeste li ostavili upaljeno svijetlo?' 'Jesmo.' 'Zato su i došli.' Sljedeće večeri oni ugase svijetlo i dođu im krijesnice. 'Mujo! Evo ih opet, ali s baterijama!!!'

☺ Mujo svrati do ljubavnice na jutarnji seks. Nakon jedno pola sata akcije čuju ključ u vratima. Ljubavnica prošapće prestrašeno: 'Ajme, evo mi muža, Mujo! Skači kroz prozor!' Mujo razrogači oči: 'Jesi ti normalna, pa na 13. katu smo?!' Ljubavnica ga lupi po ramenu: 'Pa, nisi valjda praznovjeran!'

☺ Što treba dati slonu ako ima proljev? Puno prostora.

☺ Zašto plavuša nosi sat na nozi? Da ide u korak s vremenom.

☺ 'Perice, zašto si prepisivao na testu', pita učiteljica. 'Ali, kako znate?' 'Pa u 18. pitanju tvoja je kolegica napisala 'ne znam', a ti si napisao - ni ja!'

☺ Dobio mesar sina i pita ga prijatelj: 'Koliko je mali težak?' 'Četiri kilograma s kostima', odgovara ponosno mesar.

☺ Svađaju se muž i žena. 'Ti si tako nesposoban! Kad bi postojalo natjecanje u nesposobnosti ti bi sigurno osvojio drugo mjesto!' 'Drugo? Zašto ne prvo?', zbunjeno pita muž. 'Zato jer si nesposoban!'

☺ Mujo ispraća punicu na aerodrom. Nakon što zrakoplov napokon poleti Mujo ga prati pogledom i kaže: 'Bože, sad je uzmi, sad ti je najbliže.'

☺ Došla Fata kod stomatologa pa raširila noge. 'Gospođo, ja sam stomatolog, a ne ginekolog', kaže njoj zubar. 'Jesi li ti mojem Muji napravio protezu prošle nedelje?' 'Jesam.' 'E, pa sad je vadi!'

☺ Što kažu vlasnici kladionice kada ustanu ujutro? Ne daj Bože nikome!

☺ Pita učiteljica Pericu kad se beru jabuke, a on kao iz topa: 'Kad susjed ode iz dvorišta!'

☺ Što je to optička iluzija? Kad netko izgleda inteligentno zahvaljujući naočalama.

☺ Dogurao Mujo i do devedesete godine i dođu novinari u njegovo selo, pa ga pitaju kako je doživio takvu starost. Na kraju ga jedna mlađa novinarka upita: 'Recite nam, molim vas, kako vas služi ona stvar... znate, u krevetu?' Mujo progunđa u bradu: 'Ma, isto kao i onaj moj unuk!' Novinarka se zbuni: 'Oprostite, ne razumijem.' Mujo uzdahne: 'Pa, lijepo - ja mu nađem posao, a on neće radit!'

☺ Kaže Fata Muji usred teške bračne svađe: 'Bolje bi bilo da sam se udala za vraga!' Mujo se nasmije i ispali kao iz topa: 'Kao prvo to bi bio kraj za vraga, a kao drugo - brak između bliskih rođaka nije dozvoljen!'

☺ Prodajem lijep padobran, neotvaran, samo jednom korišćen. Malo prljav.

☺ Žena kaže ljubavniku: 'Postoje dva mjesta gdje bih voljela da me ljubiš.' 'Gdje? Gdje? Brzo mi reci!' 'Acapulco i Kanarski otoci.'

☺ 'Sine, drogiraš li se ti?' 'Ne, tata! Otkuda ti to?' 'Rekla mi je jedna ptičica.' 'Ti pričaš s pticama, a mene optužuješ da se drogiram!'

☺ Plavuša se žali prijateljici: 'Danas je stvarno teško biti majka. Eto ja, na primjer, ne znam gdje mi je glava od silnih briga - tražim pelene, tražim dudu, tražim dječji dodatak, tražim mu oca...'

☺ Došli Mujo i Fata na Jadran i nakon nekoliko dana Mujo priupita Fatu: 'Fato, zašto mi uvijek idemo na obične plaže? Mogli bi jednom na nudističku!' Fata ga poprijeko pogleda: 'Ma, da! Pa još da svi znaju da sam se udala zbog novca...'

☺ Rođendani su vrlo korisni - što ih više imamo, to duže živimo.

☺ Prilazi medicinska sestra mladoj mami u rodilištu: 'Joj, baš vam je slatka beba!' Ova namrgođeno odgovara: 'Pa, mora biti slatka, kad sam umjesto kontracepcije greškom uzela djedovu tabletu saharina!'

☺ Pita mladić liječnika: 'Doktore, može li se na WC-u dobiti spolna bolest?' 'U principu može, ali je malo neudobno.'

☺ Dolazi liječnik do zabrinutog pacijenta. Ovaj ga pita: 'Doktore, što mi je?' 'Ne znam, ne znam...' 'A kad ćete znati?' 'Sutra poslije obdukcije.'

☺ Na svečanom otvorenju trgovine u jednom gradu razgovaraju plavuša radnica i plavuša kupac: 'Bok, ti radiš ovdje', pita prva. 'Da', odgovara druga. 'A otkad?'

☺ Sretnu se dva psihijatra. 'Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?' 'I vi ste dobro.'

☺ Donio pijetao nojevo jaje pred kokoši, pa kaže: 'Dame, nije da vam nešto zamjeram, ali vidite kako se to radi u inozemstvu!'

☺ Došla žena kod doktora i kaže: 'Treba mi potvrda da ne idem na posao.' 'Pa što vam fali?' 'Pa potvrda!'

☺ Vrhunac pijanstva je kad uđete u taksi, vozač vas pita kamo želite, a vi mu se na njega izderete: 'Šta tebe briga kamo ću ja!'

☺ Razgovaraju dvije plavuše: 'Zamisli, jučer kad je nestalo struje ostala sam sama u liftu sat vremena!' 'Ma, nije to ništa. Ja sam ostala tri sata na pokretnim stepenicama!'

☺ Kaže doktor Muji: 'Morate na analizu dati krv, mokraću, stolicu i spermu, pa kad rezultati budu gotovi dođite kod mene. A Mujo ga upita: 'Da im ja, doktore, ostavim gaće, pa neka uzimaju kad im šta treba?'

☺ Zašto se masturbacija cijeni više od seksa? Zato jer se radi o ručnom radu.

☺ Dvojica ljudoždera, otac i sin, lutaju džunglom u potrazi za ručkom. Odjednom naiđu na mladu zgodnu turisticu koja je očigledno zalutala. 'Tata, hoćemo je pojesti?' 'Ne, sine. Nju ćemo odvesti kući... a mamu ćemo pojesti!'

☺ Perica se obraća ocu: 'Tata, tata, kako leti avion?' 'Ne znam, sine.' 'A kako brod ne potone?' 'Nemam pojma, Perice.' 'Tata, a kako radi TV?' 'Ne znam, sine.' Malo kasnije: 'Tata, dosađujem li ja tebi kad te stalno nešto pitam?' 'Ne, sine, jer kako ćeš naučiti ako ne pitaš?'

☺ Mujo zove tatu i kaže: 'Odlučio sam napustiti elektrotehnički fakultet! Dosta je bilo ovih deset godina - prelazim na medicinu!' Otac mu odgovara: 'Kako hoćeš - ja i djed ostajemo.'

☺ Tuširaju se dvije plavuše i jedna zamoli drugu: 'Dodaj mi, molim te, onaj šampon!' 'Pa, imaš šampon pokraj sebe.' 'Da, ali na tom piše da je za suhu kosu, a meni je kosa mokra.'

☺ Juri bik Muju oko kuće, a Fata mu se dere: 'Ne trči tako brzo - dobit ćeš infarkt!' 'Bolje infarkt nego tele! '

☺ 'Samo uđi i ne obaziri se na psa', govori domaćin svom gostu. 'Znači, nije opasan? Ne grize?' 'Upravo to želim i saznati - jutros sam ga kupio.'

☺ Svađaju se Mujo i susjeda. Kaže njemu susjeda: 'Da ste kojim slučajem moj muž, sipala bih vam otrov za štakore u piće!' 'A da ste vi kojim slučajem moja žena, ja bih ga i popio!'

☺ Bračni par želi kupiti dvorac. Prilikom razgledavanja pitaju oni vlasnika: 'Ovo je prilično povoljna cijena koju tražite. Sigurno postoji neki problem. Možda imate duhove?' 'Bez brige, ja ovdje živim već 600 godina i nisam vidio nijednog.'

☺ Chuck Norris je dvaput odslužio doživotni zatvor.

☺ Razgovaraju dvije susjede: 'Susjeda, tko je onaj zgodni frajer kojeg si jutros ispratila iz stana?' 'A, to je student četvrte godine medicine...' 'Redovan?' 'Ma, ne - samo kad mi je muž na putu.'

☺ Što vozi Spider-Man? Pauka!

☺ Mujo užurbano ulazi kod zubara i kaže mu: 'Doktore, treba izvaditi zub, ali bez anestezije - samo ga iščupajte i završite s tim.' 'Uf, bilo bi dobro da su i ostali moji pacijenti tako hrabri! O kojem zubu je riječ?' 'Ženo, pokaži mu zub koji te boli!'

☺ Nose Mujo i Haso akumulator od kamiona na punjenje. Mujo razmišlja naglas: 'Uf, baš je težak ovaj akumulator! Ruke će mi otpasti! Što će tek biti kad ga napunimo?'

☺ Što je za plavušu svjetlosna godina? Dvanaestomjesečni račun za struju.

☺ Bio Ivica kod Perice na ručku. Prije nego su počeli jesti, pita Ivica začuđeno: 'Vi se ne molite prije ručka?' A Perica odgovara: 'Ne, naša mama dobro kuha.'

☺ Pita čovjek plavušu: 'Jesi li ti Bojana?' A ona odgovara: 'Ne, Bojan je mene.'

☺ Razgovaraju dva trenera: 'Pogledajte samo koliko je jak moj igrač. Prošle sezone je slomio četiri kosti.' 'Pa, kosti mu, čini se, stvarno brzo zarastaju!' 'Ma, ne! Nije lomio svoje kosti.'

☺ Srela se dva prijatelja i jedan pita drugog: 'Što ima novo u tvojoj firmi?' 'Ma, tražimo novog blagajnika.' 'Pa, zar niste prije mjesec dana zaposlili novog blagajnika?' 'Jesmo - baš njega i tražimo!'

☺ Ide pijanac ulicom i prska zaprašivačem oko sebe. Prilazi mu čovjek i pita ga: 'Zašto prskaš, sinko?' 'Prskam protiv krokodila.' 'Ali ovdje nema krokodila.' 'Pa nema kad prskam.'

☺ Smiješi nam se bolje sutra. Štoviše, umire od smijeha!

☺ Englez: 'Moja žena je kao lavica!' Francuz: 'A moja je kao leptirić!' Mujo: 'Bogme ni moja na čovjeka ne liči!'

☺ Sjedi Mujo za stolom i pita: 'Fato, što je to - Šest nogu, dvije vise, dvije glave isto misle?' 'Da nije zagonetka!?' 'Je, Fato, zagonetka, reci odgovor.' 'Odgovor.' 'Joj, glupe žene, odgovor na pitanje?' 'Koje pitanje?' 'Šest nogu, dvije vise, dvije glave isto misle?' 'A, to! Mujo na magarcu.'

☺ Što je plavuša napravila da bi imala siguran seks? Zaključala vrata od auta.

☺ 'Doktore, trebam potvrdu da ne mogu raditi.' 'A što vam fali?' 'Pa ta potvrda!'

☺ Ušle dvije Dubrovčanke u pekaru i kupile kiflić. Kad su izašle, reče prva Dubrovčanka: 'Ovaj kiflić je baš kroasan!'

☺ Jedno vrijeme je bila velika kampanja protiv alkohola, pa su izvješeni plakati s naslovom: 'Alkohol polako ubija'. Na jednom je netko dopisao rukom: 'Nama se nikud ni ne žuri!'

☺ Došao čovjek kod doktora. U nosu mu je mrkva, u lijevom uhu krastavac, a u desnom banana. 'Doktore, što nije u redu sa mnom?' 'Pa, vidite, vi se nepravilno hranite.'

☺ Pita zgodna djevojka prodavača: 'Koliko košta ova čokolada?' 'Poljubac po komadu.' 'Dobro, uzet ću pet komada - baka će platiti.'

☺ Sjedi Mujo u kafiću i pije pivo. Kad je popio pola flaše, potjeralo ga na zahod, pa razmišlja kako da ode na WC, a da mu netko ne popije pivo. Nakon nekog vremena se sjeti i napiše na komadiću papira 'pljunuo sam u pivo', pa ga ostavi pokraj svog pića i ode na toalet. Kad se vratio iz WC-a nađe još jedan papir pokraj svog, a na njemu piše: 'I ja sam'.

☺ Ona njemu šalje SMS poruku: 'Najdraži moj, ako spavaš, pošalji mi svoje snove, ako se smiješ, pošalji mi svoj osmijeh, ako plačeš, pošalji mi svoje suze. Volim te!' On joj odgovara: 'Sjedim na zahodu. Što želiš da ti pošaljem?'

☺ Plavuša se žali u knjižnici: 'Knjiga koju sam posudila prošli tjedan je nevjerojatno dosadna. Ima previše imena, a priča je nikakva.' Knjižničar odgovara: 'A vi ste, znači, osoba koja je uzela naš telefonski imenik.'

☺ Koji je glavni uzrok razvoda? Brak!

☺ Kako hakeri bildaju? Dižu Windowse.

☺ Mujo: 'Fato, daj mi one golf čarape!' Fata: 'Koje su ti to?' Mujo: 'One s devet rupa!'

☺ Zaljubljena plavuša kaže dečku: 'Vidi, dragi, kako se one dvije ptice ljube na grani...' Dečko joj veselo odgovara: 'Mogli bi i mi!' Plavuša: 'A ako se grana slomi?'

☺ Sjedi Fata s prijateljicama na kavi i razgovara, i nakon nekog vremena se tema, kako to obično biva, premjesti na kilograme i dijete. Jedna prijateljica spominje svoju dijetu, druga pak svoju, i obje su izgubile jedva tri kilograma u mjesec dana. Fata otpije gutljaj kave i ponosno kaže: 'E, drage moje, ja izgubila pet kilograma u dva dana!' Ove dvije zakolutaju očima i pitaju: 'Pa kako?' Fata se nasmije i odgovori: 'Jednostavno ... luk, mrkva, salata, krumpir...' Jedna je pita: 'Jesi ih kuhala ili pirjala?' Fata odgovori: 'Nijedno ni drugo, već kopala!'

☺ Natjecao se Mujo u 'Milijunašu' i zapeo na jednom pitanju. Zove on Fatu da mu pomogne: 'Fato, brzo reci, gdje su Alpe?' 'A otkud da ja znam, ti si zadnji pospremao stan.'

☺ Ljube se mladić i djevojka u parku ispod vedrog i zvjezdanog neba. U jednom trenutku on kaže: 'Dušo, hoćeš da ti pokažem Velikog Medvjeda?' 'Jesi lud? Netko će nas vidjeti!'

☺ Ruča Ivica juhu i kuka. Ivica: 'Mama, ja stvarno ne volim juhu.' Mama: 'Pa, ti zamisli da je to nešto što ti voliš.' Ivica: 'E pa, ti zamisli da je ovo prazan tanjur i odnesi ga.'

☺ Dobra vila mi je ispunila dvije želje. Treći put nisam mogao.

☺ Debela žena kaže premršavom mužu: 'Kad se tebe gleda, moglo bi se pomisliti da na svijetu vlada glad.' Muž: 'A kad se tebe gleda, moglo bi se pomisliti da si ti tome kriva.'

☺ 'Poslao sam ženu na ljetovanje u nudistički kamp!' 'Stvarno? Pa, kako to?' 'Ma, dosadila mi je! Stalno kuka kako nema što obući.'

☺ Koja je razlika između zahoda i groblja? Nikakva - kad se mora, mora se!

☺ Kako se zove simbioza između biljnog i životinjskog svijeta? Sarma!

☺ 'Koje su bile zadnje riječi tvog profesora iz biologije?' 'Poznajem ovu vrstu zmije. No, ne bojte se, nije otrovna.'

☺ Užasno osjećam ovu krizu - vozim auto bez krova, pijem staro vino, jedem pljesnivi sir...

☺ Jednom su Chuck Norris i Superman rušili ruku za okladu. Gubitnik je morao nositi gaće preko hlaća do kraja života.

☺ Zašto 17 plavuša čeka ispred diska? Jer ne mogu ući ispod 18.

☺ 'Joj, baš ti je lijepo krzno! Koliko te je koštalo', uzvikne jedna žena promatrajući bundu svoje susjede. 'Jedan poljubac.' 'Koji si ti dala svom mužu?' 'Ne. Koji je on dao kućnoj pomoćnici.'

☺ Zašto plavuša nosi kacigu na glavi kad ide u kafić? Da joj alkohol ne udari u glavu.

☺ Sjedi majka s dvoje djece u autobusu i jedno dijete odgrize nekom čovjeku prst. Majka se počne derati na dijete, a čovek je smiruje:'Ma, nije to ništa, sve je u redu.' A majka mu odgovara: 'Ma, nije u redu, prst po prst, pa kad dođemo kući, neće jesti!'

☺ Mužu je rođendan i žena ga pita što bi htio kao poklon. Muž kaže: 'Pušku.' 'Ma, kakva puška! Ne može.' 'Ipak, ja bih pušku...' 'Rekla sam ti - puška NE!' 'Ali ja bih pušku.' 'Rekla sam ti, nema šanse da dobiješ pušku! Pa, tko ovdje odlučuje – ti ili ja?' 'Ti. Ali, kad bih imao pušku...'

☺ Pita učiteljica Pericu: 'Kaži mi Perice, kad ja kažem – 'vrijeme je da se udam' - u kojem vremenu sam to rekla?' Perica: 'U krajnjem!'

☺ Chuck Norris je oteo vanzemaljce.

☺ Kako se ljudi izležavaju u Černobilu? Dignu svih osam u zrak.

☺ Svekar kaže zetu: 'Sad kad si se oženio, nadam se da više nećeš raditi gluposti.' 'Neću, ovo je bila zadnja.'

☺ Leži Fata na intenzivnoj. Izlazi doktor i kaže Muji: 'Fata ne izgleda dobro.' 'Znam, doktore, ali dobro kuha i dobra je s djecom.'

☺ Mujo vodi ljubav s Hasinom ženom. Odjedanput njoj zazvoni mobitel, ona se javlja, a Mujo će: 'Tko je bio?' 'Haso, kaže da je s tobom na kuglanju!'

☺ Žena ulazi u kuhinju i zatiče muža kako stoji s mlatilicom za muhe u ruci. 'Što to radiš?' 'Lovim muhe.' 'I? Jesi li ubio koju?' 'Da, tri mužjaka i dvije ženke.' 'Ma, kako znaš koje su koje?' 'Tri su bile na konzervi od piva, a dvije na telefonu.'

☺ Mujo polaže ispit iz protupožarne zaštite. Član komisije mu postavlja pitanje: 'Koje korake treba napraviti u slučaju iznenadnog požara?' 'Jako velike i vrlo brze!'

☺ Otišao Mujo na službeni put i za to vrijeme ga Fata varala. Svaki put kad ga je prevarila ubacila je zrno graha u kartonsku kutiju koju je držala ispod kreveta. Kad se Mujo vratio s puta nađe tu kutiju, a u njoj tri zrna graha i 20 maraka. Pita on nju: 'Fato, što ti je ovo?' 'Pa eto, svaki put kad sam te prevarila, ja sam ubacila zrno graha.' 'Broji Mujo i kaže: 'Pa dobro, samo tri? A što je ovih 20 maraka?' 'Pa svaki put kad se nakupila kila, ja sam prodala!'

☺ Zašto tri policajca zajedno idu u ophodnju? Jedan zna čitati i pisati, a druga dvojica su osiguranje za genijalca!

☺ Nema više viceva. Ivica je maturirao, a plavuša se ofarbala!

☺ Dođe mladić u dućan i kaže prodavačici plavuši: 'Molim Vas tri kondoma.' A plavuša ga pita: 'Za ovdje ili za van?'

☺ Razgovara Fata s prijateljicom: 'Fato, što je tvoj Mujo po zanimanju?' 'Agronom muzičkog smjera.' 'Pa što radi?' 'Čuva ovce i svira frulu.'

☺ Zašto plavuša ulijeva vodu u računalo? Da surfa po internetu.

☺ 'Baš vam je pametna beba', kaže prolaznik u parku mladoj majci. 'Naravno da je, išla je sa mnom devet mjeseci u gimnaziju.'

☺ Vidi Haso Muju kako, u znoju, kopa rupu. Što će ti ta rupa, čovječe?' 'Ma, pusti, moram se slikati za osobnu, pa kažu, treba slika do ramena.' Sutra prolazi Haso istim putem, a Mujo kopa drugu rupu. 'Pa što će ti još jedna rupa?' 'Ma, pusti ih, sad kažu da treba dvije slike.'

☺ Baka i Ivica sjede u crkvi. Kaže baka Ivici: 'Ivice, tiho sam prdnula.' Ivica joj odgovara: 'Bako, moraš pod hitno promijeniti bateriju u slušnom aparatiću.'

☺ Kako Chuck Norris pije vodu iz pipe? Na eks!

☺ Što kaže Smrt kad pozvoni na vrata, a otvori joj Chuck Norris? Maskenbal!

☺ Mama pita kćer: 'Dušo, zašto si tako tužna? Što se dogodilo?' 'Ma, onaj moj me strašno uvrijedio.' 'Pa, što je rekao?' 'Da s godinama sve više sličim na tebe!'

☺ Što je to dugačko 12 centimetara što žene vole držati u ruci? Novčanica od 100 eura!

☺ Došao mladić kod svećenika na ispovijed i kaže: 'Oženio sam se.' Svećenik mu zbunjeno odgovori: 'Mladi gospodine, pa to nije grijeh.' Mladić odgovara svećeniku: 'Ja se svejedno kajem.'

☺ Voze se Štef i Joža s vatrogasne zabave. Štef vozi, dok Joža spava na sjedalu do. Zaustavi ih policajac: 'Dobra večer.' 'Hik... bogdaj.' 'Vaše dokumente, molim.' 'Izvolite... hik!' Joža i dalje spava. Policajac: 'Gospon, jeste kaj pili?' 'A tak...jedan gemištek.' A Joža se trzne i vikne: 'I meni jedan, lepo prosim!'

☺ Natjerala Fata svog dvanaestogodišnjeg sina Mujicu da se okupa - prvi put u životu. Trlja Mujica ruke i prsa, trlja, pa viče: 'Mamaaa, skinuo sam prvi sloj!' 'Tako, sine, samo trljaj!' 'Mamaaa, skinuo još jedan sloj!' 'Tako, sine, tako.. Trljaj samo!' Prođe još nekoliko minuta, a Mujica sav sretan vikne: 'Mamaaa, našao sam onu majicu koju sam izgubio prošle godine!'

☺ Zašto na vratima policijskog vozila piše 'policija'? Da policajci ne bi ulazili kroz prtljažnik.

☺ Pita Perica tatu: 'Tata, kako je to kad si pijan?' 'Pa... Vidiš, sine, ona dva drveta? E, pijani ljudi vide četiri.' 'Tata, ali ja vidim samo jedno drvo.'

☺ Zašto plavuše mijenjaju pelene svojoj djeci samo jednom mjesečno? Na paketu piše: 'Do 10 kg'.

☺ Dođe Mujo na granicu i carinik ga pita ima li što za prijaviti. Mujo kaže da nema, ali ga carinik sumnjičavo pogleda i odluči on to provjeriti. Gleda on tako ispod sjedala, volana, i tako stigne do prtljažnika, a unutra kalašnjikov. 'Kažeš da nemaš ništa za prijaviti, a voziš AK-47 u prtljažniku! Jesi ti lud?' 'Ma, nije to puška! To je kalkulator!' 'Ma kakav kalkulator?' 'Pa, imam neke neriješene račune!'

☺ Djevojka: 'Gdje je moj rođendanski poklon?' Dečko: 'Vidiš li onaj crveni ferrari ispred one zgrade?' Djevojka: 'Da, da! Vidim ga!' Dečko: 'E, pa u takvoj istoj boji sam ti kupio lak za nokte.'

☺ Za pokrivanje rupa u fondu mirovinsko-invalidskog osiguranja uvode se nova prometna pravila: Osobe starije od 58 godina smiju prelaziti cestu i za vrijeme crvenog svjetla. Osobe starije od 63 godine moraju prelaziti cestu za vrijeme crvenog svjetla.

☺ Ulazi pijan tip u kafić i viče: 'Sretna Nova godina!' 'Ma, kakva Nova godina u veljači?' 'Veljača?! Ubit će me žena, nikad se još nisam vratio tako kasno!'

☺ Presretne pljačkaš čovjeka u skupom odijelu, izvadi pištolj i zaprijeti: 'Daj mi sav SVOJ novac!' 'Ali... Ja sam... Političar.' 'Dobro onda, daj mi sav MOJ novac!'

☺ Kuca plavuša po stupu ulične rasvjete kad naiđe policajac i pita je: 'Zašto kucate ovdje?' Plavuša odgovara: 'Pa, piše da se iznajmljuje stan, ali nitko mi ne otvara!' Policajac: 'Baš čudno, a i svjetlo im gori...'

☺ Kupio Mujo za rođendan Fati dijamantski prsten. Sretne ga Haso i pita: 'Mujo, zar nije Fata za rođendan željela sportski auto?' 'Ma, je, ali gdje ću naći lažan auto?!'

☺ Žali se Mujo Hasi: 'Ukrali su mi sve kreditne kartice!' 'I jesi prijavio policiji?' 'Nisam i neću!' 'Zašto?' 'Pa taj koji mi ih je ukrao manje troši nego moja žena.'

☺ Chuck Norris je lupio kiklopa među oči.

☺ Razgovaraju Joža i Štef: 'Štef, kak' ti je u braku?' 'Loše. Mislil sam da mi bu žena kuhala kao moja mama, a ona pije kao moj tata!'

☺ Zašto plavuša otvara mlijeko u trgovini? Jer piše - 'ovdje otvoriti'.

☺ Zaposlio se Mujo kao kustos ali ništa nije znao, pa je počeo izmišljati. 'Dragi posjetitelji, ovo vam je lubanja poznatog cara Hase I.' Jedan od posjetitelja upita: 'A ova manja?' Mujo: 'Isto njegova, ali kad je bio mali.'

☺ 'Prijatelju, primi moje iskreno saučešće. Sigurno nije lako izgubiti punicu.' 'Nije lako... Već sam počeo misliti da je nemoguće!'

☺ 'Zove žena muža na mobitel i dere se: 'Gdje si ti, idiote?!' Muž: 'Draga, znaš onu zlatarnu gdje si se zaljubila u onu ogrlicu za koju sam ti rekao da će jednog dana biti tvoja?' Žena: 'Daaaa?' Muž: 'E, pa ja sam u kafiću preko puta.'

☺ Dolаzi prodаvаč usisivаčа kod bаbe nа vrаtа: 'Evo, imаmo nove...' Prekida ga baba: 'Nemаm jа novaca, sinko!' 'Mа, sаmo mаlа demonstrаcijа', uđe on i iz vreće istrese gomilu bаlege bаbi nа tepih: 'Ako usisivаč ovo ne pokupi do zаdnje mrvice, jа ću to pojesti!' 'E Bogа mi hoćeš, sinko, meni su jučer isključili struju!'

☺ Koristan nutricionistički savjet:<br>Ako se plašite da ćete se udebljati, prije obroka popijte čašicu rakije. Rakija otklanja osjećaj straha!

☺ Kontrolni toranj obraća se Muji koji pilotira zrakoplovom: 'Molimo vas da nam kažete vašu visinu i položaj.' Mujo: '180, sjedim.'

☺ Budi se Mujo iz kome nakon prometne nesreće i pita: 'Gdje se ja to nalazim?' Odgovara mu netko: 'U sobi broj 11.' 'U bolnici ili zatvoru?'

☺ Znate li da su opatice djevice samo u oko deset posto slučajeva? Ostalih 90 posto je rođeno u drugim horoskopskim znacima.

☺ 'Halo, je li to policija?' 'Da, izvolite!' 'Dvije cure se tuku za mene.' 'Pa, što je tu loše' 'Ružna pobjeđuje!'

☺ Zašto policajac razbija čekićem staklo u prepunom autobusu? Mora na zahod, a na prozoru stoji natpis: 'Razbiti staklo u slučaju nužde!'

☺ Sudac pita osuđenog: 'Zašto ste ubili svoju suprugu, a ne njenog ljubavnika?' 'Bilo mi je lakše ubiti jednu ženu nego svaki dan novog muškarca.'

☺ Mujo govori Hasi: 'Moja žena je anđeo!' Haso: 'Blago tebi - moja je još živa!'

☺ Kako prepoznati oženjenog muškarca koji sjedi u parku na klupi? Kad dođe smetlar, on odmah digne noge!

☺ Plavuša vozi i na semaforu udari auto ispred sebe. Izlazi ljuti vozač i dere se na sav glas: 'Ma, jesi li ti uopće polagala vozački ispit?!' 'Sigurno deset puta više nego vi!'

☺ Ide Jura ulicom, ispod oka mu ogromna masnica. Sretne ga Franc i zapita: 'Što ti se to dogodilo?' 'Zviznuo me Štef!' 'A čime tako krvnički?' 'Rajčicom!' 'Ma ne zafrkavaj me! Ne može ti rajčicom napraviti takvu masnicu. Kakva je to rajčica?' 'Konzervirana!'

☺ Prelaze most slon i miš. Kad su došli na sredinu most pukne! Sav prljav, miš ustane, pa kaže slonu: 'Jesam li ti lijepo rekao da trebamo ići jedan po jedan?!'

☺ Mujo se zaposlio u muzeju. Nakon nekoliko dana pozove ga šef: 'Mujo, nismo zadovoljni tvojim radom.' 'Pa stvarno mi nije jasno u čemu je problem. Radim ovdje tek dva dana, a već sam prodao dva Picassa.'

☺ Došli doktor i policajac na uviđaj nesreće gdje je bilo dosta povrijeđenih i mrtvih. Doktor pregledava: 'Ovaj je mrtav. I ovaj je mrtav. A i ovaj mi se čini mrtav...' Odjednom taj malo jaukne, podigne glavu i kaže: 'Eeej, ja sam živ!' Na to ga policajac udari pendrekom po glavi: 'Ma, jel' ? Sad ti znaš bolje od doktora!'

☺ Chuck Norris je rekao Lari da nema izbora!

☺ Danju laje, a noću pliva - što je to? Puničina proteza.

☺ Stari doktor kaže mladom kolegi: 'Vidite, medicina je toliko napredovala da praktično više ni jedan čovjek nije zdrav.'

☺ Šta je gore od žirafe koja ima upalu grla? Stonoga koja ima ravne tabane.

☺ Došla plavuša kod urara promijeniti bateriju na satu. Urar pogleda sat, okrene ga u rukama i reče: 'Curo draga, ovaj sat nema bateriju, on ide na navijanje.' Plavuša uzme sat u ruke, duboko udahne i zadere se iz svog glasa: 'Hrvatska, Hrvatska, Hrvatskaaa!'

☺ Dolazi mladić u apoteku. 'Pet kutija prezervativa, molim.' 'Trebate li vrećicu', upita apotekarka. 'Ne treba, djevojka je stvarno lijepa.'

☺ Što je to dva jaja i 100 zuba? Krokodil. A što je to 100 jaja i dva zuba? Dom penzionera.

☺ Razgovaraju dvije plavuše: 'Doktor mi je rekao da sljedećih tjedan dana živim samo na jabukama.' A ova druga komentira: 'A što ako padneš?'

☺ Došao momak u trgovinu i pita prodavačicu da li ima kondome s ukusom maline. 'Nemamo', odgovara prodavačica. 'A možda breskvu?' 'Nemamo.' 'A s okusom jabuka?' 'Nemamo. Nego, misliš ti s njom spavati ili pravit kompot?'

☺ Dolaze doktoru mlada zgodna djevojka i s njom jedna sva naborana starica. Doktor: 'Skinite se.' Starica: 'Oprostite! Mi smo došli radi mene.' Doktor: 'Pa dobro. Onda isplazite jezik.'

☺ Što je plavuša napravila kad je čula da se 90 posto nesreća događa u blizini kuće? Odselila je.

☺ Australijom skače ženka klokana i svakih 100 metara stane. Iz tobolca joj izviri pingvinčić i povraća. Na Antarktiku u grupi pingvina, sjedi mali klokan, povremeno kihne i zapsuje: 'Nabijem ih i razmjenu učenika!'

☺ Dolazi mlađa žena u butik: 'Kupila bih mužu jednu lijepu kravatu, neku koja će istaknuti njegove oči.' Prodavačica: 'Svaka kravata lako muškarcu istakne oči - samo je treba dobro zategnuti.'

☺ Znate li zašto vojna mornarica prima više neplivača nego plivača? Duže će braniti brod!

☺ Zašto plavuša vozi kabriolet? Zato jer treba mjesta za noge.

☺ Muškarac izveo djevojku u BMW-u, pa kaže u jednom trenutku: 'Nešto sam sakrio od tebe.' 'Što?' 'Oženjen sam i imam dijete.' 'Uf, baš si me uplašio. Ja sam mislila da možda BMW nije tvoj.'

☺ Došao je i petak, i Mujo sav sretan zbog dobre ideje kaže Fati: 'Fato, hajde da si priuštimo jedan lijep vikend.' Fata ga veselo pogleda i odgovori: 'Može, Mujo! To ti je odlična ideja!' Mujo se nasmije i veselo reče: 'Dobro, onda se vidimo u ponedjeljak!'

☺ Plavuša šalje pismo, a službenik ju upozorava: 'Gospođice, nalijepili ste previše poštanskih maraka na ovo pismo!' 'O, bože! Nadam se da neće otići predaleko.'

☺ Negdje na moru dva lava pobjegla iz cirkusa i hodaju plažom. Jedan lav kaže: 'Ja stvarno ne razumijem ove ljude. Špic je sezone a na plaži nema žive duše!'

☺ Što viče plavuša djetetu koje ulazi u more? 'Nemoj daleko, ima grčeva!'

☺ Zašto plavuša ulazi u dućan s rukavicama? Zato što namjerava kupiti oštro brašno.

☺ Došao Mujo u kafanu i počeo častiti: 'Konobar, piće meni, piće tebi, piće cijeloj kafani.' I tako cijelu noć. Konobar mu na kraju hoće naplatiti, ali Mujo nema ni novčića. Konobar ga izvede van, nalupa ga i izbaci na ulicu. Sutra navečer, opet ista scena: 'Konobar, piće meni, piće tebi, piće cijeloj kafani.' Opet kad je došao račun, Mujo nema novaca. Konobar ga izbaci i nalupa. Sutra navečer došao Mujo i kaže: 'Konobar, piće meni, piće cijeloj kafani!' 'A što je sa mnom', pita konobar. 'Nema tebi', kaže Mujo, 'gadan si kad popiješ.'

☺ Pita Mujo Hasu: 'Zašto, bolan, sjediš na prozoru dok tvoja žena pjeva?' 'Da ne pomisle ljudi da je tučem!'

☺ Pametan muškarac + pametna žena = romansa Pametan muškarac + glupa žena = afera Glup muškarac + glupa žena = dijete Glup muškarac + pametna žena = šoping

☺ Sudac izriče presudu krhkom starčiću: 'Za to krivično djelo vas osuđujem na deset godina zatvora!' 'Gospodine suče, imajte obzira prema meni. Imam 77 godina, ne vidim i ne čujem, jedva se krećem, imam reumu, šećer i stalne bolove u kičmi...' 'Dobro onda, odsluži koliko možeš!'

☺ Pitaju Muju: 'Koje djevojke više voliš - one koje pričaju puno ili one druge?' A Mujo odgovara: 'Koje druge?!?'

☺ Šta se dogodilo Alexanderu Grahamu Bellu kad je uključio prvi telefon? Imao je dva propuštena poziva od Chucka Norrisa.

☺ Zašto plavuša pije sok od naranče pola sata? Zato jer na njemu piše 'koncentrirano'.

☺ Što kaže plavuša kad vidi da je rodila blizance? 'Bože, tko li je drugi otac?'

☺ Dođe Perica kod majke i pita: 'Mama, lete li anđeli?' 'Lete, dušo.' 'Sinoć sam čuo kako tata našu novu kućnu pomoćnicu zove anđelom. Kad će ona poletjeti?' 'Već sutra, dušo.'

☺ Pita susjed malog Pericu: 'Perice, zašto ti je otac danas bio u školi?' 'Pozvala ga učiteljica da se žali na mene.' 'I što se dogodilo?' 'Ništa. Učiteljica je rekla da pozovem majku kako bi se njoj mogla požaliti na oca.'

☺ Gost dolazi u kuću proizvođača prezervativa, a u kući dječja vriska i cika. Krene prebrojavati i nabroji u njoj čak 15 djece. 'Zar su sve ovo vaša djeca?', upita gost. 'Jesu.' 'Pa, za jednog vlasnika tvornice prezervativa to baš i nije neka reklama.' 'To i nije reklama - to su reklamacije.'

☺ Otišao Mujo kod liječnika jer mu je dosadio seksualni život s Fatom u nadi da će dobiti savjet kako razbiti monotoniju. Doktor mu preporuči da predloži Fati da malo obrije međunožje jer to uglavnom djeluje stimulativno na većinu muškaraca. Ode Mujo kući i predloži Fati tu ideju, a ona mu kaže: 'To ne dolazi u obzir. Smijat će mi se cijelo selo.'

☺ Ide policajac ulicom i jede sladoled. Vidi ga neki dječak, priđe mu i kaže: 'Striček, date mi griz?' A policajac mu odgovori: 'Nije to griz, to je sladoled.'

☺ Dobra vila rekla je jednom bračnom paru: 'Pošto ste 35 godina imali primjeran brak ispunit ću vam po jednu želju!' 'Hoću putovanje oko svijeta sa svojim dragim mužem!', kaže žena. Vila zamahne čarobnim štapićem i u ženinoj ruci stvore se dvije karte za put oko svijeta. Došao je red na muža koji je poslije dužeg razmišljanja zatražio: 'Želim ženu 30 godina mlađu od sebe!' Vila zamahne čarobnim štapićem i pretvori muža u starca od 90 godina! POUKA: Muževi su možda zlobni na svoj način, ali dobre vile su ipak – žene!

☺ Uhvatili Nijemci Muju u partizanskoj uniformi i krenuli ga ispitivati. 'Tko si ti? Tko ti je komandant? Gdje ti je brigada?' Mujo uporno šuti. Mučili su ga, rebra mu lomili, a Mujo ili šuti ili govori da ne zna. Na kraju ga bace u ćeliju i kažu mu da ima samo jednu noć na raspolaganju da sve prizna. Kad je ostao sam, počne lupati glavom o zid: 'Sjeti se budalo, sjeti se, život ćeš izgubiti.'

☺ Chuck Norris je ranjen. Metak je u kritičnom stanju.

☺ Zbog slabog interesa bolja se budućnost odlaže na neodređeno vrijeme!

☺ Ide čovjek pustinjom mrtav umoran i skoro dehidrirao i sretne beduina: 'Gdje ovdje ima vode?' Beduin: 'Ovako, ideš ravno u pravcu moje ruke i u srijedu skreneš lijevo...'

☺ Išli miš i slon u kino, no miš nije kupio kartu, pa kaže on slonu: ' 'Ajde, budi dobar, pa daj meni svoju kartu, a ti ćeš se već nekako provući...'

☺ Koja je razlika između punice i tumora? Tumor može biti i dobroćudan!

☺ Sjede dva pijanca u kafiću... 'Konobar, daj dva piva!' 'Nisam ti ja konobar! Ja sam šef sale!' 'Dobro! Sale, daj dva piva!'

☺ Dečko šalje djevojci SMS: 'Molim korisnika da se uda za mene.' Dobija odgovor: 'Poštovani korisniče, na Vašem računu nemate dovoljno kredita za ovu opciju!'

☺ Prilazi Haso s gipsom na ruci Muji. 'Što ti se dogodilo, Haso?' 'Slomio sam ruku na tri mjesta.' 'Eee, da sam ja ti, ja više ne bih izlazio na ta tri mjesta.'

☺ Zašto plavuša nosi računalo liječniku? Da ga cijepi protiv virusa.

☺ Grdi policajac svog sina: 'Sine, stvarno mislim da nije dobro da već u petom razredu pušiš!' 'Da, tata, ali nisi li mi pričao da si i ti počeo pušiti u petom razredu.' 'Ma da, ali ja sam tada imao 17 godina.'

☺ Vozile se u liftu plavuša i crnka. Odjednom se lift zaglavi i crnka krene zapomagati: 'U pomoć! U pomoć!' Međutim, nitko je nije čuo, pa se crnka okrene plavuši: 'Hajdemo vikati zajedno. Možda nas čuju!' A plavuša počne iz sveg glasa vikati: 'Zajedno!!! Zajedno!!!'

☺ Vratio se miš kući sa službenog puta i nađe svoju najbolju mišicu u krevetu sa šišmišom. 'Pa dobro, ženo božja, kraj tolikih miševa i štakora ti me ideš varati sa šišmišom!?' 'Najdraži, pilot je pilot!'

☺ Dva policajca krenula na posao i jedan upita drugog: 'Hoćemo pješke ili autobusom?' Drugi će: 'Što prije stigne.'

☺ Pita Mujo Fatu: 'Fato, hoćeš se igrati Big Brothera sa mnom?' Fata, sva sretna, odgovara: 'Hoću, Mujo, hoću.' A Mujo zatim odmah nastavi: 'Fato, govori Big Brother! Imaš dvije minute da napustiš kuću!'

☺ Zaustavi policajac Muju i pita ga: 'Jeste li nešto pili?' 'Zašto?! Zar opet imam ružnu ženu na mjestu suvozača?'

☺ Zašto plavuše ne piju bambus? Da im ne zapne stabljika u grlu.

☺ Dođe Haso kod Muje i pita ga: 'Hoćeš kupiti pola teleta?' A Mujo odgovara: 'Ma, što će mi to? Pa da mi pada po dvorištu.'

☺ Mujo: 'Doktore, pomozite! Zaljubio sam se u konja!' Doktor: 'U konja ili u kobilu?' Mujo: 'Pa, u kobilu, naravno! Zar vam ja izgledam nastrano?'

☺ Zašto plavuša ima kockaste grudi? Zato što je zaboravila izvaditi silikone iz kutije!

☺ Muškarac će dati 100 kuna za stvar koja zapravo košta 50 kuna, ako mu to stvarno treba. Žena će platiti 50 kuna za stvar koja košta 100 kuna, iako joj ta stvar uopće ne treba, ali je bitno da je bila na rasprodaji.

☺ Policajac zaustavlja pijanca i pita ga: 'Kamo ste krenuli u ovo doba noći?' 'Na predavanje', odgovara pijanac. 'Molim vas, pa tko sada drži predavanje?' 'Moja žena.'

☺ Dermatolog sreo supruga žene koja je njegov pacijent: 'Je li ona prirodna, voćna maska za lice koju sam preporučio vašoj ženi uspjela popraviti njezin izgled?' A čovjek odgovara: 'Da, neko vrijeme, dok masku nije skinula!'

☺ Gospodin u godinama krenuo je u teretanu. Vježba on tako kad spazi izuzetno zgodnu mladu ženu kako ulazi u dvoranu. Pozove trenera i upita ga: 'Na koju bi spravu trebao otići da mogu impresionoirati ovu ljepoticu?' Trener ga odmjeri od glave do pete i odgovori: 'Hm, probajte s bankomatom u predvorju!'

☺ Objašnjava Mujo sinu kako obući gaće: 'Vidiš, sine, ovo žuto ide naprijed, a ovo smeđe iza.'

☺ U punom kupeu u vlaku jedan dječak uporno gleda u jednog gospodina i imitira negove pokrete. Očigledno iživciran gospodin upozori njegovu majku da opomene sina kako bi prestao sa nepristojnim ponašanjem. Majka se okrene sinu i ljuta mu kaže: 'Prestani raditi budalu od sebe.'

☺ Razgovaraju dvije plavuše: 'Probušila sam još jednu rupu na uhu!' 'I, kako je? Jel' bolje čuješ?'

☺ 'Imam vijesti za vas - jednu lošu i jednu još goru.' 'Recite, doktore!' 'Ostao vam je samo još jedan dan života.' 'Strašno! Što može biti gore od toga?' 'Od jučer vas pokušavam dobiti na telefon.'

☺ Vozi se Mujo autocestom kroz Njemačku i čuje na radiju vijest: 'Budala na autocesti vozi u krivom smjeru'. A Mujo komentira: 'Da je barem samo jedna. Ima ih na tisuće!'

☺ Sekretarica-plavuša donosi direktoru upravo otipkano pismo. 'Ovdje ima najmanje 20 grešaka. Pa vi ga niste ni pročitali', kaže direktor. 'Ali, šefe, mislila sam da je povjerljivo.'

☺ Moj je život kao Wimbledon - samo trava i bijele linije.

☺ Otišli Mujo i Haso na vožnju helikopterom. Nije prošlo ni deset minuta, a helikopter se sruši. Crna kutija je zabilježila posljednje Mujine reči: 'Haso, daj isključi taj ventilator! Hladno mi je!'

☺ Pita jedna plavuša drugu: 'Čime se ti baviš?' 'Režijom.' 'Aaa, to je ono - struja, voda...'

☺ Pitaju roditelji svoje malo dijete: 'A kako ide pas?' 'Vau-vau!' 'A maca?' 'Mijau, mijau!' 'A miš?' 'Klik, klik!'

☺ Dvije djevojke izlaze iz dućana i jedna kaže: 'Pa, dao nam je tri banane!' Druga odgovara: 'Ma, nema problema, tu treću ćemo pojesti.'

☺ Kako se zove grčki bog brzine? Ode-on.

☺ Odlučio Mujo otići na privremeni rad u Njemačku, pa pita Hasu za savjet: 'Kako da naučim njemački?' 'Ma, ti samo govori polako i svi će te razumjeti ' Ode Mujo u Njemačku i jednog dana ode u bar i kaže konobaru: 'Daaaj mi jeeednuuu pivu!' Konobar:'Eeevooo tiii jednaaa pivaaa! Mujo: 'Aaa ooodaaakleee siii?' Konobar: 'Iz Saaaraaajeevaaa!' A Mujo ga zaprepašteno pita: 'A zašto onda govorimo njemački?'

☺ Ulazi Mujo u kafić i vikne na sav glas: 'Ljudi, dobio sam tri sina! Dok je moja žena bila trudna, čitala je 'Tri mušketira'' Na to Haso naglo ustane, odjene jaknu, plati i krene prema izlazu. Mujo ga zaustavi i pita kamo će, a Haso mu odgovori: 'Moram pod hitno kući. Moja žena čita 'Ali Babu i 40 razbojnika'!'

☺ Pita Mujo Hasu: 'Zašto uvijek sjediš na prozoru dok tvoja žena pjeva?' Haso: 'Da ne pomisle ljudi da je tučem!'

☺ Chuck Norris može ubiti dva kamena jednom pticom.

☺ 'Imaš li Facebook?' 'Da.' 'MSN?' 'Da.' 'Skype?' 'Da.' 'Twitter?' 'Da.' 'A život?' 'Ma imam i to, ali sam zaboravio lozinku.'

☺ Kako životinje ljetuju? Tigar ide s ljubavnicom, lav sam, a jedino majmun ide sa ženom.

☺ Zašto plavuša drži radijator u sredini sobe? Da bi imala centralno grijanje.

☺ Kaže Mujo Hasi da mu je jučer pala tegla na glavu. Pita ga Haso: 'Šta je bilo u njoj?' 'Ništa!' 'A u tegli?'

☺ Dermatolog sreo supruga žene koja je njegov pacijent: 'Je li ona prirodna voćna maska za lice koju sam preporučio vašoj ženi uspjela pomoći da je uljepša i popravi njen izgled?' A čovjek odgovara: 'Da, neko vrijeme, dok je nije skinula!'

☺ Šta je rekla plavuša kad su joj rekli da ima vakuum u glavi? Bolje išta nego ništa.

☺ Pričaju dvije plavuše. Kaže prva: 'Doktor mi je rekao da idućih par dana živim samo na jabukama.' Kaže druga: 'A što ako padneš?'

☺ Kako se zove sin od Chuck Norrisa? DjeChuck.

☺ Učitelj ulazi u razred i odmah počinje ispitivati: 'Ti, dolje u kutu, ponovi što smo učili prošli put?' 'Pa znate, ne sjećam se...' 'Zar nisi ponovio lekciju?' 'Nisam... Sinoć sam se kartao s jaranima, malo se pocugalo, došao sam kući tek nekad ujutro.' 'Kako te nije sram?!? Što uopće radiš u školi?' 'Zvali su me iz kabineta ravnatelja... Došao sam vam popraviti radijator...'

☺ Sjedi Perica pored bicikla i moli se. Naiđe susjed i pita ga: 'Zašto se moliš? Odakle ti bicikl?' 'Rekli su mi ako se svaki dan molim Bogu da ću dobiti bicikl.' 'Pa, imaš bicikl, zašto se još uvijek moliš?' 'Ma, shvatio sam da svijet tako ne funkcionira, pa sam maznuo bicikl, a sad se molim Bogu za oproštaj.'

☺ Na nekoj zabavi domaćica se obraća uglednom gospodinu: 'Ponudila bih Vam neko piće, ali znam da ste Vi predsjednik udruženja antialkoholičara.' 'Ma, ne. Ja sam predsjednik udruženja koje se bori protiv prostitucije.' 'Ma, znala sam da Vas nečime ne smijem ponuditi.'

☺ Vozi Haso pijan kad ga zaustavi policajac: 'Gospodine, smrdite na alkohol.' 'Pijan sam.' 'Ako ste pili, zašto niste dali ženi da vozi?' 'Ako sam pijan, to ne znači da sam i lud.'

☺ Zašto plavuša najviše uživa na kavi s policajcem? Uživa u intelektualnim razgovorima.

☺ Stoje dva policajca ispred ginekološke klinike. Na prozoru institucije je edukativni plakat na kojem piše: Tri najugroženije profesije od sifilisa: 1. Glumci 2. Šoferi 3. Policajci Pita jedan policajac drugog: 'A što je to sifilis?' Kad ono ŠLJAS!!! Ošamari ga ovaj drugi i drekne: 'Budalo, zbog takvih kao što si ti smo na trećem mjestu!'

☺ Na svadbi mladoženja se obraća uzvanicima: 'Dragi prijatelji, budući da više neću imati prilike govoriti...'

☺ Hvali se jedan šeik drugom: 'Ja najviše volim sportski tip žena. Jučer sam oženio cijelu žensku odbojkašku reprezentaciju.'

☺ 'Tata, ako mi ne dozvoliš da se udam za njega, bacit ću se u rijeku!' 'Slobodno, kćeri, svaka guska zna plivati.'

☺ Svira Mujo klavir. Dođe Haso i pita ga: 'Kako možeš svirati kad ti je jučer umrla Fata?' 'Pa zar ne vidiš da sviram samo na crnim tipkama!'

☺ Šef pita zaposlenika: 'Voliš li toplo pivo?' Zaposlenik: 'Pa, i ne baš...' Šef: 'A voliš li znojne žene?' Zaposlenik, sad već s gadljivim izrazom lica: 'Neeeee, ni to.' Šef: 'Odlično, ti ćeš onda na godišnji u zimi!'

☺ Brineta stavi status: Glupa sam! Plavuša odmah doda komentar: Kradem! xD

☺ Dođe cura u seks-shop: 'Gdje su vam vibratori?' 'Tu, na ovom zidu.' 'Uuu, ja bi ovaj crveni!' 'Gospođice, desno od vatrogasnog aparata.

☺ 'Muž i žena bučno raspravljaju u kazalištu za vrijeme jedne predstave. Nakon petnaestak minuta, čovjek koji sjedi iza njih izgubi strpljenje i obrati im se: 'Oprostite, ali ništa ne čujem!' A muž odgovara: 'Još najbolje! To o čemu ja razgovaram s ženom se vas ionako ne tiče!'

☺ Chuck Norris nije izgubio nevinost - on nikad ne gubi.

☺ Zavodi Mujo Fatu: 'Fato, ljubavi moja, za tebe bih otišao i na kraj svijeta!' A Fata uzdahne: 'Mujo, dragi, a bi li ti meni za ljubav ondje i ostao?'

☺ Koja je razlika između konobara i ginekologa? Nema je. Obojica rade tamo gde se drugi zabavljaju.

☺ Kralj lav pozove sve životinje na sastanak i svi dođu na vrijeme osim stonoge. Kad je i stonoga napokon ušla lav je ljutito upita: 'Zašto ti kasniš?' 'Na vratima je bio natpis - Obriši noge.'

☺ Učiteljica pita Pericu: 'Perice, kad je vrijeme branja jabuka?' 'Kad susjed nije kod kuće.'

☺ Chuck Norris ima tri sina jedinca.

☺ Šeću dvije časne sestre noću. Odjednom, presretnu ih dva manijaka i odvuku ih u žbunje. Prva časna sestra kaže: 'Oprosti im, bože! Ne znaju šta rade. U tom se trenutku iz žbunja čuje druga: 'Šuti, šuti... Ovaj zna.'

☺ Kaže plavuša svojoj prijateljici plavuši: 'Zamisli, jučer kad je nestalo struje, ostala sam sama u liftu sat vremena!' 'Nije to ništa. Ja sam ostala tri sata na pokretnim stepenicama!'

☺ Što je to Superman poza? Kad si u javnom zahodu i držiš ruku na kvaki od vrata da netko ne uđe.

☺ U čemu je razlika između svemira i plavuše? U svemiru možda ima inteligencije!

☺ Kaže muž ženi: 'Usporedio sam troškove naše svadbe i vrijednost tvog miraza!' 'I?' 'Ispada da sam se oženio s tobom iz ljubavi!'

☺ Zašto plavuša puže po dućanu? Traži niske cijene!

☺ Dva prijatelja pričaju: 'Slušaj, večeras u svom stanu organiziram grupni seks. Je li bi došao?' 'Kako da ne, vrlo rado. A koliko će nas biti?' 'Ako dovedeš i svoju curu, bit će nas troje.'

☺ Pita Perica mamu: 'Mama, jel' ti je tata kupio tu haljinu?' 'Nije, sine. Da sam ja čekala tvog tatu, ni tebe ne bih imala.'

☺ Ulazi čovjek u dućan i kaže: 'Molim vas, jedan crni kondom!' 'Ako smijem pitati, zašto crni', upita prodavačica. 'Umro mi je prijatelj, pa bih njegovoj udovici htio izraziti saučešće.'

☺ Plavuša zove vatrogasce da joj gori kuća. Službenik pita: 'Kako da dođemo do vaše kuće?' Plavuša: 'Pa, u vašem velikom, crvenom kamionu.'

☺ Pita učiteljica malog Ivicu: 'Koja je oznaka za vodu?' 'H2O.' 'A što znači H2O+H2O+H2O?' 'Hmmm... Pa poplava!'

☺ Sine, ne trči za svakom suknjom. U Škotskoj smo.

☺ Upadne policajac u šaht, pogleda gore i kaže: 'Sva sreća da je otvoren inače ne bih mogao izaći.'

☺ Kako skinuti jednoruku plavušu koja visi na drvetu? Mahnite joj!

☺ Zašto policajci i policijski psi pišu testove odvojeno? Da policajci ne bi prepisivali.

☺ Dragi, kad se pogledam u ogledalo vidim staru ženu punu bora na kojoj sve visi, prepunu celulita... To me jako rastužuje. Dragi, molim te reci mi nešto što će me razveseliti! Pa, i dalje fantastično vidiš!

☺ Policajac zaustavlja pijanca i pita ga: 'Kamo ste krenuli u ovo doba noći?' Pijanac: 'Na predavanje.' Policajac: 'Ma tko sad drži predavanje?' Pijanac: 'Moja žena.'

☺ Na koncertu klasične glazbe pričaju dvije plavuše: 'Oprosti, je li ovo Chopin?' 'Ne znam. Vidjet ću kad se okrene.'

☺ Uđe žena s malim djetetom u autobus. Vozač autobusa joj kaže: 'Joj, to je najružnije dijete koje sam ikad vidio!' Žena sjedne u zadnji dio busa sva crvena od bijesa i kaže čovjeku do sebe: 'Vozač me upravo uvrijedio!' A ovaj joj kaže: 'Idi naprijed i pošalji ga u neku stvar, a ja ću ti pričuvati majmuna.'

☺ Koja je sličnost između kratkovidnog ginekologa i psa? Obojica stalno imaju mokar nos.

☺ Chuck Norris ide Suncu u oči.

☺ Kako znate da je plavuša poslala fax? Ima poštansku marku u kutu.

☺ Kupuju tri žene na tržnici krastavce. Kaže prva: 'Meni ćete probrati ove male, deblje!' Druga: 'Meni ćete dati tanje i duže!' Treća: 'Meni je svejedno, meni trebaju za salatu!'

☺ Zašto plavuša nosi crne gaćice? Žali za izgubljenom nevinošću.

☺ Zašto pijetao kukuriče tako rano? Zato što kasnije ne može doći do riječi od kokoški!

☺ Radi plavuša u restoranu kao konobarica. Zazvoni telefon: 'Htio bih za večeras naručiti stol za osam osoba.' A plavuša će na to: 'Opet vi! Već sam vam pet puta rekla da ne prodajemo namještaj!'

☺ Razgovaraju dvije susjede: 'Nadam se da ćete prodati tog psa. Moja kćer jučer nije mogla odraditi sat pjevanja jer je vaš pas užasno zavijao!' 'Oprostite, gospođo, ali vaša kćer je prva počela!'

☺ Nakon vođenja ljubavi par razgovara: 'Dragi, ako ostanem trudna i dobijemo dijete, kako ćemo ga nazvati?' On skine prezervativ, zaveže ga u čvor i baci kroz prozor: 'Draga, ako se iz ovoga izvuče, nazvat ćemo ga David Copperfield!'

☺ Plavuša u pošti šalje prijateljici paket. Službenik joj kaže: 'Paket vam je pretežak, morate zalijepiti još jednu markicu.' Plavuša će na to: 'A što, onda će biti lakši?'

☺ Mujo i Fata se seksaju kad Mujo usred akcije stane, kao da se smrznuo. Pita ga Fata: 'Što je, Mujo, jesi ti normalan?' A Mujo će: 'Šuti, to je najnoviji trend u internet pornićima, zove se buffering!'

☺ Svaka udana žena mora znati 70 stvari: Kuhati i 69.

☺ Kakva je razlika između muškarca i parketa? Nikakva! Ako ih dobro složiš, i po jednom i po drugom možeš gaziti i do 30 godina!

☺ Zaposlila se plavuša kao čistačica u velikom šoping centru. Prvi dan kaže joj šef: 'Nemoj zaboraviti očistiti lift.' A ona će: 'Jel’ na svakom katu?'

☺ Išao policajac šest mjeseci u školu kako bi naučio zaustaviti auto i pitati 'jeste li nešto pili'. Poslije tih šest mjeseci, izlazi policajac na ulicu, zaustavi prvi auto i pita: 'Jeste za piće?'

☺ Nakon operacije grudi pita doktor pacijenticu: 'I, jeste li zadovoljni sa veličinom?' 'Da, doktore, ali ja imam još jednu želju. Htjela bi imati i malo krupnije oči.' 'Nema problema. Sestro pokažite gospođici račun.

☺ 'Plavuša zove konobara: 'Molim vas, još jednu kocku šećera.' 'Pa, već ste stavili sedam kockica u tu kavu!' 'Znam, ali sve su mi potonule.'

☺ Muž uhvati ženu za grudi i komentira: 'Eee, da su malo čvršće, ne bi ti trebao grudnjak.' 'Ona mu stavi ruku među noge. 'A da je tvoj malo čvršći, ne bi mi trebao tvoj brat.'

☺ 'Doktore, trebam potvrdu da ne mogu raditi.' 'Pa šta vam fali?' 'Ta potvrda.'

☺ Kaže djevojka dečku: 'Puno sam slušala o tome kakav si u krevetu.' 'Ma daj, nije to ništa posebno.' 'Da, tako sam i čula.'

☺ Pita sin oca: 'Tata, tata, kada ćemo kupiti Golfa 5?' Otac: 'Sine, kad izađe Golf 9...'

☺ Pita Mujo Hasu: 'Znaš li koja je razlika između policajca i magarca?' Pritom naiđe policajac i zaprijeti Muji pendrekom: 'Da čujemo koja je to razlika?' Mujo sav prestrašen odgovara: 'Nikakva!' 'I ja mislim da je nikakva', odgovori policajac.

☺ Što muškarca i ženu najčvršće veže u braku? Hipoteka!

☺ Koja je e-mail adresa Chucka Norrisa? gmail@chucknorris.com

☺ Uhvatio Mujo zlatnu ribicu. Kaže on njoj: 'Kupi mi novi Audi!' 'Hoćeš na kredit ili na lizing', pita ribica. A Mujo će: 'A hoćeš ti na ulje ili na mast?'

☺ Negdje na moru dva lava pobjegla iz cirkusa i hodaju plažom. Jedan lav kaže: 'Ne razumijem ove ljude, špic je sezone a na plaži nema žive duše!'

☺ Dvojica pijanaca razgovaraju za šankom: 'Kako reagira tvoja žena kad joj pijan dođeš kući?' 'Nisam oženjen!' 'Pa zašto onda piješ?'

☺ Otac: 'Ivice, posljednji put te pitam kada ćeš popraviti ocjene?' Ivica: 'Baš mi je drago da me to pitaš posljednji put.',

☺ Žena je zadobila ružne opekotine po licu i da bi joj vratio normalan izgled estetski kirurg skinuo je komad kože sa stražnjice njenog muža i presadio joj ga na lice. Nakon niza operacija, gledajući se napokon zadovoljno u ogledalu, žena kaže dirnuto: 'Dragi, hoću li ti se ikad moći odužiti za to što si napravio za mene?' 'Dušo, svaki put kad vidim kako te tvoja majka ljubi u obraz znam da bih opet učinio isto!'

☺ Zašto pijetao kukuriče tako rano? Zato što kasnije ne može doći do riječi od kokoši!

☺ Zašto je ženama teško pronaći muškarce koji su osjećajni, pažljivi, brinu o njima i njihovim osjećajima, a uz to i dobro izgledaju? Zato što takvi muškarci već imaju dečka.

☺ Što kaže plavuša kad joj se ispriča vic o plavuši? Auuu, glupače!

☺ Što plavuša kaže kad vidi koru od banane na ulici? Joj ne! Opet ću pasti!

☺ Vaše ime? Ivan Horvat. Godina rođenja? 1966. Bračno stanje? Nepodnošljivo!

☺ Poslao Haso iz Njemačke ženi jaknu. Platio je 500 maraka, ali ne želeći da se Fata brine, kaže on njoj da je platio 250 maraka. Sutradan ga ona zove: 'Haso, šalji još ovakvih jakni, otvorila sam biznis, ovu sam odmah prodala za 300 maraka.'

☺ Što rade huligani iz gimnazije? Prelaze ulicu tamo gdje nema pješačkog.

☺ Sjede slon i miš u kinu. Slon sjedi ispred miša, pa ovaj ništa ne vidi. Miš se naljuti, ode dva reda dalje i kaže: 'Sad vidiš kako je to kad netko sjedi ispred tebe!'

☺ Zašto se policajci nikad ne kupaju? Čekaju da se na bojleru upali zeleno svjetlo.

☺ Najlakši način da ti ime dospije u novine je da ih čitaš dok prelaziš ulicu.

☺ Šetaju slon i miš i pričaju o svemu i svačemu. Odjednom kaže slon: 'Je li, koliko si ti star?' A miš odgovori: 'Šest mjeseci.' 'Uh', kaže slon, 'pa i ja sam, a vidi koliki sam ja, a kolicni si ti.' 'Da, ali ja sam tri mjeseca bio bolestan.

☺ 'Kaže Fata Muji: 'Je li ti mene smatraš pametnom?' 'To je najveća glupost koju sam čuo!'

☺ Zašto se patuljci smiju kad igraju nogomet? Jer ih trava češe po jajima.

☺ Grupa šeika na nekoj proslavi s oduševljenjem prate nastup ženskog pjevačkog zbora. Vidno impresioniran jedan šeik reče: 'Prelijepe su! Divno pjevaju! Sutra ću ih zaprositi!'

☺ Kako žene zovu debelog muškarca bez love? Svinja. A debelog muškarca koji je pun k'o brod? Medo mali!

☺ Zašto policajci nose kacigu? Da im nešto ne padne na pamet.

☺ Jedna kornjača pita drugu: 'Zašto si danas došla bez oklopa?' 'Zato jer sam pobjegla od kuće.'

☺ Pita Perica mamu: 'Mama, je l' ti tata kupio tu haljinu?' 'Nije, sine, da sam čekala tvog tatu, ni tebe ne bih imala.'

☺ Žene se dijele na udovice i one koje rade na tome!

☺ 'Perice, zašto si opet zakasnio u školu?' 'Morao sam voditi kravu kod bika.' 'Zar to nije mogao tvoj otac napraviti?' 'Ja sam mislio da će to bolje bik napraviti.'

☺ Dvije plavuše ozbiljno razgovaraju: 'E, draga, što misliš, je li bliže Mjesec ili London?' 'Jesi glupa, pa vidi li se London odavde?'

☺ Priča Mujo s Hasom: 'Joj, ponovo mi se ide u Australiju', kaže Mujo. 'A kad si ti to bio u Australiji?' 'Ma nikad, nego mi se i jučer išlo!'

☺ Ako nepropisno parkiraš auto ostavi upaljene brisače da ti ne mogu zataknuti kaznu.

☺ Zbog ovog glupog fakulteta ću popustiti na Facebooku.

☺ Stigao poštar s poštom. 'Nešto za mene', upita kći. 'Ma, prestar je, kčeri', odgovara majka.

☺ Igra Mujo poker s prijateljima u sobi, pa nakon nekog vremena vikne: 'Fatooo, kuhaj kavu, dobio sam te natrag!'

☺ 'Bila je to cura i pol', reče ljudožder i podrigne.

☺ Sretne vuk Crvenkapicu u šumi i pita je: Hoćeš li mi dati bakinu adresu? 'Hoću, kako neću', veselo odgovara Crvenkapica: 'baka@yahoo.com'

☺ Zašto žene trljaju oči kad se probude? Zato što nemaju muda da se počešu!

☺ Kako se zovu dvije plavuše koje nose tanga gaćice? Bitange!

☺ Došao Perica u restoran i privukao si stolicu uz švedski stol. Priđe mu konobar i kaže: 'Perice, ovo je švedski stol!' 'Pa, dobro, ustat ću ja kad dođu Šveđani.'

☺ Zašto se na nogometnim utakmicama više ne rade valovi? Jer su se već dvije plavuše utopile.

☺ Igraju dva luđaka nogomet ispred ludnice. Nakon nekog vremena, kaže jedan drugom: 'Završilo je prvo poluvrijeme, ajde sad ti budi lopta.'

☺ 'Dok je obavljao patrolu ugleda policajac očito pijanog mladića kako se klati nasred ulice s ključem u ruci te ga upita: 'Zašto držite ključ u ruci?' 'Ma, gadovi jedni... ukrali su mi auto... bio je tu... tu, navrh ključa...' 'Pa dobro gospodine, ali jeste li svjesni da vam iz hlaća viri penis?' 'Molim... Ne mogu vjerovati... Gadovi su mi i curu uzeli...'

☺ Kasno navečer došao Mujo pijan kući. Fata otvara vrata i odmah se počne derati na njega. 'Opet si mrtav pijan, a?!' 'Samo šuti. Dovoljno sam kažnjen da te duplo vidim.'

☺ Gleda plavuša meni u kafiću. 'Oprostite, što vam je to hibiskus?' 'To je čaj.' 'Onda jedan hibiskus od kamilice!'

☺ Koja je najpametnija plavuša? Zlatni retriver.

☺ Što je noć vještica? Isto što i dan žena, samo po mraku.

☺ Čovjek s prijateljem igrao golf. Baš je htio udariti lopticu kad primjeti pogrebnu povorku. Zastane usred udarca, skine kapu i pokloni se. 'Ovo je stvarno dirljivo. Nisam znao da si tako osjećajan', kaže prijatelj. 'Pa ipak sam s njom bio u braku 35 godina.'

☺ Dođe jedan čovjek kod prijatelja i zatekne ga u šupi kako udara čekićem po penisu. Sav zgranut ga upita: 'Što to radiš?' 'Masturbiram.' 'A je li uživaš?' 'Da, svaki put kada promašim.'

☺ Došli sin i mama na plažu. 'Mama, što je onom stričeku među nogama?' 'Novčanik. Nakon 10 minuta sin će opet: 'Mama, pa onom stričeku je narasla ušteđevina otkad te gleda!'

☺ Iza svake zgodne djevojke stoji muškarac koji joj gleda dupe.

☺ Ulazi plavuša u dućan pa pita: 'Imate li naočale?' 'Za sunce?' 'Ma jok, za mene!'

☺ Razgovaraju Adam i Eva. 'Adame, voliš li me?' 'A koga bi drugog?'

☺ Sin se spremio za izlazak pa pita: 'Tata, imaš para?' Otac mu odgovori: 'Imam, ne brini ti za mene.'

☺ Ulaze mali Ivica, policajac, plavuša, Mujo i Haso u kafić i sjedaju za stol. Prilazi im konobar i kaže: 'Što je ovo, neki vic, jel?'

☺ Chuck Norris je odabrao Đelu Hadžiselimovića.

☺ Kaže Huso Muji: 'Jesi čuo da za neki hotel gdje odeš, pojedeš, popiješ, poseksaš se, prespavaš i kad kreneš kući, daju ti 100 maraka.' 'Ma ajde, bolan gdje si to čuo?' 'Ma za ozbiljno, pričala mi Fata.'

☺ Čuje se plavuša iz kupaonice: '95, 96, 97, 98, 99... U pomoć, stonoga!!!'

☺ Što je vegetarijanac? Stara indijanska riječ za 'loš lovac'.

☺ Mujo se žali Hasi: 'A jest zeznuto ovo pomicanje satova!' 'Pa zašto, Mujo?' 'Umjesto u krevetu, jutros mi se digao u tramvaju!'

☺ Došla plavuša na kiosk i zatražila cigarete. Prodavačica je pita: 'Koje?' A plavuša kaže: 'Ja sam!'

☺ Traži se netko vidovit. Nazovite na znate i sami koji broj.

☺ Žali se Fata susjedi: 'Mujo postao 300% impotentan.' 'Kako 300%, jučer si rekla 100%?' 'Pao sinoć niz stepenice, slomio prste i još se ujeo za jezik!'

☺ Pita Mujo Hasu: 'Što bi, Haso, napravio kada bi tvoju ženu u šumi napao medvjed?' Kaže Haso: 'Ja se ne bih miješao, baš me briga, sam je napao, sam neka se i brani!'

☺ Dolazi poštar na vrata i zvoni. Izlazi mali Perica, u desnoj ruci mu Playboy, u lijevoj ruci flaša viskija, a u ustima cigara. Pita ga poštar: 'Je li, mali, jesu ti roditelji kod kuće?' 'A što ti misliš?'

☺ Pohvalila se plavuša prijateljici: 'Muž mi je obećao brda i doline.' 'I, jel' ti poklonio?' 'Je, zemljopisnu kartu.'

☺ Kaže zeko zmiji: 'Oprosti što sam te neki dan zezao da nemaš noge!' Na to će zmija: 'Ma nema veze, bilo pa prošlo!' A zeko će: 'Svaka čast! Evo ruka!'

☺ Dvije djevojke izlaze iz dućana i jedna kaže: 'Pa dao nam je tri banane!' Druga odgovara: 'Ma nema problema, tu treću ćemo pojesti.'

☺ Zašto je slon velik, siv i okrugao? Da je malen, bijel i okrugao, bio bi andol.

☺ Pita mama Ivicu: 'Zašto ne jedeš? Rekao si da si gladan kao vuk!' 'A kad si ti vidjela vuka da jede mahune?'

☺ Naručuje gost tri piva i pita ga konobar: 'Što će ti tri piva ako si sam?' 'Pa ja imam još tri brata, a mi smo se dogovorili da kad budem u nekom kafiću da popijem pivo i za njih.' I to je trajalo nekoliko mjeseci. Jednog dana ulazi čovjek i naručuje dva piva, a konobar ga pita: 'Dva piva? Što se dogodilo s trećim?' 'Odlučio sam prestati piti.'

☺ Drži plavuša malu bebu iznad lonca kipuće vode i čita: 'Ako dijete neće piti mlijeko, prokuhajte ga!'

☺ Pita plavuša nekog tipa koliko je sati. 'Dvadeset tri i četrdeset pet', odgovara tip. Plavuša složi facu: 'Ma da, osamsto...'

☺ Pita Ivica pijanca: 'Zašto piješ pivo na slamčicu od dva metra?' 'Zato što mi je doktor rekao da se udaljim od alkohola.'

☺ Što kaže plavuša kad je pitaju radi li joj žmigavac? Radi. Ne radi. Radi. Ne radi...

☺ 'Kad kažem da sam bila lijepa, to je prošlo vrijeme, a kada kažem da sam lijepa, to je - Ivice?' 'To je šala učiteljice!'

☺ Pita učiteljica Maricu koji se dio tijela može povećati do sedam puta pri velikim uzbuđenjima. Mala Marica se zacrveni, a Perica skoči: 'Zjenica oka!' Učiteljica će na to: 'Bravo, Perice, a ti ćeš se, Marice, u životu jako razočarati.'

☺ Po čemu su žene slične ribolovcima? Stalno žale za onima što su im umakli i preziru one koje su upecale.

☺ Kako se zove muškarac koji ima ljubavnicu? Svinja! A kako se zove muškarac koji nema ljubavnicu? Lijena svinja!

☺ Koja je razlika između muža i psa? Nema je. Obojica gledaju kao da te razumiju.

☺ Posljednja istraživanja su pokazala zašto muškarci uživaju u oralnom seksu: pet posto voli taj osjećaj, pet posto voli dominantnost, a 90 posto jednostavno voli tišinu!

☺ Držite pištolje u frižideru. Za hladno oružje vam ne treba dozvola.

☺ Kako prometni policajac smanjuje gužvu na kružnom toku? Ode na pauzu.

☺ Otvorio medo dućan i dođe zec prvi dan i pita imaju li jagoda. Medo kaže da nemaju. Ali zec je bio uporan i svaki dan dolazio pitati isto. Medo mu kaže: Ako još jednom dodeš tražiti jagode, prikucati ću te čavlima na zid. Dođe slijedeći dan zec i pita: Imate li možda čavli? Medo kaže da nemaju, a zec će na to: A jagoda?

☺ Zašto internet nikad ne može zamijeniti novine? Internetom nikada ne možeš ubiti muhu koja te dva sata maltretira leteći po kuhinji.

☺ 'Haso, bolan, zašto piješ toliko?' 'Pokušavam utopit probleme, ali prokleta gamad zna plivat!'

☺ 'Svađaju se muž i žena. Žena: 'Sve novce trošiš na alkohol!' Muž: 'Ti kupuješ šminku od 100 eura!' Žena: 'Ali kupujem je da bi ti bila lijepa!' Muž: 'Pa i ja pijem da mi budeš lijepa!'

☺ Prije sata vjeronauka sin ispituje oca. 'Tata, kako se zvala Adamova punica?' 'Adamova punica', zgrane se otac. 'Pa Adam nije imao punicu. To je bio raj, sine moj!'

☺ 'Dolazi Mujo pijan kući, ali ga Fata ne želi pustiti. Govori joj Mujo: 'Pusti me, draga, nosim cvijeće najljepšoj ženi.' Fata otvara vrata: 'A gdje je cvijeće?' 'A gdje je najljepša žena?'

☺ Sretne Ivica Jamesa Bonda i pita ga koliko je sati. Na to ovaj odgovara: 'Deset. Pola deset!'

☺ Izlazi policajac iz pekare i sretne kolegu, pa mu kaže: 'Ako pogodiš koliko kifli sam upravo kupio, dat ću ti obje.

☺ 'Bio simpozij pivara, pa u pauzi išli ljudi nešto popiti. I sad, predstavnik Heinekena naruči Heineken, onaj iz Tuborga naruči Tuborg, onaj iz Stelle naruči Stellu, samo Irac iz Guinnessa naruči Pepsi. Pitaju ga ostali: 'Pa dobro, kako možeš na simpoziju pivara naručiti Pepsi?' 'Ma... Kad nećete vi pivu, neću ni ja.'

☺ Pijanac se u tramvaju ispovraća na krzneni kaput neke žene. Ona se preneražena izdere: 'Svinjo jedna odvratna, kako vas nije sram!' A on će njoj: 'A kaj se ti dereš, pogledaj kak' ti izgledaš!'

☺ Pita učiteljica Ivicu: 'Ivice, koliko znaš o Platonu?' Ivica će: 'Isto koliko i Platon o meni!'

☺ Zašto žene piju kavu dok razgovaraju? Da ne bi zaspale dok jedna priča.

☺ Zaustavi policajac prolaznika i pita ga: 'Znate li vi mjesto gdje se okupljaju kriminalci?' 'Naravno da znam, ima jedna zgrada na Markovom trgu, tamo potražite.' 'Ma ne ti kriminalci, meni trebaju oni koje mogu pohapsit.'

☺ Dobio Mujo na lutriji tri milijuna maraka. Sav veseo ulazi u kuću i na sav glas kaže Fati:<br>'Fato, pakiraj se!'<br>'A kamo ćemo', upita ona.<br>'Ja ne idem nikud!'

☺ Zašto muškarci uglavnom misle, a žene uglavnom pričaju? Muškarci imaju dvije glave, a žene dva para usana...

☺ U sinoćnjem slavlju izgubio sam punicu. Molim poštenog nalazača da je zadrži do sljedeće Nove Godine!

☺ Plavuši počeo požar u kući. Panično zove vatrogasce.'Samo mirno, gospođice. Recite nam kako da dođemo do vas', pitaju vatrogasci.'Pa, onim velikim crvenim autom', odgovori plavuša.

☺ Pita mladić doktora: 'Doktore, može li se na zahodu zaraditi spolna bolest?' A doktor odgovara: 'U principu može, ali je malo neudobno.'

☺ Zašto žene glume orgazam? Zato što misle da je muškarce briga jesu li ga uopće doživjele.

☺ Došla plavuša na rijeku i želi prijeći na drugu stranu, ali nema mosta, nema čamca i ne zna što da napravi. Ugleda na drugoj strani drugu plavušu i pita ju: 'Kako da prijeđem na drugu stranu?' Ova joj odgovori: 'Pa ti već jesi na drugoj strani!'

☺ Idu Francuz, Talijan i Haso i pričaju o seksu, kad ugledaju kozu privezanu za plot. 'Joj, što nije Brigitte Bardot', zavapi Francuz. 'Joj, što nije Monica Bellucci', požali se Talijan. 'Joj, što nije mrak', završi tužno Haso.