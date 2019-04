Maras: HDZ me se boji, a ja sam neustrašiv

Nakon što je Državno izborno povjerenstvo izdalo priopćenje u kojem pojašnjava da je po zakonu zabranjena promidžba u državnim tijelima, o svemu se očitovao i SDP-ov Gordan Maras

DIP je u svojem priopćenju pojasnio da one stranke čiji će kandidati koristiti državna tijela za promidžbu mogu biti kažnjene tako da im se uskrati naknada troškova kampanje koju dobivaju iz državnog proračuna.

Maras kaže da su svi zastupnici koji su kandidati na izborima u povlaštenom položaju i da se svaki njihov nastup može tako tretirati. 'HDz me se očito boji i to je evidentno. Žele ušutkati Gordana Marasa ali to im neće uspjeti', poručuje.

Na pitanje hoće li i dalje nastaviti, odnosno hoće li i dalje imati naljepnicu na laptopu, Maras kaže: 'Vjerojatno ste me dovoljno upoznali, ja nisam čovjek koji odustaje od svojih stavova, HDZ je zadnji koji će me zaustaviti. Laptop ostaje uz mene.'

Upitan ima li podršku SDP-a, Maras kaže: 'Uvjeren sam da članovi i članice SDP-a vide o čemu se ovdje radi, a to je da je HDZ uzurpirao DIP. HDZ se boji Gordana Marasa, HDZ je uzurpirao DIP i Gordan Maras je rekao HDZ-u - ne može!'

Na pitanje radi li sve ovo jer ga je strah da neće biti izabran u Europski parlament, Maras kaže: 'Rekao sam vam da sam ja neustrašiv. HDZ me ne može zastrašiti.'

Upitan ima li netko koga se boji, Maras je kroz smijeh rekao: 'Naravno, ali HDZ-a nikako. Nekada se znam svoje supruge uplašiti, ali HDZ nije ni blizu te kategorije.'