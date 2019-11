Umjesto novčanika; sve više bi nas plaćalo mobitelom

Gotovo svi koristimo mobitele prosječno skoro pet sati dnevno, a uz sve za što nam služe koristili bismo ih i za plaćanje, pokazuju rezultati redovnog istraživanja MasterIndex koje je za Mastercard provela agencija Improve. Istraživanje je pokazalo da korisnici bankarskih usluga u Hrvatskoj idu u korak s trendom digitalizacije te da su zadovoljni njenom razinom u zemlji, ali žele više inovacija, digitalnih rješenja i usluga u gotovo svim sferama svakodnevnog života

Većinom smo zadovoljni razinom digitalizacije

Značajna većina od 82% zadovoljna je razinom digitalizacije u Hrvatskoj, što je blagi porast zadovoljstva od 4% u odnosu na studeni prošle godine. Ipak, dobar dio nas želi vidjeti više inovacija i digitalnih usluga u zdravstvu (73%), javnoj upravi (53%), obrazovanju (49%) te drugim područjima kao što su pravosuđe (21%), javni prijevoz (20%), trgovina (16%), financijske usluge (14%) ili telekomunikacije (11%). Po pitanju razine digitalizacije u zemlji najkritičniji su mladi koji prvenstveno žele vidjeti veće pomake na području obrazovanja, zdravstva i javnog prijevoza. S druge strane, stariji ispitanici bi to voljeli vidjeti u javnoj upravi, zdravstvu, telekomunikacijama i automobilima.

Mobitele koristimo skoro pet sati dnevno

Gotovo svi ispitanici (96%) koriste mobitel, na kojem prosječno provedu gotovo pet (4,7) sati dnevno. Mobitel najviše koriste mladi od 18 do 29 godina, i to u prosjeku pet i pol sati dnevno, dok ga ipak manje koriste oni stariji. Ispitanici redovito koriste i prijenosno (81%) i osobno računalo (62%), smart TV (49%), tablet (41%), digitalnu kameru (34%), bežične zvučnike i slušalice (30%), igraće konzole (22%), pametne satove (12%) i druge uređaje. Dnevno se ipak najviše vremena provede uz uređaje vezane za sport (10,4 sata), one namijenjene zdravstvenim potrebama (9,4 sata) te pametne satove (7,2 sata). Riječ je o značajnom povećanju korištenja u odnosu na prošlu godinu.

Dvije trećine nas je zainteresirano za plaćanje mobitelom

Čak 67% ispitanika bilo bi zainteresirano za online plaćanje putem mobitela, što je porast od 6% u odnosu na zadnji val istraživanja u svibnju ove godine, ali i 6% manje nego u studenom 2018. Aktualni rezultati govore da ovakav način plaćanja najviše zanima one s mjesečnim primanjima većim od 12.000 kn (79%), ispitanike iz Slavonije (77%), Like, Korduna i Banovine (75%) te mlade od 18 do 29 godina (72%) i one bez primanja (72%). Za plaćanje prislanjanjem mobitela uz POS terminal zainteresirano je 59% ispitanika, a za plaćanje putem mobilne aplikacije njih 62%. Vidljiva je razlika od zadnjeg vala istraživanja u svibnju ove godine kada je za ovakva plaćanja bilo zainteresirano tek oko polovine ispitanika. Ipak, valja napomenuti da su aktualni rezultati gotovo isti kao i u studenom prošle godine.

Nadalje, najnovije istraživanje pokazuje da su za ovakve načine plaćanja nešto iznad prosjeka zainteresirani korisnici kreditnih kartica i onih s odgodom plaćanja, mladi od 18 do 29 godina, muškarci te oni s iznadprosječnim mjesečnim prihodima. Uz njih su za plaćanje mobilnom aplikacijom više zainteresirani visokoobrazovani, a za plaćanje mobitelom na POS terminalu i ispitanici iz Slavonije, Like, Korduna, Banovine te sa sjevera zemlje. S druge strane, kada je riječ o plaćanju mobitelom otprilike petina ispitanika je neodlučna, dok 18% to ne zanima.

Plaćanje mobitelom najpoželjnija alternativa karticama

Pored nekih drugih alternativa platnim karticama mobitel djeluje još popularnijim sredstvom plaćanja – u tom slučaju čak 71% ispitanika bi odabralo mobitel umjesto nekog drugog uređaja ili metode. Štoviše, mladi od 18 do 29 godina bi u još većoj mjeri (79%) za plaćanje koristili mobitel, dok su tome definitivno najviše skloni oni s najvišim mjesečnim primanjima (86%).