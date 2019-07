Više od 20 godina Albanija nezaustavljivo raste uz sivu ekonomiju te ilegalnu trgovinu drogom i oružjem, no sada je njezin procvat u velikoj opasnosti

Albanija već 21 godinu uzastopce bilježi gospodarski rast, no politička napetost i nemiri koji proizlaze iz sukoba vladajućih socijalista i opozicijske Demokratske stranke, prouzročenog optužbama da socijalisti vladaju uz pomoć organiziranog kriminala, prijete obuzdavanjem tog rasta koji je nakon lanjskih četiri u prvom ovogodišnjem kvartalu skliznuo na samo 2,2 posto

Na jugu Europe posljednji lipanjski vikend protekao je u znaku kontroverznih izbora na kojima su građani Albanije trebali izabrati svoje predstavnike u tijela lokalne samouprave. Kandidati na glasačkim listićima najvećim su dijelom bili članovi vladajuće Socijalističke partije, uz tek nekolicinu predstavnika minornih stranaka. Glavna opozicijska Demokratska stranka, na čijem se čelu nalazi Lulzim Basha, bojkotirala je izbore, a to je bio samo još jedan znak otpora vladajućima u višemjesečnom sukobu albanske vlade i opozicije, koji još od veljače obilježavaju i ponekad nasilni prosvjedi.

Albanski predsjednik Ilir Meta, čiji je opoziv zatražio vođa socijalista i premijer Edi Rama, pokušao je odgoditi izbore, a kritičari smatraju da ih se teško može smatrati legalnima s obzirom na to da je glasačima nedostajalo pravog izbora među kandidatima. Albanska opozicija optužuje Ramu i socijaliste za ranije izborne prijevare i korupciju te za suradnju s organiziranim kriminalom i zbog toga već mjesecima traži raspisivanje prijevremenih općih izbora. Zastupnici Demokratske stranke još od veljače ne sudjeluju u radu parlamenta, no niti to nije omelo Ramu i njegove socijaliste koji su izborili četverogodišnji mandat na izborima 2017. godine.