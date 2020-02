Zanima vas sigurno, jeftino i plaćanje na rate putem interneta? Ne tražite dalje - tu je PayWay

U vremenima u kojima internetska trgovina svake godine raste dvoznamenkastim stopama i kada internetske trgovine poput Amazona preotimaju primat maloprodajnim divovima poput Wal-Marta, svaki trgovac koji drži do sebe mora imati barem osnovne funkcionalnosti internetske prodavaonice

No POS uređaji ipak su prisutni u svakoj online transakciji, ali u virtualnom obliku, u Hrvatskoj najpoznatijem kao PayWay . Riječ je o usluzi autorizacije i naplate kreditnih kartica koja omogućava web trgovcima da na internetskim stranicama kupcima prodaju svoje proizvode ili usluge iz bilo kojeg dijela svijeta.

Procjenjuje se da je putem interneta samo lani prodano robe u vrijednosti od četiri bilijuna dolara . Bezbrojne su to pošiljke, više od milijarde kupaca i više milijardi transakcija u kojima nitko nije morao hodati do dućana, plaćati gotovinom niti naslanjati ili provlačiti karticu kroz POS uređaj.

Better Together

Virtualni POS omogućuje prodavateljima da autoriziraju kartičnu transakciju koju je inicirao kupac. To je proces koji uvelike proširuje mogućnosti plaćanja te smanjuje troškove i vrijeme naplate, uz dodatni faktor sigurnosti.

Kako internet može biti opasno mjesto, svi prodavači koji drže do sebe koriste takve usluge da bi omogućili kupcima maksimalnu sigurnost i povjerenje. Drugim riječima, uz PayWay ste sigurni da je vaš novac otišao na pravu adresu i da ćete za njega zaista dobiti proizvod koji ste poželjeli. Zloporabe su uz ovaj sustav gotovo nemoguće, on radi 0 do 24 sati svakog dana i 365 dana u godini.

PayWay je moguće prilagoditi svakoj potrebi i svakoj vrsti trgovine neovisno o tome radi li se o manjim ili većim iznosima transakcija.

Zaključno, ako se tek planirate uključiti ili želite unaprijediti svoje online poslovanje, PayWay vam je nezaobilazan, besprijekoran alat za sigurnu naplatu vaših proizvoda, usluga, aranžmana i digitalnog sadržaja.