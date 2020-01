Ivan Selak o optužbama o remontu MiG-ova: 'Grabar-Kitarović besramno laže'

Jedna od tema oko koje su se Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović najglasnije sukobili u posljednjoj debati uoči predsjedničkih izbora, bilo je pitanje remonta MiG-ova u Ukrajini za vrijeme Milanovićeve vlade. Oboje kandidata imenom i prezimenom spomenuli su umirovljenog vojnog pilota Ivana Selaka, kojeg je televizija N1 ugostila u Newsroomu

Nakon remonta, 2015. preuzeto je sedam aviona remontiranih temeljem starih okvira, dok pet preuzetih aviona prethodno nisu bili u vlasništvu Republike Hrvatske.

"Sedam aviona poslano je iz Hrvatske. Imali smo preko 20 aviona, ali mogli smo remontirati samo tih sedam. Čak su Rusi, koje smo pozvali, rekli da kupimo MiG-ove 29 od njih, kako su rekli, nije bilo smisla da produžujemo životni vijek tih sedadam aviona. Međutim, moramo znati da tad nije bilo novca, a bilo je to pitanje opstanka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Jedini način, s raspoloživom količinom novca, bio je remont. Moglo se remontirati samo sedam aviona i dokupiti pet", rekao je Selak za N1.

Zašto su remontirani avioni bili sastavljeni od različitih komponenata?

Na pitanje da prokomentira tezu Kolinde Grabar-Kitarović da su avioni bili sastavljeni od različitih komponenata, odnosno da su neki natpisi bili "na arapskom, neki na ćirilici", kazao je:

"To bi trebalo pitati pukovnika Željka Šimića, koji je bio tehnički dio nadzora. Ja mogu dati odgovore iz druge ruke. Kad su on i moji kolege, kojima bezgranično vjerujem jer sam svoj život njima dao u ruke, potpisali i rekli da je avion ispravan, ja sam sjeo i išao na let jer sam im vjerovao. Među nama nikada nije postojalo zrno sumnje je li remont bio dobar ili nije."