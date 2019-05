Pogledajte spot u kojem legendarni trener brani Pupovca: 'Nekad ste meni vikali - Ćiro, pederu, a danas to vičete njemu'

Najiščekivaniji spot ove predizborne kampanje, onaj u kojem legendarni trener Ćiro Blažević poziva građane da glasaju za SDSS i Milorada Pupovca, ugledao je svjetlo dana

'Nekada su meni svi vikali - Ćiro, pederu, a sada čujem da to vičete Pupovcu. Meni ste vikali zato što me volite, ali ne znam zašto to baš njemu vičete', govori Ćiro u spotu za SDSS s porukom 'Svi smo jednaki'.