Studija pokazala koji će programi vjernosti opstati i koji bi kroz pet godina mogli nestati

Najviše se ulaže u razvoj mobilnih mogućnosti, chat botova, API-ja, umjetne inteligencije i geolokacijskih usluga

Kad je riječ o programima vjernosti, kompanije sve više kreću prema kreiranju digitalnih iskustava i stvaranju osobnih veza koje traju mnogo duže od nagradnih bodova i milja, pokazao je izvještaj " Beyond Rewards: Raising the Bar on Customer Loyalty ".

Kad je riječ o promjenama koje su tvrtke uvele ili namjeravaju uvesti u svoje programe vjernosti, 40 posto njih dodaje personalizirane ponude, 30 posto nove pogodnosti, a 25 posto njih počinje organizirati događaje (npr. pop-up shops).

"Bitno je biti tamo gdje su potrošači i doprijeti do njih u trenu i na način na koji oni to žele. To znači povezati ih na smislen način preko niza kanala i pružiti im usluge koje za njih vrijede puno. To su temeljni elementi programa vjernosti danas i u budućnosti", rekla je Francis Hondal, predsjednica za programe vjernosti i uključivanje potrošača u Mastercardu.