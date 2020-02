Zašto ljudi glasaju za političare poput Donalda Trumpa, Borisa Johnsona ili Jaira Bolsonara, iako su svjesni da im skrivaju činjenice ili ih prekrajaju po svojoj mjeri?

Suđenje američkom predsjedniku u Senatu pokrenulo je analize o današnjem dobu postistine. Trump ju je učinio prihvatljivom, naročito sada, kada se zbog korištenja IT tehnologije propagandna mašinerija nalazi na steroidima. Ona je za demokratsko društvo varljivija i opasnija od laži jer tvrdi da je neka ideja suvišna, a istina nebitna i zastarjela. Zašto ljudi glasaju za političare poput Donalda Trumpa, Borisa Johnsona ili Jaira Bolsonara, mada su svjesni da im ovi skrivaju činjenice ili ih prekrajaju po svojoj mjeri?

Tijekom 1055 dana boravka u Bijeloj kući, The Washington Post je pobrojao Trumpu 15.413 laži , spornih tvrdnji i negiranja dokazanih činjenica, što ga je u konačnici dovelo do situacije u kojoj se traži njegov opoziv. Ali ono što se predsjedniku posebno zamjera nije toliko sama laž, koliko ono što danas nazivaju 'postistinom'.

Od prodavača rabljenih automobila do ministara koji ne znaju ispuniti imovinsku karticu, mnogi žive i zarađuju na postistinama, ali političari su posebno obilježena skupina. Narod za njih kaže da su profesionalni lažljivci par excellence, što George Orwell potvrđuje riječima da je 'politički jezik smišljen zato da laži zvuče istinito i ubojito', a Voltaire o politici govori kao o 'vještini laganja u pravom trenutku'. Koja je doista razlika između laži i postistine u politici? Na to pitanje Bufacchi odgovara usporedbom Billa Clintona (lagao je) i Donalda Trumpa (car postistine) jer su se oba našla u situaciji da se moraju pravdati pred Senatom.

Trump se pak niti ne pokušava braniti nijekanjem istine, nego to čini napadom na one koji ga prozivaju. Za njega je trenutno suđenje 'šarada' i 'prijevara'. Tvitovima ismijava proces opoziva, u ratu je s medijima poput Washington Posta, New York Timesa i CNN-a, optužujući ih kao glavne krivce za nastalu situaciju. Obraćajući se prošloga utorka republikancima na skupu u New Jerseyju, grmio je o demokratima usredotočenima na 'dementne prijevare, ludi lov na vještice i križarske ratove dok je on zauzet stvaranjem radnih mjesta i ubijanjem terorista' te navodio sve predsjedničke uspjehe, od smanjenja poreza do gradnje zida na granici s Meksikom.

Predsjednikov odgovor i ponašanje tijekom opoziva irski profesor smatra tipičnim primjerom postistine jer je njegova strategija stvoriti okruženje u kojemu će umanjiti utjecaj objektivnih činjenica na javno mnijenje, a znanstvenu istinu naprosto ukinuti. Lažljivac, kao što je bio Clinton, negira samo određene činjenice koje imaju precizne koordinate u prostoru i vremenu, dok nosilac postistine dovodi u pitanje samu prirodu istine. 'Dok laž uništava određenu istinu, postistina pokušava uništiti istinu kao takvu jer uopće ne pruža mogućnost njezina dokazivanja', veli Bufacchi, a to debelo potvrđuje Trumpov odvjetnik Rudy Giuliani izjavom da je 'istina relativna' i da 'istina ne mora biti istinita'.