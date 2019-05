Analiza kampanje: Jedni bacaju stolce, drugi guraju Che Guevaru, treći ćirilicu, no tko je od njih poentirao, a tko fulao?

Jedni bacaju stolce, drugi se slikaju s pankerom s Che Guevarinim likom, treći provociraju dvojezičnim plakatima… Unatoč navedenim momentima, kampanja za euroizbore je nevidljiva, predvidljiva i bezlična, zaključak je analize dvoje stručnjaka za političku komunikaciju, Ankice Mamić i Gordana Turkovića, za tportal. Ovaj je dvojac izdvojio one koji su se po njima istaknuli svojim spotovima ili plakatima, ali i one koji su podbacili

Čija vam je kampanja zapela za oko, prvo je pitanje koje smo postavili našim sugovornicima. Ankica Mamić izdvojila je kampanju SDSS-a jer je podignula najviše prašine porukama napisanim latinicom i ćirilicom i pitanjem: 'Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj?' SDSS-ovi plakati dobili su i svoj odgovor u obliku manje ili više uvredljivih poruka išaranih sprejem. Uz to su za spot koji je tek u fazi izrade angažirali legendarnog nogometnog trenera Ćiru Blaževića, inače bliskog HDZ-u.

'Oni su zahvaljujući provokativnoj kampanji dobili vidljivost. Ono što obilježava ove izbore to je da prave poruke zapravo nemaju dovoljnu vidljivost. Budžeti su relativno mali i stranke očito ne uspijevaju doprijeti do medija ili čuvaju sredstva za finiš kampanje. I s tog aspekta vidljivosti, SDSS ima odličnu kampanju. Ovo šaranje im je najbolje što im se moglo dogoditi, svaki dan su u medijima, a to su očito i htjeli iako glume da su povrijeđeni. Tim šaranjem dobivaju ogroman medijski prostor, što mobilizira njihovo biračko tijelo', analizira Mamić.

Kontroverznom kampanjom SDSS si je osim medijske prisutnosti omogućio mobilizaciju biračkog tijela, što je, naglašava Mamić, na ovim izborima jako važno jer će izlaznost biti mala. Gordan Turković najboljom je proglasio kampanju Živog zida, točnije njihov promidžbeni spot. 'Najviše iskače, najbolje su pogodili emociju birača koji glasaju za njih, pogotovo scena u kojoj zaustavljaju autobus s mladima koji odlazi iz Hrvatske. Oni imaju priču koju potenciraju cijele godine, a ne samo u kampanji. Pogodili su emociju tim spotom, a uz to su najaktivniji na društvenim mrežama', kaže nam Turković.

SDP nekreativan, suverenisti lišeni estetike To su favoriti, no kako stoje ostali? Mamić kaže kako je kampanja Milana Bandića zanimljiva jer ju plaćaju sami građani. Naime, u metropoli su osvanuli plakati s logom Grada Zagreba te s istaknutim činjenicama vezanim uz Zagreb, od najljepšeg adventa u Europi do najvišeg BDP-a po stanovniku. 'Riječ je o kampanji koja je sporna sa svakog stajališta. Očito je riječ o prikrivenom oglašivanju', ističe Mamić te smatra da su Bandićeve poruke loše i da mu kontroverze neće donijeti pozitivne bodove, a vidljivost ionako već ima jer je, kaže, sveprisutan. Spotom Živog zida nije impresionirana, no smatra da im kampanja služi za motivaciju glasača. 'Kod njih će najveći problem biti motivacija. Njihovi birači nisu disciplinirani, to su antiestablišment birači. Njih je lako motivirati kad se radi nešto protiv, no kada treba biti za nešto, to je puno teže', napominje Mamić.

Kampanju SDP-a ocijenila je nekreativnom i neinventivnom. 'Spot u kojem svatko od njih kaže jednu rečenicu ne diže nikakvu emociju, ne motivira. SDP-ovi aduti su tri jaka imena i računaju na tri mandata, ali ovom kampanjom sigurno nisu pridobili nikoga, a ideja kampanje je da dobijete više nego što ste imali prije nje jer onda ni ne morate ići u kampanju', smatra. Hrvatski suverenisti na čelu s Ružom Tomašić svojim su spotom s djedom i unucima koji na televiziji prepoznaju suvereniste kao 'naše' sigurno igrali na emocije, no Mamić smatra da su im spotovi produkcijski vrlo siromašni i lišeni estetike. 'Očito je to amaterski uradak, što je vjerojatno pitanje budžeta', dodaje. I njihovom drugom spotu našla je zamjerke jer suverenisti poručuju kako 'zajedništvo nema alternativu'.

'Alternativa znači druga od dvije mogućnosti, tako da im to nema smisla i bilo bi dobro da koriste lektore. Sve što radite amaterski, to daje amaterske rezultate. Neki očito štede na kampanji, no ovi koji su blizu praga trebali bi ozbiljnije razmišljati o tome isplati li im se uložiti u kampanju jer kada pogledate koji se budžeti otvaraju kada uđete u Europski parlament, onda je to investicija', poručuje. Spot Neovisnih za Hrvatsku, kao i većina drugih, ne bi, kaže, ni zamijetila da joj to nije posao.

Most nije izbacio spot, no ima drugu strategiju. Kampanju aktivno vode na društvenim mrežama, ali i u Hrvatskom saboru. 'Most koristi Sabor kao pozornicu i to dobro radi. Oni su cijelo vrijeme u kampanji, a pozicioniraju se izrazito oporbeno', ukazuje Mamić. Ipak, njihov slogan 'Zemlja borbe vrijedna' ne smatra primjerenim za ove izbore, već za parlamentarne, a zbunjuje je i to što Most nema jednu isturenu osobu kao nositelja kampanje. 'Petrov nosi listu, a znamo da neće ići u Bruxelles. Onda su se trebali odlučiti za jednog čovjeka koji će biti glavno lice kampanje jer jedan dan vidite Čikotić, drugi Grmoju, treći Bulja, pa Prskala. To djeluje zbunjujuće jer ako očekujete tri mandata, onda u javnost gurate troje ljudi, no oni očekuju jedan i mislim da se dosta rasipaju', smatra.

'Što Posavec misli u EU parlamentu? Stajati?!' Bacanje stolca u spotu HNS-ovog župana Matije Posavca ne sviđa joj se i smatra da je poruka da on u Europskom parlamentu ne misli samo sjediti potpuno promašena. 'Što će onda tamo? Stajati?' pita se. HNS igra na kartu uspješnog župana znajući da nema šanse na ovim izborima, no bildaju stranačku bazu, koja je isključivo u sjevernoj Hrvatskoj, za sljedeće izbore.

Najveća stranka još nije izašla s izbornim spotom. Dosad smo vidjeli tek videorazglednice s predizbornih aktivnosti kandidata s njihove liste. Mamić napominje da nositelja liste Karla Resslera nikada nije vidjela samoga - uvijek je iza njega tim ljudi. No unatoč listi koja je mnoge iznenadila, HDZ uvijek može računati na nešto što nema nijedna stranka u Hrvatskoj - discipliniranu stranačku bazu. Uz to, napominje Mamić, izbor nezvučnih ljudi na listi mudar je potez predsjednika stranke Andreja Plenkovića.

'Mislim da je Plenković računao na to kada je složio listu, što je zapravo bila iznenađenje za sve. On je procijenio da mu je dobar trenutak, jer je oporba razmrvljena i slaba, da preuzme u potpunosti kontrolu nad strankom pa je na prolazna mjesta stavio ljude koji su mu lojalni. Ovaj eksperiment ne bi mogao napraviti na parlamentarnim izborima i riskirati. Hoće li dobiti pet ili šest mandata, nije mu presudno. Oni će biti i dalje relativni pobjednici izbora. Proglasit će uspjehom i pet i šest mandata', poručuje Mamić. Prokomentirala je i Amsterdamsku koaliciju, koja nema vidljivu kampanju. Malo publiciteta donio im je lik Che Guevare na jakni pankera koji se pojavljuje s Ankom Mrak Taritaš. 'Na toj listi nalaze se najčudniji mogući skupovi ljudi. Djelovanje u EU parlamentu vrši se kroz grupacije, a na listi Amsterdamske imamo Krešu Beljaka koji je izveo HSS iz grupacije pučana i najavio prelazak u zelene, a Glas pak spada u liberale. Tu je i regionalni IDS te umirovljenici. Ta je lista jedan teški oksimoron', zaključuje Mamić.

Turković: Kampanja se bavi hrvatskim, ne europskim temama Gordan Turković, koji je spot Živog zida izdvojio kao najbolji, većinu plakata i slogana smatra nerazumljivima, po čemu se ističe SDP sa sloganom 'Ravnopravna Hrvatska'. 'Mogu shvatiti ono što su možda gađali, no u daljnjim porukama ne vidim da su uspjeli opravdati slogan. To mi je promašeno, a posebno kampanja Gordana Marasa s Jamesom Bondom. OK, neke kampanje se rade tako da privlačiš pozornost, pa imaš i pozitivne i negativne komentare, ali on je privukao pozornost, i u većoj mjeri negativne komentare', analizira Turković kampanju najveće oporbene stranke.

Nije impresioniran ni spotom Neovisnih za Hrvatsku, a ni kampanjom Hrvatskih suverenista. 'HDZ se za sada oslanja na videorazglednice posjeta kandidata terenu po društvenim mrežama, baziraju to na hrvatskoj ljepoti, rukovanju s ljudima. Slogan 'Hrvatska za generacije' više je za parlamentarne izbore. Da netko ne zna kakvi su izbori, iz kampanje se ne bi moglo zaključiti da su u pitanju europski', smatra Turković.