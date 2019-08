Zaštitar Blackwatera koji je ubio iračkog civila dobio doživotni zatvor

Bivši zaštitar tvrtke Blackwater, 36-godišnji Nicholas Slatten, dobio je u četvrtak kaznu doživotnog zatvora nakon što je prošlog prosinca proglašen krivim za ubojstvo s predumišljajem jer je ustrijelio civila u prometnom dijelu Bagdada 2007., tijekom incidenta koji je izazvao osude diljem svijeta.

Presudu prema kojoj će Slatten ostatak života provesti u zatvoru donio je u četvrtak federalni sudac Royce Lamberth, piše The New York Times. Dnevnik dodaje kako je sudac Saveznog suda u Washingtonu odbacio Slattenove navode o događaju za koji se izjasnio kako nije kriv, kao i tvrdnje njegovog kolege u kojima je naveo da je u iračke civile pucao on, a ne optuženi.

''Irački civil ubijen je bez da je počinio bilo kakvu provokaciju'', zaključio je sudac Lamberth.