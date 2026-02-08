DIVLJAŠTVO

Masovna tučnjava kod svetišta u Vrani: 'Letjele su stolice, ovo se ne smije zataškati'

08.02.2026 u 22:58

U noći sa subote na nedjelju, oko 1.30 sati, prostor uz svetište sv. Nediljice u Vrani pretvorio se u poprište masovne tučnjave nakon maškarane zabave u šatoru unutar svetišta. Sukob je izbio na parkiralištu uz crkvu

Prema svjedocima čije riječi prenosi Slobodna Dalmacija, sudjelovalo je oko 50 punoljetnih osoba, a situacija je brzo izmaknula kontroli.

‘Bilo je oko 50 punoljetnih osoba, sve je bilo pod utjecajem alkohola. Odjednom je izbila masovna tučnjava, letjele su šake, stolice, sve’, ispričao je mještanin koji tvrdi da je događaj vidio osobno.

Posljedice su vidljive na prostoru gdje se slavilo. ‘Šator je polomljen, klupe su porazbijane. To je bilo divljanje, a ne slavlje’, kazao je.

Na mjesto događaja, prema navodima očevidaca, stigla su najmanje tri policijska vozila i ‘jake policijske snage’, no do zaključenja teksta policija nije objavila službeno priopćenje.

Svetište sv. Nediljice ima veliko zavjetno i povijesno značenje, a blagdan sv. Nediljice slavi se prve nedjelje u srpnju kada u Vranu dolazi velik broj hodočasnika iz cijele Dalmacije.

Mještani su zgroženi događajem.

‘Neka se zna što se dogodilo. Ovo se ne smije zataškati’, poručuju.

