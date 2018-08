Uber će se više usredotočiti na prijevoz biciklima nego automobilima

Uber se planira više usredotočiti na poslovanje električnim skuterima i biciklima, a manje automobilima, premda bi to moglo naštetiti dobiti te tvrtke, pišu mediji. Direktor Ubera Dara Khosrowshahi rekao je kako su individualni načini prijevoza primjereniji vožnji po gradskom središtu. Također, predviđa da će korisnici u budućnosti češće putovati na kraće udaljenosti.

„Tijekom najvećih gužvi u prometu, vrlo je neučinkovito da metalna gromada teška tonu prevozi jednu osobu 10 blokova. Kratkoročno, na financijskoj razini to možda nije dobitak za nas, ali dugoročno na strateškoj razini mislimo da je to smjer u kojem želimo ići”, izjavio je za Financial Times.

Njihovi Jump električni bicikli zasad su dostupni u osam američkih gradova, uključujući New York i Washington te će uskoro biti dostupni i u Berlinu.