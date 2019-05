Etičko povjerenstvo: Ressler i Bandić nisu povrijedili Izborni etički kodeks

Karlo Ressler nije povrijedio Izborni etički kodeks zbog sudjelovanja na proslavi vojno-redarstvene akcije "Bljesak" u Okučanima, a kodeks nije povrijedio ni Milan Bandić koji je sudjelovao na proslavi 1. svibnja u Maksimiru, utvrdilo je u ponedjeljak Etičko povjerenstvo

Očitovanje o dolasku Resslera u Okučane i Bandića u Maksimir zatražio je Gong, a Etičko povjerenstvo obrazložilo je da se ni jedan događaj ne može smatrati smatrati predizbornim skupom niti izbornom promidžbom, kao i da u tim prigodama ni Ressler niti Bandić nisu javno predstavljali niti obrazlagali svoj izborni program.

"Niti jedan od navedenih događaja ne može se smatrati predizbornim skupom niti izbornom promidžbom. Osobe koje se spominju u prijavi nisu u navedenim prigodama javno predstavljale niti obrazlagale svoj izborni program. Riječ je o službenim manifestacijama javnih vlasti (na središnjoj i lokalnoj razini) od kojih je povod za prvu svečano obilježavanje oslobodilačke vojne operacije i odavanje počasti žrtvama, a za drugu proslava Međunarodnog praznika rada. To što termin održavanja navedenih manifestacija vremenski koincidira s izbornom promidžbom ne znači automatski da su one dijelom te promidžbe. Riječ je o događajima koji se obilježavaju već dugi niz godina bez obzira na to radi li se o izbornoj godini ili ne", priopćilo je Etičko povjerenstvo.