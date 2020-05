Kako su zbog pandemije restorani osuđeni na dostavu, naknade koje naplaćuju dostavljačke platforme penju se i do 40 posto cijene obroka, što ugrožava poslovanje restorana te su gradovi poput Los Angelesa, New Yorka i Washingtona odlučili uvesti ograničenja na naknade koju smiju naplatiti dostavljači, iako se i oni već dugo bore s profitabilnošću

Washington , San Francisco , Seattle , New York i Cleveland samo su neki od gradova koji su već ograničili naknade ili u kojima je taj proces u tijeku, a naknadu za dostavu najčešće ograničavaju na 15 posto cijene koju obrok ima u restoranu. Neki gradovi dozvoljavaju dodatnih pet posto za tehnološke usluge, poput kartičnih transakcija ili pozicioniranja reklama unutar aplikacija.

Gradsko vijeće Los Angelesa u srijedu je donijelo jednoglasnu odluku kojom će se ograničiti visina naknade koju smiju naplatiti platforme preko kojih se naručuje dostava hrane na području tog grada. Vijećnici kalifornijskog metropolisa naložili su gradskim pravnicima da pripreme zakon koji će to regulirati, a svojom su se odlukom priključili rastućem nizu velikih američkih gradova koji su već ranije donijeli slične odluke.

Prema dostupnim brojkama, naknada koju najčešće naplaćuju popularne aplikacije uobičajeno iznosi između 20 i 40 posto cijene obroka u samom restoranu. Uz dostavu, one često sadrže druge troškove, poput doplata za reklamu, za preuzimanje narudžbe, za izvršenje narudžbe i druge maštovite kategorije kojima se pokušava dodatno zaraditi. U Chicagu su i tome pokušali stati na kraj te je tamošnje gradsko vijeće donijelo odluku da takvi troškovi moraju biti transparentnije navedeni na računima kako bi bilo jasnije koliko u konačnici od ukupno plaćene usluge dobivaju restorani.

Val ovakvih odluka zakotrljao se mjerama kojima se u Sjedinjenim Američkim Državama pokušava suzbiti širenje koronavirusa. Nadležnost za donošenje mjera leži u rukama lokalnih vlasti, no kao i u velikom dijelu ostatka svijeta, one uključuju preporuke socijalne distanciranosti, kao i zabrane rada onim biznisima što se temelje na okupljanju ljudi. U tu grupu spadaju i restorani koji su posljednjih tjedana prisiljeni koristiti dostavu kako bi doprli do gostiju, a takvu su situaciju, izgleda, iskoristile dostavljačke platforme nabijajući naknade za svoje usluge.

Koliko je situacija problematična, govori i informacija o tome da su prošlog mjeseca tri restorana u New Yorku pokrenula zajedničku tužbu optužujući četiri najveće dostavljačke platforme za zloupotrebu dominantne pozicije na tržištu, a koja je rezultirala prekomjernim naknadama i onemogućila pravednu tržišnu borbu među restoranima. U New Yorku su i prije pandemije razmatrali ograničavanje naknada, no aktualna situacija donijela je potrebni poticaj da se namjera i provede.

Odluke o ograničavanju naknada koje donose gradska vijeća zasad su uglavnom ograničenog trajanja – većinom je to 90 dana od proglašenja prestanka izvanredne situacije, no postoje određene ideje da se takve odredbe primjenjuju i dulje. U New Yorku su već naveli da razmišljaju o stalnom uvođenju takvih ograničenja.