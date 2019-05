Uspješni s blockchainom: razumijevanje tehnologije i poslovanja

Blockchain tehnologija transformira poslovni svijet na dosad neviđen način. Kako bismo mogli identificirati način korištenja ove tehnologiju za korist tvrtke, potrebno je razviti razumijevanje o njoj s tehnološkog i poslovnog stajališta. Četverodnevni kratki program ‘Blockchain Transforming Business’, koji organizira The WU Executive Academy, osmišljen je kako bi povezao blockchain tehnologiju i poslovanje. Prema njezinom akademskom direktoru, Claudiou Di Cicciou, program će se osobito usredotočiti na praktičnu primjenu te na Beč kao blockchain hotspot

U zadnje vrijeme blockchain tehnologija privukla je manje pozornosti, što se svakako može protumačiti kao dobar znak. Uostalom, uzbuđenje koje okružuje bitcoin kriptovalutu i njegova nevjerojatna cijena bili su nepovoljni za razvoj tehnologije, budući da su mnogi investitori bili zainteresirani samo za brzo zarađivanje novca. Međutim, bitcoin je samo jedna vrsta primjene blockchain tehnologije koja mnogim industrijama i tvrtkama nudi mnoštvo mogućnosti. Ali koju od njih vrijedi tražiti, ekonomski govoreći? Na što bi tvrtke trebale obratiti pozornost? I koje prilike se doista pokazuju korisnima za suradnju?

Tehnologija i poslovanje kao temelji uspjeha

Blockchain tehnologija i njezine ekonomski održive primjene ne mogu se shvatiti bez opsežnog razumijevanja tehnološke i poslovne strane. Stoga je WU Executive Academy razvila novi četverodnevni program osmišljen kako bi se bavio temom upravo iz te dvije perspektive.

Claudio Di Ciccio, docent na bečkom WU Institutu za podatkovno poslovanje (Information business), akademski je direktor Blockchain Transforming Businessa, koji kreće s radom u svibnju: 'Program će istražiti temeljno pitanje kada i pod kojim uvjetima ima smisla koristiti blockchain tehnologiju u praksi.'

Drugi programi, kaže, fokusiraju se ili na tehnološke ili na poslovne aspekte. 'Mi ćemo, za razliku od drugih, identificirati i proći na praktičan način konkretne scenarije primjene za tvrtke, organizacije i start-upove.'

Program će raspravljati o obje mogućnosti koje nudi blockchain tehnologija i izazovima koje donosi sa sobom. 'Naš je cilj pomoći sudionicima da razviju dobar osjećaj za ono što se zaista može učiniti.' S tim ciljem na umu bit će im osigurano sve što je potrebno za stvaranje vlastitih blockchainsa. Naposljetku, učenje kroz rad još uvijek je najbolji pristup, prema mišljenju Claudia Di Ciccioa. Za pohađanje programa nije potrebno nikakvo prethodno znanje o blockchain tehnologiji. 'Štoviše, fleksibilni smo u smislu sadržaja i prilagodit ćemo se individualnim potrebama i zahtjevima sudionika.'

Novi način razmišljanja za nove poslovne modele

Claudio Di Ciccio uvjeren je kako u bliskoj budućnosti neće biti načina na koji se blockchain tehnologija može zaobići. 'Ova tehnologija ima potencijal promijeniti iz temelja industrije kakve danas poznajemo. Njezin posebni potencijal leži u činjenici da omogućuje dosad neviđeni dizajn infrastrukture: transakcije koje su zaštićene od neovlaštenog mijenjanja, podatke koji se sigurno repliciraju te transakcije pri čemu je svaka od njih sigurno potpisana od pošiljatelja i može se pratiti. Međutim, kako bi se postigao ekonomski uspjeh, potrebno je razviti novi poduzetnički način razmišljanja koji se temelji na logici samog blockchaina, a ona uključuje: ekonomske poticaje umjesto kazni, osnaživanje kolega, decentralizaciju informacija i mogućnost potpunog praćenja. Iz tog razloga blockchain tehnologija nije samo poslovna inovacija.'

Prema mišljenju stručnjaka, tvrtke prije svega trebaju usvojiti novi način razmišljanja kada su u pitanju njihovi poslovni modeli.

'Stvari se razvijaju jako brzo; sve smo bliže i bliže novim procesima, a bit će i novih mogućnosti koje danas ne možemo ni zamisliti.' Claudio Di Ciccio ovu situaciju uspoređuje s prvim danima World Wide Weba kada ljudi također nisu mogli ni zamisliti koliko će internet promijeniti poslovanje i društvo.

Beč kao blockchain meka

Glavni grad Austrije igra ključnu ulogu u kontekstu ovog razvoja: The Austrian Blockchain Center u WU Vienna jedan je od najvećih svjetskih kompetencijskih centara u ovom području. Početkom travnja 2019. godine u Beču je održana konferencija the Blockchain Summit Austria, glavna konferencija posvećena istraživanju konkretnih primjena. „Ono što je doista važno je razviti široko, holističko razumijevanje blockchaina koje seže dalje od same tehnološke strane stvari – i to je naša misija na WU Vienna,” dodaje Claudio Di Ciccio, koji je suorganizator međunarodnog Blockchain Foruma, događaja koji će se održati u sklopu Business Process Management konferencije u Beču u rujnu 2019. godine.

Činjenice o programu:

Kratki program Blockchain Transforming Business održat će se na WU Executive Academy tijekom četiri dana, od 16. svibnja do 23. svibnja 2019. godine. Kotizacija iznosi 3,800 EUR (3,400 EUR za članove WU Executive kluba).

Za više detalja, molimo posjetite stranicu.