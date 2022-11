Europska javna tužiteljica: U Hrvatskoj je premalo prijava utaja poreza. Pozivam Hrvate da prijave kaznena djela

Europska javna tužiteljica Laura Codruța Kövesi u razgovoru za Večernji list ističe da je zatražila što prije dva dodatna tužitelja u Hrvatskoj, piše dnevnik u broju od subote

Laura Codruța Kövesi postala je ikona borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, no europska javna tužiteljica jasno daje do znanja da joj nije cilj javna percepcija “babaroge” za kriminal koji ne detektiraju i ne procesuiraju nacionalna tijela, nego upravo ustrojiti sustav u kojem svaka instanca, od nacionalne do europske, obavlja svoj dio posla kako bi se obračunala sa zloporabama i zaradila povjerenje građana.

I zato kad kaže da su dužni primjenjivati nacionalno pravo, prva žena Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) ne “pere ruke” od nacionalnih propusta. Oni jesu nacionalni. Ostaje činjenica da su istrage vezane uz potencijalno nezakonito trošenje EU novca u slučajevima bivših ministara Gabrijele Žalac i Tomislava Tolušića pokrenuti tek nakon intervencije EPPO-ova hrvatskog ureda.