kaznene prijave

Uhićen trojac koji je pljačkao groblja: Ovo im je bio plijen

I.K./Hina

27.10.2025 u 13:28

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Policija iz Orahovice prijavila je zbog povrede mira pokojnika i teške krađe 25-godišnjeg Mađara te dvoje hrvatskih državljana, od 21 i 28 godina, zbog krađe s groblja, izvijestili su u ponedjeljak iz virovitičko-podravske policije.

Prema policijskim sumnjama oni su 25. listopada oko 15 sati na mjesnim grobljima u Breštanovcima i Milanovcu otuđili više metalnih ručki, vaza i svijećnjaka s nadgrobnih ploča.

Svi su uhićeni, a tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeni su i dodatni prekršaji iz Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Zbog toga je protiv 28-godišnje osumnjičenice podnesen i optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu.

Protiv troje osumnjičenika policija je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti