Autotrolej: Autobus udario u stanicu, dječaka zasulo razbijeno staklo

Dolaskom na autobusno stajalište Diračj, vozač je prednjim dijelom autobusa udario u autobusnu stanicu . Putnici u vozilu i vozač nisu ozlijeđeni , a malodobnog dječaka koji je bio na stajalištu je zasulo razbijeno stakl o te je zadobio porezotine i zatražio liječničku pomoć.

Prilikom udara autobusa u stanicu oštećeni su elektro kabeli pa su zbog kratkotrajnog prekida u opskrbi strujom intervenirale ekipe HEP-a.

Iz Autotroleja ističu da su svi putnici iz autobusa stigli na odredište jer je odmah angažirano pričuvno vozilo i vozač te se svim putnicima i ozlijeđenom dječaku ispričavaju na pretrpljenim neugodnostima i šoku.