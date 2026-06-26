u splitu

Tragedija na gradilištu: Pao dio dizalice i usmrtio radnika

M.Či./Hina

26.06.2026 u 22:15

Dizalica, ilustracija
Dizalica, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Radnik je smrtno stradao nakon pada dijela dizalice u petak oko 10.15 sati na gradilištu u splitskom naselju Pazdigrad, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija

Na mjesto nesreće odmah su izašle žurne službe, a o događaju je obaviješten i Državni inspektorat, Područni ured Split, Služba za nadzor zaštite na radu, koja će utvrditi okolnosti nesreće i moguće propuste u provedbi mjera zaštite na radu.

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Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika.

Uzrok pada dijela dizalice i sve okolnosti nesreće bit će utvrđeni kriminalističkim istraživanjem i nalazima nadležnih službi.

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