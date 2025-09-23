u rijeci

Autotrolej: Autobus udario u stanicu, dječaka zasulo razbijeno staklo

Bi. S. / Hina

23.09.2025 u 22:51

Autotrolej
Autotrolej Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Riječki javni gradski prijevoznik Autotrolej izvijestio je da je u utorak popodne u riječkom naselju Zamet došlo do prometne nesreće u kojoj je autobus udario u autobusnu stanicu pri čemu je dječaka ozlijedilo rasuto staklo

Dolaskom na autobusno stajalište Diračj, vozač je prednjim dijelom autobusa udario u autobusnu stanicu. Putnici u vozilu i vozač nisu ozlijeđeni, a malodobnog dječaka koji je bio na stajalištu je zasulo razbijeno staklo te je zadobio porezotine i zatražio liječničku pomoć.

U nesreći je sudjelovalo vozilo Komunalnog društva Autotrolej.

vezane vijesti

Prilikom udara autobusa u stanicu oštećeni su elektro kabeli pa su zbog kratkotrajnog prekida u opskrbi strujom intervenirale ekipe HEP-a.

Iz Autotroleja ističu da su svi putnici iz autobusa stigli na odredište jer je odmah angažirano pričuvno vozilo i vozač te se svim putnicima i ozlijeđenom dječaku ispričavaju na pretrpljenim neugodnostima i šoku.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti