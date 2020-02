Zašto su građani najbrže rastuće ekonomije EU-a duboko nezadovoljni njome

Parlamentarni izbori održani prošlog vikenda u Irskoj prekinuli su desetljećima dugu dominaciju dviju stranaka, a razlog zbog kojeg su tamošnji birači poklonili povjerenje Sinn Féinu, poznatom i po svojedobnoj podršci oružanom sukobu s Britancima, leži u nezadovoljstvu situacijom koju je stvorila irska brzorastuća ekonomija

Podaci Eurostata pokazuju da je irsko gospodarstvo jedno od najuspješnijih u Uniji. U 2017. i 2018. raslo je po stopi iznad osam posto , a sličan tempo zadržan je i lani. Uz to, bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku u Irskoj je devedeset posto viši od prosjeka EU-a. Pa zašto su onda Irci nezadovoljni ekonomijom?

Prije velike krize s kraja prošlog desetljeća Irska je bilježila snažan rast praćen jednako visokim skokom cijena nekretnina. Cijene stanova su skočile na neodržive i nerealne razine zbog olakog kreditiranja iz tamošnjih banaka i zahvaljujući dugogodišnjoj politici rezanja poreza na prihod, zbog čega je građanima ostajalo više raspoloživog novca – sve pod palicom tada vladajuće stranke Fianna Fáil. No globalna financijska kriza srušila je i irska 'financijska domina' i došlo je do kraha na tržištu nekretnina te propasti velikih banaka.

Uzroci leže u tri povezana faktora: irski model rasta stvorio je i pojačao nejednakosti u društvu , kriza na tržištu nekretnina izazvana nekontroliranim rastom cijena izazvala je međugeneracijski i međuklasni sukob , a desetljeće državne štednje dovelo je do pada kvalitete javnih usluga i infrastrukture . Za dodatno pojašnjenje kako je došlo do toga da zloglasni Sinn Féin postane vodeći glas u irskoj politici potrebno je podsjetiti na događaje koji su krojili irsku ekonomiju u proteklih desetljeće i pol.

Kako bi potaknula rast, vlast se posvetila rasprodaji nakon kraha vrlo jeftine imovine, a uvedene su i razne porezne olakšice da bi se na kupnju nagovorilo velike investitore. Plan je djelomično uspio jer su nekretninske tvrtke počele grabiti raspoložive nekretnine, no nisu ih odmah stavljale na tržište, već su čekale da im cijene počnu ponovo rasti. Od 2014., s najnovijim zamahom irske ekonomije, počeo je i nagli rast najamnina i cijena stanova, zbog čega su mnogi irski građani ostali bez prihvatljive opcije za normalan život. Cijene nekretnina u gradovima su opet otišle u nebesa, a oni koji si ih nisu mogli priuštiti bili su prisiljeni na selidbu u predgrađa ili manja mjesta slabo povezana javnim prijevozom.

Irska se odjednom našla usred snažne recesije, a vlasti su pristupile spašavanju banaka, povećanju poreznih prihoda i rezanju javne potrošnje. Na prvim parlamentarnim izborima nakon krize, 2011. godine, birači su kaznili dotadašnju vladu koju je vodila Fianna Fáil i na vlast je došla protivnička Fine Gael u koaliciji s Laburističkom strankom . No politika se nije bitno promijenila i irske su vlasti i dalje zagovarale državnu štednju.

Birači su stoga na izborima 2016. iskazali puno manje povjerenja dotadašnjoj vladi mada je Fine Gael uspio zadržati političko kormilo, za koje je na čelu manjinske vlade stao sadašnji premijer Leo Varadkar . Irska ekonomija nastavila je rasti, no postalo je očito da je velik dio tog rasta posljedica činjenice da je postala svojevrsna porezna oaza za velike međunarodne tehnološke kompanije.

U isto vrijeme u Irsku se slila velika količina stranih investicija, posebno međunarodnih tehnoloških divova. Taj je sektor postao jedna od glavnih poluga rasta, čime je nadoknađen dio prihoda u proračunu, no koalicija Fine Gaela i laburista nastavila je sa svojom politikom štednje. Tehnološki sektor potaknuo je i općeniti rast koji se zahuktao od 2014., no ostao je uglavnom ograničen na industriju visoke tehnologije i s njom povezane sektore, dok se u ostatku šire ekonomije nisu osjetile blagodati gospodarskog optimizma.

Irski BDP iznosi 324 milijarde eura, no prilagođeni bruto nacionalni dohodak, koji je bolja mjera bogatstva tamošnjeg stanovništva, iznosi bitno manjih 197 milijardi eura. Jedno istraživanje Međunarodnog monetarnog fonda pokazalo je da čak tri četvrtine od 850 milijardi eura izravnih stranih ulaganja u Irsku čine prividni iznosi kao rezultat prelijevanja na bilancama velikih korporacija s ciljem smanjenja poreznih obaveza. Zbog svega nabrojanog irska ekonomija izgleda bolje nego što stvarno jest.

Rast u tehnološkom sektoru izazvao je rast zaposlenosti, zbog čega je nastao pritisak na javne usluge i smanjen je broj raspoloživih nekretnina. Dobro plaćeni poslovi u tehnološkoj industriji koncentrirani su u gradovima Dublinu, Corku, Limericku i Galwayu, u kojima je stanovanje postalo nedostupno znatnom dijelu građana, a uz to je došlo do porasta drugih troškova života, poput vrtića, školovanja i zdravstva. Sve je to lansiralo glavni grad Dublin na sam vrh najskupljih lokacija za obiteljski život u Europi.