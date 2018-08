'Uprava Uljanika zeznula je sve što se zeznuti može. Lokalna politika već je otpisala brodogradnju u Puli'

'Zeznuli su sve što se moglo zeznuti', komentar je vlasnika i direktora Brodosplita Tomislava Debeljaka na poslovne probleme u pulskom Uljaniku, jedinom brodogradilištu koje prije pet godina nije prošlo put restrukturiranja i privatizacije jer je navodno bilo profitabilno, dok danas ima poteškoća s isplatom plaća

'Od svega toga još je gore to da je ista uprava koja je napravila greške, dakle ista ta hobotnica, nastavila upravljati brodogradilištem, uz objašnjenje zbog 'kontinuiteta poslovanja' - valjda kontinuiteta gubitaka - i na kraju je izabrala i strateškog partnera koji ne sudjeluje u planu restrukturiranja, već samo čeka da se odobre sredstva. Država je bila ekspeditivna i veoma dobronamjerna i pomogla im na sve zakonski moguće načine: najprije Milanovićeva vlada s najvećim dijelom garancija koje danas državi dolaze na naplatu, pa trenutna Vlada s 96 milijuna eura iz siječnja ove godine, kako bi im dala prostora izraditi i uskladiti održiv plan restrukturiranja. Samo taj iznos bio je dovoljan za petnaest punih plaća s bonusima za svih 4400 radnika grupe, premda u samom brodogradilištu ni ne radi toliko ljudi. Zbilja treba postaviti pitanje: zar je moguće da i sve ostale tvrtke iz sustava - koje uostalom djeluju na tržištu - nemaju sredstava za plaće, odnosno gdje je potrošen novac? Samom Uljaniku to je moralo biti dovoljno i za dvije godine', nastavlja Debeljak.

'Radnika mi je iznimno žao jer su navučeni na to da postanu vlasnici škvera, a njime uopće nisu upravljali. Najgore je što je uprava iskoristila sve moguće legalne načine državne potpore i došli su u situaciju da država više formalno-pravno ni ne smije pomoći. Tvrtka je očito u velikom problemu koji treba što prije riješiti - stečajem s preustrojem, predstečajem ili nečim trećim, samo da se prekine trenutna agonija radnika jer će brodogradnja na ovaj ili onaj način imati budućnost kao u Brodosplitu, Kraljevici ili u Poljskoj. No najbitnije je da se hobotnica koja je dovela Uljanik u ovu situaciju ukloni i da se škver postavi na zdrave noge. Potpuno razumijem želju i volju države da pomogne po tko zna koji put, čak to i podržavam iako se za sanacije troši novac poreznih obveznika, no zbog lošeg upravljanja Uljanikom prostor je trenutno vrlo skučen i opasan po državu zbog sankcija Europske komisije', smatra vlasnik Brodosplita.