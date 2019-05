U Maksimiru se protiv Bandića, dok je dijelo građanima dijelio grah i karanfile, i prosvjedovalo

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u srijedu je na Međunarodni praznik rada sugrađankama i sugrađanima dijelio besplatne porcije graha i crvene karanfile, a u park i dalje pristižu brojni Zagrepčani na tradicionalnu proslavu 1. svibnja gdje ih očekuje i prigodan kulturno-umjetnički program.

Nakon što je od 10 do 12 sati podijelio između četiri i pet tisuća porcija graha zbog čega ga je, kako je rekao, 'zaboljela ruka i trnuo desni zglob', Bandić je novinarima izjavio da je 1. svibnja u Maksimiru uobičajna slika, a gužva nešto veća nego lani.

Do 12 sati podijeljeno je 19.000 porcija graha s kobasicom, pancetom i suhom vratinom, a do 17 sati očekuje se da će biti podijeljeno 60.000 porcija, no bit će ga i kasnije.

Bandić je na tvrdnju novinara kako bi netko rekao da je u kampanji za EU izbore, iako nije kandidat, Bandić je rekao da je u radnoj kampanji 365 dana 16 sati, te da on jedini svjedoči ono što je u nazivu njegove stranke - rad i solidarnost.