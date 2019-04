Marijana Petir uspjela skupiti potpise za europske izbore?

Aktualna eurozastupnica Marijana Petir, koja je u posljednji tren najavila da na izbore namjerava izaći s neovisnom listom, najavila je predaju kandidature Državnom izbornom povjerenstvu. No, da li je prikupila dovoljno potpisa i dalje ostaje nejasno

Kako se doznaje u Državnom izbornom povjerenstvu Marijana Petir najavila je predavanje svoje kandidacijske liste za 23 sata, sat vremena prije isteka roka za predaju kandidatura.

No, to još uvijek ne znači da je prikupila i dovoljno potpisa. Podsjetimo, sukladno zakonu neovisne liste moraju skupiti 5000 potpisa koji podržavaju njihovu kandidaturu, odnosno listu.

Petir smo upitali je li uspjela prikupiti dovoljno potpisa, no ona nam je oko 15:30 kratko odgovorila da se potpisi još uvijek skupljaju. Iako je inicijalno na svom Facebooku napisala da će potpise prikupljati do 15 sati, doznajemo da je rok produžila do 17 sati kada bi joj trebali stići i potpisi iz drugih gradova.