Masovna tučnjava kod svetišta u Vrani: ‘Letjele su stolice, ovo se ne smije zataškati’

Prema svjedocima čije riječi prenosi Slobodna Dalmacija, sudjelovalo je oko 50 punoljetnih osoba, a situacija je brzo izmaknula kontroli.

‘Bilo je oko 50 punoljetnih osoba, sve je bilo pod utjecajem alkohola. Odjednom je izbila masovna tučnjava, letjele su šake, stolice, sve’, ispričao je mještanin koji tvrdi da je događaj vidio osobno.

Posljedice su vidljive na prostoru gdje se slavilo. ‘Šator je polomljen, klupe su porazbijane. To je bilo divljanje, a ne slavlje’, kazao je.

Na mjesto događaja, prema navodima očevidaca, stigla su najmanje tri policijska vozila i ‘jake policijske snage’, no do zaključenja teksta policija nije objavila službeno priopćenje.