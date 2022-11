Prevaranti haraju Hrvatskom: Kako razlikovati pravog od lažnog policajca?

U dvije akcije USKOK-a i policije, koje su se u proteklih 24 sata odigrale u Koprivnici i Zagrebu, uhićeno je više od 30 osoba. Iz policije upozoravaju kako prepoznati lažnog policajca

Tišma je istaknuo na koje načine građani mogu prepoznati prevarante. 'Kad policijski službenici primjenjuju ovlasti, ako su u civilnoj odjeći, moraju se predstaviti sa službenom značkom i iskaznicom na zahtjev građana', rekao je Tišma.

Prevaranti, dodaje, najčešće koriste civilnu odjeću, predstavljajući se kao pripadnici krim-policije. 'Imaju i lažne službene iskaznice. Jako se brzo predstavljaju, da građanin ne može vidjeti fotografiju i iskaznicu. Najčešća pogreška je kada puste nepoznatu osobu u svoj dom. Tako mogu odglumiti da im je slabo i izvršiti krađu', upozorava Tišma.

S promjenom valute iz kune u eure moglo bi doći do novih problema, strahuje Tišma. 'Predviđamo da će se, kada se od 1. 1. uvede euro, pojaviti scenarij gdje će žrtvama nuditi zamjenu u domovima. Savjetujemo građane da to nikako ne rade, već da to rade u institucijama i prema uputama', zaključio je Tišma.