Uprava Uljanika u srijedu odlučuje o strateškom partneru

Uljanik d.d. zaprimio je obvezujuća pisma namjere nekoliko zainteresiranih investitora, Uprava će predložiti strateškog partnera Nadzornom odboru koji bi o tome trebao odlučivati u srijedu, 28. ožujka, izvijestili su u ponedjeljak iz pulskog brodogradilišta

U posljednjim, pak, javnim istupima predsjednik Uprave Uljanika Gianni Rossanda govorio je o četiri moguća partnera.

Uljanik je sredinom veljače otvorio sobu za pregled podataka (data room) te potencijalnim investitorima u procesu dokapitalizacije omogućio provođenje dubinske analize (due dilligence) Uljanika. Potencijalni investitori mogli su dubinsku analizu provoditi od 15. veljače i prvotni rok za taj proces bio je do 8. ožujka, no kako je dio potencijalnih investitora zatražio produženje roka on je dva puta produžavan, najprije do 16. ožujka, a potom do 23. ožujka.