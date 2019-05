Vođe EU-a u Rumunjskoj polažu 10 zakletvi o budućnosti, no to bi im se brzo moglo obiti o glavu

U četvrtak će rumunjski grad Sibiu ugostiti čelnike Europske unije na izvanrednom samitu na kojem će se izglasati deset zakletvi koje će definirati budućnost Unije i spriječiti nove potencijalne 'brexite'. Nacrt deklaracije vidjela je nekolicina novinara koji navode da će je sve zemlje članice jednoglasno podržati, a da je samih '10 zapovijedi' mješavina dobrih namjera, generičkih nabrajanja i nekoliko aspiracija koje su u suprotnosti sa svakodnevicom Europske unije. Evo što to točno piše u njima

U prvoj se točki navodi: 'Branit ćemo jednu Europu , od istoka do zapada, od sjevera do juga, jer nema mjesta podjelama koje idu protiv zajedničkog interesa. 'Druga točka nastavlja kako 'ćemo biti ujedinjeni ma što da se dogodi. Pokazivat ćemo solidarnost u teškim vremenima. Možemo i hoćemo govoriti jednim glasom', javlja Večernji list, čiji je novinar Tomislav Krasnec dobio dokument na uvid.

'Uvijek ćemo štititi princip fer igre i poštenja, bilo da se radi o tržištu rada, socijalnoj skrbi, ekonomiji ili digitalnoj transformaciji. Osigurat ćemo si sredstva prema ambicijama. Uniju ćemo opskrbiti sredstvima potrebnima za provođenje naših ciljeva i politika. Štitit ćemo budućnost za sljedeće generacije Europljana. Štitit ćemo naše građane i brinuti se za njihovu sigurnost investirajući u meku i tvrdu moć i tako što ćemo surađivati s međunarodnim partnerima. Europa će biti odgovoran globalni lider. Nastavit ćemo raditi s našim partnerima na obrani i razvoju međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima. Zajedno ćemo se boriti protiv klimatskih promjena.'

Sve u svemu, deset zakletvi djeluje idealno, no stvarnost je daleko od njih, piše portal Politico. Primjena ovih pravila u praksi podrazumijeva to da će se u idućoj 'petoljetki' od 2019. do 2024. EU ozbiljno reformirati.

Pitanje solidarnosti, naprimjer, uvijek je ugroženo, što se vidjelo tijekom migrantske krize 2015., kada su Mađarska i Poljska glatko odbile primati migrante s Bliskog istoka iako ih je na to obvezala zajednička Unijina shema za raspodjelu.