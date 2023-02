Za manje od dva mjeseca nema više ograničenih cijena struje. Što nas čeka na proljeće?

Za manje od dva mjeseca prestaju Vladine mjere kojima se ograničava cijena struje za kućanstva i tvrtke. Što je biti od 1. travnja i čeka li nas novi veliki udar na džepove?

' Analize pokazuju i neka predviđanja da će takve cijene ostati barem sljedeće dvije do tri godine', rekao je Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar.

Građani sad plaćaju megavatsat 59 eura, što znači da bi bez nastavka Vladinih mjera električna energija trebala poskupjeti.

'Ove mjere koje traju do 31.3., ja vjerujem da će ih Vlada u nekom obliku nastaviti jer opskrbljivači bi bili prisiljeni podići cijene za građanstvo0, dodao je Jakšić.

Sadašnje mjere omogućavaju potrošačima ove zime jeftiniju električnu energiju nego u drugim državama, podsjeća premijer.

'To su enormni iznosi novaca, to nije nešto malo, to su veliki iznosi koji su omogućili da se prolazi kroz ovu krizu bitno lakše nego da tih mjera nema', rekao je premijer.

A najveći dio tog financijskog tereta prebačen je na HEP. On ima obvezu primiti sve potrošače koji žele otići od privatnih opskrbljivača, a takvih je u posljednja 4 mjeseca 41 tisuća. Kako god bude nakon 31. ožujka, iz HEP-a poručuju da će svoje cijene električne energije uskladiti s daljnjim odlukama Vlade.