Ured Angele Merkel reagirao na optužbe o Thompsonovim pjesmama u Ciboni

Tijekom predizbornog skupa HDZ-a u Zagrebu u subotu 18. svibnja, na kojemu je bila i njemačka kancelarka Angela Merkel, okupljenima je u Ciboni puštena i pjesma Marka Perkovića Thompsona, čiji su nastupi bili zabranjivani i u Njemačkoj. Izazvalo je to mnoge reakcije u njemačkim medijima

Merkel je u Ciboni, podsjetimo, kazala:

'Naše vrijednosti su to što možemo biti ponosni na svoju zemlju - domoljublje i EU nisu u suprotnosti. A nacionalizam je protivnik koji želi uništiti Europu i to moramo jasno reći.' Merkel je pred tisućama pristaša HDZ-a u zagrebačkoj Ciboni rekla da je EU projekt mira, slobode i blagostanja. 'U Njemačkoj sada imamo 74 godina mira. Vi ste još devedesetih imali rat i znate što to znači i zato je toliko važno da sačuvamo taj mir', a to se može samo ako se s jedne strane zastupa nacionalni interes, no s druge strane i da 'budemo u stanju staviti se u situaciju drugoga i graditi mostove', 'da u Europi pronalazimo zajednička rješenja'.