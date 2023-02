Prometna nesreća na riječkoj obilaznici u tunelu 'Katarina', kolona duga kilometar

Zbog prometne nesreće na riječkoj obilaznici (A7), u tunelu 'Katarina' u smjeru Graničnog prijelaza Rupa, vozi se jednim trakom, a kolona je oko jednog kilometra, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK)

Usporeno se vozi, također zbog prometne nesreće, na brzoj cesti DC1 Solin-Klis kod tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja.Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a vidljivost je smanjena zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti pa iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Jadranska magistrala-DC8, državna cesta DC1 Karlovac-Knin-Split, stara cesta kroz Gorski kotar-DC3, Krčki most, Paški most, Pelješki most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.