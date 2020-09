[FOTO] Što rade 'superparovi'? Rješavaju probleme kakvi se uglavnom viđaju samo u zapletima holivudskih komedija!

Emisija 'Superpar' pokazala je da je ljubav sve, samo ne slijepa. Kad su u pitanju druga čula ljubav nije pobijedila baš sve, već je bilo ljutnje i suza

‘Bolje biti u kući u kojoj je toplo. Korak po korak do Mašale’, rekla je Dolores Antonu, koji je zaključio: ‘Ako hoćeš biti superpar, moraš krenuti od prikolice.’

U to vrijeme Tina je zvala Nikolanu na stranu kako bi je pitala zašto je u izjavi rekla, a ona je čula, da je njezin Mate - blago retardiran?! Nikolana se nije izvlačila i priznala je kako je stekla takav dojam o njemu, ali da to nije rekla u izjavama i brzo su izgladile situaciju.

‘Sve djevojčice mojih godina imale su mamu da ima da neki savjet, ja nikad… Tete odgajateljice uvijek su bile tu, ali nije to isto. Sad kad znam što je to biti majka, znam da nije isto’, rekla je Daliborka koja je Mateja upoznala u domu, gdje su oboje odrasli.

‘Neće to nitko proći’, tješio je potom Balcano Marijetu koja je uložila čak 5000 kuna.

Posljednji je izazov bio pogoditi izmijenjen Marijetin glas, no opet je pogriješio i nije prošao zadatak.

Led je probio Balcano - prvo je morao pogoditi Marijetinu siluetu, u čemu je uspio, a potom je s maskom na licu pogodio i stopalo svoje drage! Zatim je mirisao vrat svim damama, no nije uspio pogoditi kako miriši njegova partnerica.

Marko je pogodio Nikolaninu siluetu, baš kao i Ognjen. Potom je Marko pogodio stopalo svoje supruge, a Ozana je bila sretna jer je i Ognjen bio uspješan. No kad je o mirisu riječ, Ognjen je pogodio, ali Marko nije.

‘Moj muž najbolje šnjofa’, ponosno je komentirala Ozana.

No Ozanin glas nije pogodio, ali su prošli zadatak. Marko je pogodio Nikolanin glas tako da su i oni uspješno prošli zadatak.

‘Da nismo prošli, krv bi mi popila i govorila kako je ne poznajem’, rekao je Marko.

Gordon je također pogodio Ratkinu siluetu, no kad je riječ o stopalu, nije se mogao odlučiti i naposljetku je pogriješio. Ratku je prepoznao po mirisu, a premda je i dalje bio neodlučan - pogodio je i izmijenjen glas svoje supruge tako da su prošli zadatak.

Mirko nije pogodio siluetu svoje Jelene, no Matej nije imao s tim problema. Kad su došla stopala na red, Mirko je to uistinu dobro provjeravao, no nije pogodio.

‘Već sam rekla da je nepredvidiv’, komentirala je Jelena.

Matej također nije pogodio stopala svoje Daliborke.

‘Malo mi je falilo da zaplačem’, komentirala je njegova supruga.