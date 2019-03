Većina koalicijskih partnera HDZ-a za stečaj Uljanika: To je jedino rješenje!

Većina predstavnika političkih stranaka - partnera HDZ-a u vladajućoj koaliciji, uoči koalicijskog sastanka u Banskim dvorima u srijedu je izjavila kako je stečaj Uljanika bolje rješenje od restrukturiranja

Po njegovim riječima, 15,5 milijardi kuna je "upumpano u ta dva brodogradilišta, nitko ne odgovara za novce, novaca nema, a firme su u problemima".

"Konačnu odluku i svu odgovornost snose oni koji donose odluke", poručio je Hrg, ponavljajući kako će konačnu odluku donijeti Vlada, ali će joj sigurno biti puno lakše kad čuje mišljenje koalicijskih partnera.

Različite stavove o sudbini Uljanika u srijedu su iznijeli i ministri gospodarstva Darko Horvat i ministar financija Zdravko Marić.

Horvat je izjavio kako će se prvotno pokazati da je stečaj Uljanika jefitniji od restrukturiranja, no da je dugoročno to predmet polemike.

Marić je pak izjavio kako porezni obveznici imaju pravo dobiti na uvid što je u konačnici sve plaćeno do sada i što treba biti plaćeno.

"Stvari su vrlo ozbiljne, govorimo o poprilično velikim iznosima koje smo do sada platili. Neki dan sam rekao zadnje brojke - 3,1 milijarda kuna je do sada plaćeno protestianih jamstava za gradnju brodova kojih mahom nema", rekao je Marić.

"Sigurno je i da se financijski aspekt cijele priče treba uzeti u obzir, jer on nije mali, ali ja ne gledam samo financijski aspekt već onu širi sliku, a to je i značaj, vrijednost i važenje brodograđevne industrije svih ovih godina. Svi govorimo da je to strateška grana, brojke DZS-a i neke druge brojke otkrivaju neko drugo svjetlo i sve to skupa treba uzeti u obzir", rekao je Marić.