Udruga potrošača o uvođenju eura: Tajni kupci svakodnevno utvrđuju razne prekršaje, ali ovlasti su im nikakve

Tajni kupci, koji su poslani u trgovine diljem Hrvatske kako bi utvrdili postoje li prekršaji u konverziji eura u kune, svakodnevno utvrđuju razne prekršaje u mnogim poslovnicama, kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge potrošača

“Možda imamo oko 25 do 30 tajnih kupaca za cijelu državu. Nije dobra niti metoda koju koristimo. Kada objavimo podatke, svi mogu vidjeti gdje i kada dolazimo. Mi svoje podatke prosljeđujemo državnom inspektoratu pa onda oni dalje istražuju. Po nama je najveći besmisao da možemo pratiti samo jedan proizvod. Da je to nama prepušteno, stvorili bismo atmosferu u kojoj bi postojao faktor iznenađenja te bi se više trgovaca pridržavalo zakona. Ako cijena nije iskazana sukladno zakonu, to se smatra prekršajem”, rekla je Knežević.