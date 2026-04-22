Jedna osoba poginula u eksploziji u Splitu: Oglasila se policija s novim informacijama

'Sinoć, 21. travnja 2026.godine nakon zaprimljene dojave o eksploziji u pothodniku u Splitu uspostavljeno je osiguranje i blokada šireg mjesta događaja. Uz nazočnost zamjenika županijskog državnog odvjetnika obavljen je očevid na mjestu smrtnog stradavanja jedne osobe.

Prema do sada utvrđenim informacijama u ovom događaju nema elemenata kaznenog djela. Tijelo je prevezeno na patologije kako bi se obavila sudsko medicinska obdukcija', navode iz policije.

Eksplozija se dogodila oko 22.40 sati u Ulici Domovinskog rata u gradskom kvartu Ravne njive pokraj Kauflanda. Zbog te je eksplozije policija zatvorila ulaz u grad od Ulice Domovinskog rata na Ravnim njivama do križanja sa Solinskom ulicom.