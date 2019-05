Svi bi se lako mogli poskliznuti o stroga pravila izborne šutnje: Pazite što objavljujete, udarit će vas po džepu

U nedjelju, na dan održavanja izbora za članove u Europski parlament do zatvaranja birališta u 19 sati, kao i cijelu subotu - 24 sata prije dana održavanja izbora - trajat će izborna šutnja. U tom razdoblju zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja lista, odnosno kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela

Institut izborne šutnje propisan je za sve izbore u Hrvatskoj, s tim da su sankcije predviđene na lokalnim i europskim izborima, dok kršenje izborne šutnje na parlamentarnim i predsjedničkim izborima nije kažnjivo. Ta nedosljednost ostaje na snazi do daljnjeg, jer nema političke volje da se izborne 'tehnikalije' usklade u okviru jedinstvenog izbornog zakona o kojemu je Vlada još ljetos razmišljala.

Nedoumica ima i oko tumačenja sadržaja izborne šutnje, pa je Državno izborno povjerenstvo (DIP) na svojoj internetskoj stranici objavilo detaljne upute o tome što tko ima raditi kako bi ispoštovao zakonske odrebe. Povreda izborne šutnje sankcionira se u iznosu od 3000 kuna za fizičke osobe, od 10.000 do 30.000 kuna za kandidate na izborima, od 100.000 do 500.000 kuna za pravne osobe, te od 10.000 do 30.000 kuna za odgovorne osobe u pravnim osobama.