Zagrebačka burza: Indeksi u petak blago ojačali, Arena Hospitality Grupa u fokusu ulagača

Indeks CROBEX je zaključio na 3.290,1 bodova, što predstavlja blagi rast od 0,2 posto. No to nije bilo dovoljno da se nadoknadi gubitak iz prethodnih dana, te je na tjednoj razini CROBEX ipak zaključio s minusom, i to do 0,4 posto. Uži indeks CROBEX10 je u petak ojačao 0,3 posto, dok je širi tržišni indeks CROBEXplus porastao neznačajnih 0,03 posto. Od sektorskih indeksa dobitnike je predvodio indeks građevinskog sektora, s rastom od 1,7 posto, dok su u crvenom zaključili indeksi transportnog i prehrambenog sektora, koji su oslabili redom 1,1 posto i 0,2 posto.

Ukupno je protrgovano nešto više od 2,1 milijun eura, pri čemu je gotovo polovina prometa generirana u blok trgovanju dionicom Arena Hospitality Grupe.