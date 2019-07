Zašto poslodavci sve više traže ostrašćene, nindže i superheroje i što je sve danas potrebno da biste radili u uredu ili pečenjari?

U oglašavanju radnih mjesta pojedini poslodavci idu predaleko pokušavajući ih učiniti atraktivnima, a takvi pokušaji nerijetko na kraju ispadaju smiješni

U potrazi za oskudnom radnom snagom pred ljetnu sezonu hrvatski maloprodajni lanac Konzum ove godine objavio je oglas koji je reklamirao 'radno mjesto s pogledom na more' želeći time baciti barem nekakvo pozitivno svjetlo na poslove u maloprodaji koje kod nas teško da mogu uljepšati bilo kakve dodatne pogodnosti, pa tako čak i pogled na more. Konzum se u tome priklonio trendu da se uglavnom suhoparni oglasi za posao pokušaju učiniti što atraktivnijima, s nadom da će to privući više potencijalnih kandidata.

Iako je Konzumov pokušaj još relativno pristojan, primjeri iz drugih svjetskih oglasa za zapošljavanje pokazuju da entuzijazam koji kompanije ponekad iskazuju u želji da njihovi oglasi iskoče iz prosjeka stvarno ide predaleko. Britanski tjednik The Economist ovih dana upozorio je na 'inflaciju' pridjeva koje se može naći u oglasima za zapošljavanje. Kandidati tako ponekad ostanu nesigurni i pitaju se prijavljuju li za uredski posao ili će biti kaskaderi u nekom filmu.